21-летний нападающий «Канелаш» Владислав Дрогунов – о том, как играть за «самую жестокую команду мира», где лидер — ультрас «Порту».

В прошлом сезоне «Канелаш», команда третьего португальского дивизиона, прославилась на весь мир. Ее футболисты, – часть из которых ультрас «Порту», – так жестко играли против соперников, что тех иногда увозили прямо с поля в больницу. Некоторые команды просто отказывались приезжать на матчи с «Канелаш». В итоге испанские СМИ назвали команду «самой жестокой в мире».

«В «АВЕШЕ» ШАНСА ПОКА НЕ ДАЛИ»

Дрогунов выступает за «Канелаш» на правах аренды. У него действует контракт с «Авешем», командой премьер-лиги. В прошлом сезоне российский нападающий играл за «Авеш» Б, но команду по итогам сезона решили расформировать.

– Не было вопросов, куда уходить, клуб решал, – рассказывает Дрогунов. – Не я один уехал в «Канелаш», пять-шесть игроков из «Авеша» туда перешли.

– Почему расформировали команду Б? Не было финансирования?

– Наверное, из-за того, что не вышли в третью лигу. А по деньгам все хорошо, спонсор отличный, зарплаты платят вовремя. Правда, со следующего года команду хотят возродить, ходят такие разговоры.

– В первую команду не звали?

– Я там ни разу не тренировался, да никому шанса не дали. Все из команды Б отправились по арендам. В первой команде на опытных ставят, чтобы не вылететь во вторую лигу.

– Выбор был, куда в аренду уходить?

– Да, можно было уехать в команду этой же лиги, но другой серии. Она в горах, километров 100 от нас. Но там, в горах, ничего нету. Что за команда? «Мирандела».

– А «Канелаш» ближе базируется?

– Я даже квартиру не менял. Клуб выделил машину, чтобы мог на тренировки ездить. Это же в Порту, километров 40 от дома.

С сильным 💪🏽👌🏽🇵🇹 Публикация от Drogunov Vlad (@drogunovvlad77) Дек 2, 2017 at 4:27 PST

«ВСТРЕТИЛ В КАФЕ АНДРЕ СИЛВУ, ПОГОВОРИЛИ»

– Когда-то вы рассказывали про жесткую игру «Канелаш». В Испании команду назвали самой агрессивной в мире. Как теперь обстоят дела? Соперники вас боятся?

– Думал, что подобное будет. Но в этом сезоне у клуба новые инвесторы, летом состав команды изменился процентов на 80. Теперь задача – выход в сегунду. Вот для этого и взяли игроков «Авеша» в аренду. Рубилова на поле нет. А есть игра, вот только пока не притерлись друг к другу.

– Вы играете в одной команде с лидером ультрас «Порту» Фернандо Мадурейрой. Что за человек?

– Крутой! Он капитан команды, лидер. В пригороде Порту есть район Гайа Канелаш, так вот он оттуда родом. В детстве Мадурейра даже играл за эту команду. А еще у него есть свой бизнес – сеть ресторанов. В Порту, все его знают.

– Ему хотели запретить посещение стадиона на полгода. Что за история?

– На гандбольном матче «Порту» – «Бенфика» была какая-то некорректная кричалка (про упавший самолет «Шапекоэнсе» – Прим. ред.). Но самого Мадурейры на той игре не было! Не знаю, почему на него все повесили. Был суд, его оправдали, претензий нет.

– Близко с ним общаетесь?

– Вместе после матчей не никуда не ходим, но команда дружная. Вот недавно был новогодний ужин. Сидели в кафе, а туда Андре Силва зашел. Поговорили с ним чуть-чуть, сделали фото. Теперь знаю вот такую звезду.

– Он пришел по приглашению Мадурейры?

– Сам, у его брата был день рождения. Вот Андре и прилетел из Милана, пошел в кафе с семьей.

– Необычное кафе, наверное…

– Да, туда все футболисты ходят. И Роналду бывает, и Нани.

– Теперь часто туда заезжать будете?

– Как в инстаграме у Роналду увижу фото, так и поеду, – смеется Дрогунов.

– Расскажите, почему у Мадурейры прозвище Макаку, то есть обезьяна по-русски?

– Не в курсе, не спрашивал у него.

– Раз Мадурейра такой важный человек, просмотр вам в «Порту» не устроит?

– Ну он говорил, что просмотр могут организовать. Хотя я у него не узнавал конкретно. Макаку пока никого никуда не устраивал. И уже сказал, что точно не будет работать агентом или тренером. Только президентом клуба.

«НА МАДЕЙРЕ ИГРОКА ПРИШЛОСЬ ВЕЗТИ В БОЛЬНИЦУ»

– Как вообще «Канелаш» зарабатывает на жизнь?

– Говорят, что помогает город, государственные деньги выделяются. Но я особенно не задумывался, ведь зарплату мне платит «Авеш».

– Все, кто приходит в команду должны болеть за «Порту» и ненавидеть «Бенфику»?

