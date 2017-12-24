Некогда один из самых веселых футболистов АПЛ – защитник Эмануэль Эбуэ дал откровенное интервью The Telegraf, в котором есть все: трагедия, предательство и пара зажигательных историй.

Ясный солнечный день в Лондоне, Эммануэль Эбуэ сидит в пустом баре футбольного клуба «Энфилд Таун» напротив поля, на котором он тренируется с местной полупрофессиональной командой, чтобы держать себя в форме во время годичного бана ФИФА, который был наложен за то, что Эбуэ отказался платить агенту. В следующие два часа нашей беседы он пребывает в мрачном настроении. Бывший защитник «Арсенала», «Галатасарая» и «Сандерленда» олицетворяет собой мучительную картину - футболиста, лишенного возможности заниматься тем, что он любит больше всего и это очень сильно сказывается на его психологическом состоянии.

Но грустные истории идут вперемежку с моментами неподдельной несерьезности, что позволяет понять, почему так много бывших товарищей по команде называют Эбуэ самым веселым и позитивным футболистом, с которым им когда-либо приходилось играть. Взять, к примеру, визит футболистов «Арсенала» в Букингемский дворец в 2007 году на встречу с Королевой.

«Мы пришли туда, и Анри сказал мне: «Пожалуйста, Эммануэль, это Букингемский дворец, дом Королевы, ничего не вытворяй». «Без проблем», - ответил я. – «Не беспокойся». Королева проходила мимо и пожимала руку каждому игроку. После того, как она закончила, я увидел всех ее корги и сказал: «Мадам, мадам». Она повернулась и спросила: «Как вы?», и я ответил: «Мадам, я в порядке, спасибо, но, пожалуйста, я больше не хочу быть футболистом, я хочу ухаживать за вашими собаками. Я хочу выгуливать их, мыть, кормить. Хочу быть собачником. Королева смеялась, как и принц Филипп. Вся команда смеялась».

Здорово видеть Эбуэ смеющимся: в нашем разговоре не так много поводов для веселья. Ивуариец пробыл в «Сандерленде» всего 22 дня, прежде чем клуб разорвал с ним контракт в марте из-за отстранения защитника со стороны ФИФА от футбольной деятельности до тех пор, пока он не погасит долг размером около 1 млн. фунтов своему бывшему агенту Себастьяну Боссо. С тех пор Эбуэ пришлось пережить много непростых моментов.

«Часто бывают дни, когда я не хочу вставать с кровати. Однажды я хотел покончить с собой. Моя семья делает меня сильнее, я постоянно думаю о них. Но если бы я был один, боюсь даже думать о том, что мог с собой сделать».

«Временами я не выхожу из спальни. Могу провести в одиночестве пару дней. Я закрываю дверь и просто думаю. Я трачу много времени на чтение Библии, а затем говорю себе: «Эммануэль, почему ты делаешь все это? Ведь это плохо для твоей семьи».

«Моему сыну Матису 7 лет, он играет в академии «Арсенала». Каждый раз, когда я иду с ним, люди спрашивают, что случилось, и тем самым делают хуже. «Эммануэль, ты закончил карьеру?» И мне приходится объяснять свою ситуацию. Это вгоняет меня в депрессию. Люди, которые меня знают, когда видят мое лицо, не могут сказать, что я счастлив. Это худшее время в моей карьере. Низшая точка».

Контрактные споры с Боссо вызваны переходом Эбуэ из «Арсенала» в «Галатасарай» в 2011. Боссо заявляет, что он должен получить часть денег за этот трансфер, Эбуэ заверяет, что все детали перехода он обговаривал самостоятельно, но ФИФА встала на сторону агента. Были попытки разрешить ситуацию, но до тех пор, пока соглашение не будет достигнуто, 33-летний защитник рискует не выйти на поле вовсе. Он поддерживает себя в форме, тренируется по нескольку часов каждый день.

Непростое положение Эбуэ стало еще тяжелее после смерти его деда Амаду Бертина в октябре. Он растил Эммануэля и одного из его 12 братьев Ндри Сержа с самого детства. Амаду умер от рака простаты, Серж – разбился на мотоцикле. Эбуэ не справился бы без поддержки своей жены, Ауэрели - матери троих его детей: сына Матиса и двух дочерей, Клары и Маевы. «Ауэрель очень отзывчивая», - говорит Эбуэ. «Это непросто для нее. Со мной тяжело жить».

