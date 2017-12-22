Им станет мадридский «Реал». Если вы хотите узнать, почему может выиграть «Барселона», переходите по ссылке.

Перед очередным эль-класико очень странно слышать мнение о том, что «Реал» далек от пика формы. Подобное могут заявлять только те, кто не видел последние 5-6 матчей команды Зинедина Зидана. Да и вообще, все слухи о кризисе королевского клуба сильно преувеличены.

Впрочем, понять их природу довольно просто. 11 очков отставания от «Барселоны» в турнирной таблице Примеры и выход в плей-офф Лиги чемпионов лишь со второго места в группе – явно не то, чего ждали от «Реала» в этом сезоне.

Но, господа, если вас еще не забанили в гугле или википедии, откройте и попробуйте посчитать количество титулов, которые Зидан, Криштиану Роналду и компания завоевали за последние два года. К слову, на днях эти парни поставили в сервант очередную чашку – «Реал» второй год подряд стал чемпионом мира среди клубов, так что считайте внимательнее.

В том, что после исторических успехов некоторые игроки королевского клуба немного выгорели, нет ничего удивительного. После того, как ты два года подряд поднимал над головой главный клубный трофей Европы, бывает тяжело настроиться на условную «Альмерию».

Очевидно, что «Реалу» была нужна свежая кровь, и Зидан это прекрасно понимал. Именно поэтому со старта сезона он дает так много шансов молодежи. Борха Майораль, Марко Асенсио, Маркос Льоренте, Дани Себальос, Ашраф Хакими, Тео Эрнандес – некоторым из них нет и 20, поэтому было наивно полагать, что они с первых минут в основе смогут вывозить тяжелейшие матчи.

Они и не смогли. Мадрид прогнозируемо терял очки, Роналду, пропустивший всю предсезонку, очень долго искал свою бомбардирскую форму, а игра команды постоянно распадалась на фрагменты.

Но к очередному эль-класико команда Зидана подходит, решив все свои проблемы. И в вопросе победителя матча «Реал» Мадрид – «Барселона» нужно отталкиваться именно от хозяев.

У мадридцев в строю все лидеры, а Роналду всерьез намерен вмешаться в бомбардирскую гонку, даже, несмотря на то, что Лионель Месси опережает его на десять мячей. Уж мы-то знаем: если этот эго-маньяк что-то вобьет себе в голову, то умрет на поле в попытках достичь цели.

Серьезно провалился на старте сезона Карим Бензема, у которого по сей день всего пять голов во всех турнирах. Если вы думаете, что это закат француза, то очень сильно торопите события. Бензема – парень самолюбивый, его самого не устраивает нынешнее положение вещей, поэтому с мотивацией проблем у него будет. Тем более, «Барселоне» он забивает более-менее всегда.

В то же время комфортное лидерство команды Вальверде в Примере не стоит переоценивать. Игровых проблем у «Барсы» может и поменьше, чем у «Реала» на старте сезона, но они более глубокие. Сейчас уже можно констатировать, что тренерский штаб сине-гранатовых так и не смог компенсировать потерю Неймара за счет тактических решений.

Ни 4-4-2 с ромбом, ни 4-4-2 в линию не решают проблемы в завершении атак. Главным пострадавшим в этой ситуации стал Луис Суарес. Ни Жерар Деулофеу, ни Пако Алькасер, ни, тем более, Денис Суарес не могут взаимодействовать с уругвайцем на уровне Неймара. Именно бразилец чаще всего заигрывал Луиса в идеальных ситуациях. Месси в данном трио не имел такой тесной привязки к партнерам. А после ухода Неймара его игровая автономность возросла.

Очевидно, что у «Барселоны» нет прежнего баланса и «химии» в атакующих действиях. А ведь именно за счет этого Месси и его команда решали исходы матчей с «Реалом» в предыдущие годы. «Реал» просто обязан этим пользоваться. Нагрузка на четверку защитников Мадрида будет по-прежнему высока, но с ней можно справляться, избегая ошибок. Все-таки, трио Месси-Суарес-Неймар остановить было просто нереально.

В Мадриде прекрасно понимают, что победа над «Барселоной» сейчас, даст шанс спасти сезон. Если «Реал» потом выиграет и тот матч, что сейчас в запасе, то останется всего пять очков, которые на дистанции 17-18 туров вполне отыгрываются. Эта мысль мотивирует и заряжает. Игроки «Барсы» могут просто не справиться с напором Мадрида.