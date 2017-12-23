Такое ощущение, что мы посмотрели не одно класико, а два. Первый и второй таймы получились настолько разными, как будто до перерыва матч игрался на «Бернабеу», а после – на «Камп Ноу». Хотя реакция трибун на происходящее на поле все же возвращала в реальность. Публика была, разумеется, недовольна. Ее возмутило то, с какой легкостью «Реал» отдал игру. Лишив даже «Барселону» ощущения праздника. Интересно, что такого сказал своим игрокам Зидан, что они вдруг перестали верить в свои силы?

До паузы мадридцы играли, как и подобает команде, догоняющей своего конкурента в таблице. С высоким давлением на каждом участке поля и четким планом действий. Без мяча футболисты «Реала» играли превосходно, задушив соперника на его половине. Они же чаще фолили, с остервенением бросаясь за мячом сразу после его потери. «Барса» была загнана в ловушку и свою первую осмысленную атаку провела лишь на 17-й минуте.

К середине первого тайма центральные полузащитники хозяев Ковачич и Модрич отдавали передачи почти со стопроцентной точностью – 100 и 92% соответственно. Показатели Паулинью и Иньесты были намного ниже – 50 и 66%. Даже центральный защитник гостей Пике не мог спокойно адресовать мяч ближайшему партнеру потому, что тоже находился под постоянным прессингом.

Взяв под контроль игру, неудивительно, что «Реал» начал создавать моменты. В одном из них Роналду не попал по мячу. Но он в отличие от Месси хотя бы был заметен. Постоянно врывался в зону левого защитника и создавал остроту. Лео пол-тайма проходил пешком.

Но стоило «Реалу» ослабить хватку, как соперник, не включая максимальных скоростей, добрался до чужих ворот. Две передачи Месси и два удара в касание от Паулиньо, по сути, все, что создала «Барса» до перерыва. Ответ Мадрида в виде попадания Бензема в штангу, по логике вещей, должен был завершиться голом. Но лидеру примеры повезло.

Второй тайм начался с невынужденных потерь хозяев в центре поля. Одной из них соперник воспользовался. И пошло-поехало. Как только в игре «Реала» пропала стройность, гости взялись за дело. Стали возникать свободные зоны, которыми грех было не воспользоваться. Зидан делал ставку на то, что его команда забьет первой. Тогда мадридцы, вероятно, выиграли бы матч. Но не вышло. Почему?

Потому что футбол «Барселоны» стал намного коварнее. Она спокойно может отсиживаться в обороне в ожидании своего часа. И в этом велика заслуга нового тренерского штаба. Эрнесто Вальверде прагматик, он ищет баланс в игре своей команды. Для него тотальное преимущество во владении мячом не догма. Его «Барса» скромнее той, что была при Гвардиоле или Луисе Энрике. «Барса» Вальверде ищет и все чаще находит наиболее короткие пути к голу.

Почти во всех больших матчах этого сезона каталонцы играли рационально и даже скучно – с «Атлетико» и «Юве» на выезде. На «Бернабеу» было то же самое. И нет сомнений, что ничья бы их устроила. Турнирная таблица – вот, что самое важное для Вальверде. Возможно, такого прагматичного подхода и не хватало каталонцам все эти годы после Гвардиолы.

А за романтику и красоту футбола пусть отвечает гений Месси. Бывший капитан сине-гранатовых Хави перед матчем назвал аргентинца «проклятием мадридского «Реала». Это подтверждает статистика: сегодня Лео забил свой семнадцатый гол в класико – больше, чем кто бы то ни было. Также на его счету результативная передача.