Матч с «Ромой» стал третьим подряд в серии А для нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, который он начал на скамейке запасных.

Однако, тенденция.

До встречи «Ювентуса» с «Ромой» (1:0) Дибала не попадал в стартовый состав в играх с «Интером» (0:0) и «Болоньей» (3:0). Когда такое происходит в трех турах подряд, то это не случайность. Удивительно, что подобное приключилось с игроком, которого не просто называют «новым Месси», но и сватают в «Барселону». Что же у Дибалы пошло не так? Есть две версии.

Версия первая: Дибала не вписывается в тактику

«Ювентус» первоочередное внимание уделяет обороне. А главный тренер Массимилиано Аллегри не устает повторять, что скудетто выигрывает коллектив с самой надежной обороной. И он прав - именно так было в последние десять лет. Поэтому для того, чтобы иметь постоянное место в стартовом составе в «Старой Синьоре» нынешней концепции, нужно обязательно вписываться в оборонительную игру.

В обозначенных матчах, в которых Дибала не попадал в стартовый состав, «Ювентус» использовал при обороне схему 4-5-1, а не 4-4-2, которая была основной в начале сезона. При обороне близко с крайними защитниками играли крайние полузащитники. Лучшие варианты для таких ролей у «бьянконери» - Марио Манджукич и Хуан Куадрадо. А их ближайшие резервист - Дуглас Коста. По данным, WhoScored.com, в игре с «Ромой» Марио Манджукич вошел в тройку лучших в своей команде по отборам (3), выносам мяча (5), а по перехватам (3) и вовсе стал первым. В игре с «Интером» Манджукич опередил всех по отборам - 5. А вот вторым у «Юве» в той игре стал Куадрадо - 4. Колумбиец научен игре в обороне еще со времен выступлений за «Лечче», где играл защитника.

В центре поля кулак у «Ювентуса» составляют технарь Пьянич и работяги Матюиди и Хедира. Их позиции в составе незыблемы.

Выходит, в расстановке 4-5-1 Дибала может играть только нападающего. Особенно с сильными командами, когда игра в обороне на первом месте. Но чтобы играть нападающего, аргентинцу нужно вытеснить из состава Гонсало Игуаина - прирожденного центрфорварда. Тяжелая задачка.

Версия вторая: на Дибале сказывается личная жизнь

Когда с одним игроком на продолжительном отрезке происходит что-то для него непривычное, то причина необязательно футбольная. Возможно, в его жизни есть отвлекающие факторы, которые мешают демонстрировать весь свой класс.

Вот какую историю этой осень поведал итальянским журналистам Николас Игуаин, брат Гонсало: «Футбол — это не наука, игроки — такие же люди, как и все остальные. Ситуации внутри семьи могут на тебя повлиять. Например, у нашей мамы были проблемы летом 2016 года, перед Кубком Америки. К счастью, она справилась с болезнью и сейчас с ней все хорошо, хоть и должна регулярно приходить на обследование. Даже если ты не хочешь думать о проблемах, выходя на поле, ничего не получается. К сожалению, в футболе никому нет дела до того, болеет у тебя мама или сын».

Но это лишь один из примеров влияния жизненных проблем на игру футболиста. Одна из самых удивительных историй в этом плане принадлежит Карло Анчелотти. Однажды итальянец признался, что в «Милане» у него захандрил известный футболист - играл совсем не так, как способен. А Карло с футболистами общаться прекрасно умеет, поэтому разговорил игрока. Выяснилось, что у того назначена свадьба, а он сомневается, нужна ли она ему. Тренер дал футболисту совет: поступать так, как велят чувства. Свадьба в итоге не состоялась. А тренер не стал ставить игрока в состав на каждую игру, дав паузу. Вскоре футболист пришел в себя. С тех пор у тренера и игрока установились прекрасные отношения: Карло был благодарен подопечному, что тот сказал правду, избавив тренера от лишних дум.

С анализом неудач в жизни команд в данном отношении ситуация гораздо проще - весь состав свадьбу запланировать не может. Значит, причины футбольные. А вот у игроков не все так однозначно.

Вполне возможно, на Дибале сказывается личная жизнь. Она у игрока кипит. Весной появилась информация, что он расстался со своей аргентинской подругой Антонеллой Кавальери. Казалось бы, отличный повод сосредоточиться непосредственно на футболе и не ввязываться в «love story» до конца карьеры. Но нет. В сентябре стало достоянием общественности то, что футболист встречается с итальянкой Джиневрой Соцци. Летом СМИ сообщали о связи Дибалы с другими девушками, но информация не получила продолжения. А в случае с Соцци наоборот. Она сама об этом рассказала: «Когда мы познакомились, я даже не знала, что он спортсмен! Он флиртовал со мной, а я ответила ему взаимностью, когда он сказал, что его отношения с предыдущей девушкой находятся в кризисе».

Не является ли личная жизнь Дибалы отвлекающим фактором, который мешает добиваться успехов в футболе? Забивай он регулярно, Аллегри мог или вписать его в состав, или чередовать с Игуаином.

Что дальше?

Если дело в личной жизни, то все в руках Дибалы. Именно десятый номер сейчас является лидером «Ювентуса» по системе «гол+пас» в чемпионате Италии - 15 очков (12+3). Но с начала ноября он забил лишь один гол и сделал одну результативную передачу. Невероятный всплеск у него случился на старте. К слову, не в личной ли жизни причина?

Если дело в тактике, то дела Дибалы плохи. Он может набрать идеальную форму, но не попадать в состав. Особенно в статусных матчах. В том числе и в Лиге чемпионов. Ведь «Юве» предпочитает добиваться результата, играя прагматично, где футболисты в первую очередь работяги, а уже во вторую - актеры. В игре с «Ромой» «Юве» владел всего лишь 42,7% времени, но чемпиона Италии это не смущало.