– Нет-нет! У каждого свое мнение. Никто даже не спрашивает. Но я как сюда приехал, начал болеть за «Порту». Все игры смотрю.

– Ходите на стадион?

– Конечно! И на «Авеш» тоже хожу.

– Сидите на фанатской трибуне?

– По-разному, чаще на центральной трибуне, а иногда вместе с Макаку. Например, на дерби все билеты сразу скупают, так что сижу за воротами.

– Сколько мячей вы забили за «Канелаш»? И сколько будете считать хорошим результатом за сезон?

– Пока на счету четыре гола, а поставил себе цель минимум десять забить.

– Реально ли после этого сезона вернуться в «Авеш»?

– Не знаю, как все сложится. Может, в аренду во вторую лигу поеду.

– Болельщики у клуба агрессивные? В прошлом сезоне усиленные наряды полиции выстраивали.

– Сейчас все спокойно. На фанатскую трибуну стабильно ходят человек 50. И это не болельщики «Порту», чисто за «Канелаш» переживают.

– Судьи больше не боятся ездить к вам? Им ведь тоже доставалось от местных фанатов и игроков.

– Как-то раз в прошлом сезоне судью побили. Но теперь нас не боятся, а засуживают. Хотя против нас всем тяжело играть, «Канелаш» – команда с характером. В последний раз проиграли 2:3, хотя вели 1:0, но потом начал мудрить судья. Правда третий гол сами себе организовали. Но могли и выиграть у лидера серии.

– Судьи так и говорят, мол, мы вас засудим?

– Нет-нет, не намекают. Но вот есть железный пенальти, а его не ставят. Еще пример – летали на матч на Мадейру. Там нашему игроку так сильно дали ногой в голову, что он сознание потерял. Пришлось на скорой увозить в больницу. А судья тому футболисту вообще никакой карточки не показал! Мы игр 15 уже провели, и как минимум в трех из них было одно и то же. В голову бьют, люди сознание теряют.

– Самый памятный матч сезона?

– Это 1/64 Кубка Португалии, я забил победный гол с 35 метров. К тому же мы собрали полный стадион, эмоций было много! В прессе потом появилась заметка стой игры.

«КОКОРИН? АРШАВИН И КЕРЖАКОВ – ВОТ КУМИРЫ!»

– Видела ваши командные фото из раздевалки – прямо как у «Спартака». Откуда у вас традиция пошла?

– Просто фотографируемся после каждой победы, как-то раз Мадурейра предложил.

– На какой позиции вы сейчас играете?

– Все зависит от тактики. Начинал справа в нападении, потом играл под нападающим. Затем, когда начались травмы, дисквалификации, поставили в опорную зону. Это для меня что-то новое. Матчей восемь-девять отыграл опорником. В последней встрече тренер сказал, что нужно выигрывать центр, так как у соперника сильные футболисты. Нужно было жестко действовать против них, чтобы мяч вообще не получали.

– Судя по тому, что восемь матчей отыграли, получается.

– Да, но это не моя позиция. Тренер все время говорит, мол, садись назад. Но я не могу все время сидеть в защите и смотреть, как атакуют, тоже подключаюсь.

– Когда на севере Португалии начались страшные пожары, вы где находились?

– Ко мне как раз родители приезжали. Ехали с пляжа, а там всю дорогу перекрыли. Хотя эти пожары особенно никого не трогают. Страшнее всего на автострадах, которые между полями и лесами идут. Там же ничего нет. Сейчас еще страхуются после того, как 50 человек в машинах сгорело летом. Теперь дороги перекрывают в случае пожаров.

– Долго ждали?

– В объезд поехали, полицейский патруль указал, как выбраться. Поехали по просёлочной дороге, а не по платной.

– Есть ли в команде «Канелаш» звезда? Футболист, который мог бы теоретически попасть в примейру?

– В газете O Jogo как-то написали об игроках, которые могут в ближайшее время перейти в клуб посильнее. Я в этом списке тоже был. А еще назвали двух наших нападающих и вратаря.

– У вас же кумир Аршавин. А вот президент «Зенита» говорит, что герой молодежи – Кокорин.

– Ну это сейчас… А раньше были Аршавин и Кержаков. Вот лучшие!

– А среди португальцев кто кумиры?

– Андре Силва, который теперь в «Милане», и Желсон из «Спортинга». В Португалии в каждой команде играют воспитанники. Смотрю, и в России начинают пробиваться в состав. Плохо, что в Португалии мало показывают российский футбол. В интернете все смотрю.

– Все игры что ли? Не скучно?

– Нет, смотрю много матчей португальской лиги. Люблю наблюдать, как знакомые играют. Потом звоню им сказать что-нибудь.

– В Россию тоже звоните?

– Нет, те, с кем играли вместе, не выступают в премьер-лиге.

– Контракт с «Авешем» заканчивается летом. Думали, куда дальше?

– Нужно проявить себя здесь, чтобы заметили в России. Задача – попасть в премьер-лигу. А по поводу нового контракта с «Авешем» не говорили, не знаю, будем ли мы его продлевать.