Главное событие футбольного уикенда – легендарный матч, у которого даже собственное название есть – испанское «Эль Класико» - противостояние «Реала» и «Барселоны». В субботу в 15:00 по московскому времени непримиримые соперники вновь сойдутся на стадионе в Мадриде. Кто, как не бывший тренер мадридского клуба Дмитрий Черышев, может рассказать, что нас ждет на этот раз?

- Матч между «Реалом» и «Барселоной» каждый раз предлагает нам что-то новое. Чего вы ждете от этой игры?

- Красивого футбола – в первую очередь я жду, что команды покажут красивую игру. Вот мы смотрим со стороны и думаем, что, раз у «Барселоны» есть преимущество в 11 очков в турнирной таблице, она и на поле будет играть лучше «Реала». Но дерби – это всегда дерби. Здесь нет фаворитов перед матчем. Знаю одно – игра будет интересной. Главные звезды команд, Роналду и Месси, покажут тот футбол, который мы от них ждем. Роналду – индивидуальное мастерство, а Месси – более командную игру, взаимодействуя с партнерами. Но победит «Реал». Думаю, счет будет 2:1.

- «Реал» только вернулся с клубного чемпионата мира, который выиграл. С одной стороны это – положительные эмоции, с другой– перелеты и дополнительная нагрузка. Что сыграет решающую роль?

- По разному бывает. Может и усталость сыграет свою роль, а может и на соперника такая ситуация повлияет не в лучшую сторону. Ведь всегда твой противник может подумать, что у тебя была дополнительная нагрузка, что ты утомился в перелетах и ему будет против тебя играть легче. Так что, это может сыграть злую шутку и с «Барселоной». Важный момент – то, как «Реал» восстановится после этого турнира. Уверен, что у такого клуба с медицинской точки зрения все в полном порядке и футболисты завтра будут полностью готовы к матчу.

- На данный момент, пусть у «Реала» и есть игра в запасе, «Барселона» оторвалась от своего соперника на 11 очков. Уже стоит вешать на шею Месси золотую медаль?

- Давайте, как я уже сказал, будем исходить от того, что «Реал» одержит победу. Тогда преимущество «Барселоны» уже сократится до восьми очков. А там еще игра в запасе. Потом, не будем забывать, что в зимний период до и после нового года такие команды, как «Реал» и «Барселона» могут растерять очки. Обычно так и происходит. Даже если до нового года преимущество одной команды над другой велико, то ближе к весне уже идет настоящая интересная борьба.

- Не у каждого россиянина, мягко говоря, в жизни бывает шанс побывать на такой игре, как «Реал» - «Барселона». Вы наверняка не раз наблюдали за матчем с трибун.

- Все в этот момент ждут только победы, поддерживают свою команду на «Сантьяго Бернабео», кричат… Да, многие россияне не были на таком матче, но у них был шанс побывать на других дерби: «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Зенит»… В Мадриде так же поддерживают свою команду, так же кричат, так же жгут фейерверки. Масштаб, несопоставим, но по настроению сравнить можно. Разница в том, что Эль Класико – это возможность посмотреть на игру звезд мирового класса. Это сложно с чем-то сравнить.