Виталий Мутко на заседании исполкома Российского футбольного союза объявил о приостановлении деятельности на посту президента сроком на полгода. Исполняющим обязанности главы РФС назначен генеральный директор организации Александр Алаев.

«ФИФА НЕ МОГЛА ИГНОРИРОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ МОК»

- Мутко приостановил свою деятельность в РФС на полгода. Это шаг вполне понятен. Недавно Сергей Шубенков (легкоатлет) говорил, что не надо дразнить гусей. Это он высказался по поводу выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом. Все эти вставания в позу к ничему хорошему не приведут. Так же и здесь – мы хотим провести чемпионат мира? Хотим.

Ведь везде муссируется информация, что ФИФА поставила условие, чтобы Мутко ушел с поста президента РФС. И тут все понятно – ФИФА входит в МОК. Руководители Международной федерации футбола не могут игнорировать требования Международного олимпийского комитента. Это правильный ход. Ведь впереди суды с Ричардом Маклареном и другими деятелями. А если будет доказано, что Мутко не причастен к допингу и что тогда? Тогда он вернется в РФС. А теперь какие к нам претензии? Требовали человека убрать - человек ушел.

Теперь все говорят о внеочередной конференции, где будет избран новый президент. Если б он ушел в отставку, то внеочередная выборная конференция должна быть назначена через три месяца. Но так как человек сам приостановил свою деятельность, то я не уверен, что должна быть конференция. Иначе нам был об этом объявили сегодня.

«АЛАЕВ – ЭТО ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»

- Алаев пришел из пляжного футбола. Я с Сашей хорошо знаком. Он на своем месте. Он делает свою работу незаметно, и уже не первый день. Просто человек не любит публичность. Мы больше видим и слышим Никиту Палыча (Симоняна, первого вице-президента РФС. - Прим. ред.). Алаев редко выходит в публичное пространство.

Но РФС нормально функционирует, а кто руководит процессом в ежедневном режиме? Генеральный директор. Мутко ведь не бывает в офисе ежедневно.

НАША СПРАВКА

5 декабря Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил вице-премьера РФ Виталия Мутко от Олимпийских игр в каком-либо качестве.