Еще Эбуэ расстраивает то, что только Дидье Дрогба и Ромарик, партнеры защитника по сборной Кот-д’Ивуара выказали беспокойство по поводу ситуации, в которую он угодил Когда Коло Туре, его бывший партнер по «Арсеналу», был отстранен ФИФА в 2011 за проваленный тест на наркотики в «Манчестер Сити», Эбуэ постоянно звонил своему бывшему одноклубнику. Но Туре не связался с ним, как не связалась и футбольная федерация Кот-д’Ивуара.

«Когда Коло был отстранен, я регулярно разговаривал с ним», - говорит Эбуэ. «У него сейчас какие-то трудности в «Селтике», так что я понимаю, почему он не выходит со мной на связь. Я не могу сказать ничего плохого. Все они мои братья. Я знаю, что ребята в курсе моих проблем, но все же надеюсь, что кто-то из них однажды мне позвонит. Конечно, это расстраивает. Я думал, что наша дружба была сильнее. Мы должны оставаться друзьями и в трудные времена, но это жизнь».

В октябре об Эммануэле говорили в спортивном ТВ-шоу «A League of Their Own». В рамках передачи бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Джейми Реднапп рассказывал, как ежедневно получал смс от Эбуэ с призывом обратиться в Христианство, что вызвало немало смеха. Сын Реднаппа также занимается в академии «Арсенала», так пересеклись их пути с Эбуэ. Эмануэль описывает эту историю подробнее.

«Каждое утро я просыпаюсь в 4 утра, молюсь, читаю Библию и отправляю сообщение с мыслями оттуда каждому человеку из моей телефонной книги. Некоторые потом говорили мне: «Эй, смотри, Реднапп смеется над тобой по ТВ». Видимо, он думал, что такие сообщения приходят только ему, но нет, они отправлялись каждому в списке контактов».

«Потом я написал ему: «Джейми, извини, я не давил на тебя, просто я делаю это каждый день». Он мне ответил: «Все в порядке, никаких проблем, это была просто шутка», так что эта ситуация не заслуживает особого внимания».

У Эбуэ по-прежнему загораются глаза, когда речь заходит об «Арсенале», за который он играл в финале Лиги Чемпионов 2006 в Париже. Он стал культовым героем среди болельщиков «канониров», хотя можно вспомнить и день, когда он был заменен в домашней игре против «Уигана» в декабре 2008 года спустя 67 минут после неудачного выхода на замену, и уходил с поля под свист болельщиков. Удивительно, но он заставлял своего сына Матиса впоследствии смотреть запись этой игры.

«Я сказал: «Матис, иди сюда и посмотри этот матч». Я показал ему видео, чтобы дать понять - с футболистами случаются подобные вещи, нужно быть сильным, чтобы справиться с ними».

Пробежимся глазами по тому, что интернет знает об Эбуэ, и мы увидим в нем черты экстраверта. Во время Чемпионата Мира 2010 в матче между КНДР и Кот-д’Ивуаром тренер корейцев подозвал к себе капитана команды высказать ему свои замечания по игре. Вместе с корейцем подбежал и Эбуэ, который не менее внимательно выслушал наставления корейского тренера, подтверждая согласие с ним кивками головы. «Это было весело, на следующий день мы были в аэропорту вместе с корейскими игроками, и один из них подошел ко мне и спросил: «Эбуэ, ты разговариваешь на моем языке?», я ответил: «Да». «Ок, как бы ты сказал «доброе утро» по-корейски?» Я встал и закричал: «Йааааань!», и в тот же момент он буквально рухнул на пол и начал смеяться».

Или случай на вечеринке партнера по «Арсеналу» Жилберто Сильвы, когда Эбуэ пришел к бразильцу в костюме тигра, который он купил, чтобы порадовать детей. «Я сказал Жилберто: «Эй, это я, Эбуэ, но никому не говори об этом». Так я и зашел внутрь, танцевал, бродил вокруг, и никто не подозревал, что это был я. Было жарко в этом костюме, так что я побыл в нем час и снял».

К сожалению, в этой истории есть один нюанс. «Сейчас, когда я хожу к друзьям на вечеринки, я стараюсь быть нормальным, тем, каким был раньше. Но это тяжело, потому что в моей голове постоянно все та же проблема».