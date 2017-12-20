Декабрь 2014 года. Москва. Серость и холод. Совсем недавно «Спартак» во главе со швейцарским тренером Муратом Якином переиграл «Урал» со счетом 2:0 и ушел на перерыв шестым в турнирной таблице чемпионата России – совсем не то, что ожидали от тренера, которого порекомендовал Леониду Федуну сам Жозе Моуриньо.

Подарок на Новый год

Несмотря на разочарование от результата, президент и владелец «Спартака» продолжает верить в молодого швейцарца – обещает ему новогодний сюрприз. Через несколько дней «подарок» под елку становится ближе – в Москву приезжает египетский нападающий лондонского «Челси» Мохаммед Салах. Ему показывают базу в Тарасовке, возят по городу… Мурат Якин разве что не умоляет своего бывшего подопечного по «Базелю» согласиться на предложение «Спартака» и приехать поиграть в Россию. В египтянине Якин видит свое спасение.

Салаха в Россию тогда привели не заоблачные гонорары и не обещания пробиться в финал Лиги чемпионов. Он приехал в Москву даже не ради своего бывшего тренера. Футболисту просто хотелось играть. Почти год назад он переехал в Лондон, надеясь стать звездой в составе «Челси». Однако Жозе Моуриньо усадил нападающего «на банку» и буквально отказывался видеть его в основе, лишь изредка выпуская на замену в не самых важных матчах.

Тогда Салах находился в одном росчерке пера от перехода в «Спартак». Футболист дал свое согласие на трансфер, даже не торгуясь за зарплату. Его агент был счастлив. Руководство красно-белого клуба готово было пойти на все ради того, чтобы история с переходом как положительно быстрее завершилась положительно. Никто и предположить не мог, что вместо России Мохаммед отправится в Италию, а через три года, играя за «Ливерпуль», забьет в ворота «Спартака» гол, который довершит разгром со счетом 7:0 – самое крупное поражение в истории красно-белых.

Несчастье помогло

А начиналось все в богом забытом городе Басьюн в Египте. Самый обычный мальчик с самым обычным именем Мохаммед бежал по пыльным улицам мимо базара и обшарпанных домов, огибая груженые товарами повозки с запряженными в них ишаками, проносясь мимо верблюдов на водопое, уворачиваясь от снующих на высокой скорости советских «пятерок» и «шестерок»… Он бежал играть в футбол с друзьями. Банки вместо ворот, иссушенная солнцем глинистая почва вместо газона – обычная для пыльного Египта история.

Вечером мальчик прилипал к телевизору – показывали Лигу чемпионов. Сквозь помехи было видно, как его кумир, Франческо Тотти вел вперед «Рому», а еще два любимых футболиста, на которых он ровнялся, «зубастик» Роналдо и гений Зинедин Зидан, играли в мадридском «Реале». Если бы тогда парнишке сказали, что пройдет каких-то 15 лет и тот же «Реал» будет предлагать за него больше, чем клуб заплатил и за Роналдо и за Зидана, пацан рассмеялся бы в лицо и послал бы туда, куда не забирался даже всемогущий бог Ра.

Тогда у Салаха была только мечта, за которой он следовал. Очень скоро глинистая земля, на которой он играл в футбол в семилетнем возрасте, сменилась вполне нормальными полями академии каирского клуба «Эраб Контракторс». Там он рос, как футболист, вряд ли надеясь на мировую славу. До сих пор эта команда не дала планете ни одного более или менее звездного игрока.

Кто знает, может Салах так и играл бы до сих пор где-то на просторах Египта, если бы в феврале 2012 года не произошла трагедия на стадионе в Порт-Саиде. Тогда в давке и резне погибло по крайней мере 73 человека и более тысячи получили увечья. Чемпионат Египта был приостановлен, а позже и вообще отменен. Игроки, не зная, что будет дальше, принялись искать варианты продолжения карьеры.

Счастье было так близко

Агент молодого Салаха умудрился заинтересовать видеозаписями с его игрой европейских скаутов. Футболиста пригласили в швейцарский «Базель» – кузницу талантов, через которую в Европу перекочевало огромное количество выходцев с африканского континента. Через несколько месяцев в этом клубе он встретился с Муратом Якином, которому и суждено будет вывести игрока на европейский уровень.

В Лиге чемпионов в сезоне-2013/14 «Базель» попал в достаточно сложную группу с румынской «Стяуой», немецким «Шальке» и английским «Челси», который тогда возглавлял Жозе Моуриньо. Сложно поверить, но «Базель» выиграл у команды Романа Абрамовича оба матча. Тогда «особенный» тренер и заметил два таланта. Первым был Мурат Якин, которого он посоветовал Леониду Федуну; вторым – Мухаммед Салах, которого Жозе приберег для себя, купив игрока в ближайшее же трансферное окно – зимой 2014 года.

Что с Салахом творилось в «Челси» дальше, мы все знаем – отполированная до блеска скамейка запасных и переговоры со «Спартаком» менее чем через год – в декабре 2014 года. Сделка тогда, как мы понимаем, сорвалась. «Челси» подвернулся более выгодный вариант – частичный обмен с «Фиорентиной», из которой на Туманный Альбион отправился Хуан Куадрадо. Салах уехал в Серию А в бесплатную аренду.

Дальше последовала еще одна аренда – в «Рому» за 5 миллионов евро. В Риме египтянин пришелся настолько ко двору, что через год «волки» выкупили трансфер футболиста за обговоренную ранее сумму – 15 миллионов евро. В следующем сезоне он стал одним из лучших игроков Италии – в 39 матчах за «Рому» Салах забил 19 мячей и отдал 14 результативных передач. Не удивительно, что уже летом он был куплен «Ливерпулем» за 40 миллионов евро – почти в три раза дороже, чем годом ранее.

Что происходило дальше, мы знаем. На данный момент статистика Салаха в Англии поражает – 26 матчей, 20 голов и 6 результативных передач во всех турнирах. Летом ему ехать на чемпионат мира и играть против нашей команды. Сегодня его боится вся Россия, а «Реал» не зря предлагает за футболиста 100 миллионов евро. А мог бы сейчас нежиться на Мальдивах, и лишь 8 января спешить в Москву – на медосмотр в московском «Спартаке»…