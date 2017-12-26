Лимит на легионеров в российском чемпионате не отменят. Его даже не смягчат. Это стало ясно поле исполкома, состоявшегося в понедельник. Заявив о своем временном уходе с поста президента РФС Виталий Мутко намекнул, что через три года формат лимита на легионеров может быть изменен в еще более жесткую сторону – 7 или 8 иностранцев в заявке команды на сезон.

Цели российских футбольных властей понятны – попытка дать больше игрового времени российским футболистам и таким образом ускорить их развитие, расширить выбор для тренера сборной. Однако благими намерениями выложена дорога в… Ну вы знаете. Многие российские футболисты, подписав свой первый большой и долгосрочный контракт останавливаются в свое развитии, а зачастую просто бросают играть.

Примеров – огромное множество. Мы решили привести самые яркие из них. Любители футбола уже называют таких футболистов «детьми лимита».

Денис Терентьев

Талантливый крайний правый защитник Денис Терентьев переехал в «Зенит» во время массового исхода из «Ростова» после отставки Курбана Бердыева. Сине-бело-голубые заплатили за футболиста порядка 2 млн евро. Зарплата его не раскрывается, но по слухам она составляет не менее 0,5-0,7 тысяч евро в год – порядка 35-50 млн рублей в зависимости от колебаний курса рубля.

С момента перехода Денис появился на поле лишь раз – в матче Кубка России против питерского «Динамо», на который сине-бело-голубые выставили практически дублирующий состав и умудрились проиграть в дополнительное время. Больше на поле, ни в играх чемпионата России, ни в Лиге Европы, Денис Терентьев не появлялся. Последний раз, когда мы слышали его имя, он был избит в драке на парковке неподалеку от собственного дома.

Иван Новосельцев

Похожая судьба ждала в Санкт-Петербурге Ивана Новосельцева, за исключением дорожной драки. Год назад футболист сборной России со скандалом ушел из «Ростова» в «Зенит». Питерский клуб заплатил за футболиста национальной команды смешные деньги – 8 млн рублей, или порядка 100 тысяч евро.

С тех пор, больше чем за полтора года, Новосельцев сыграл за «Зенит» лишь в девяти матчах. За последний календарный год Новосельцев вышел на поле лишь раз – в том самом матче, который «Зенит» проиграл питерскому «Динамо» в Кубке страны. По неофициальной информации зарплата Новосельцева в Санкт-Петербурге составляет порядка 5 млн рублей в месяц – чуть меньше 1 млн евро в год – 500 тысяч рублей за каждую минуту, проведенную на поле в календарном году.

Тарас Бурлак

Защитник казанского «Рубина» Тарас Бурлак в социальных сетях сильно возмущался, когда в интернете появился список самых высокооплачиваемых футболистов нашей страны. Одним из последних в рейтинге присутствовал и сам 27-летний игрок, так и не переросший статус подающего надежды. По неофициальным данным его зарплата в «Рубине» составляет порядка 1,5 млн евро в год – 105 млн рублей – порядка 9 млн рублей в месяц.

В этом сезоне футболист принял участие лишь в двух матчах своей команды, все чаще наблюдая за игрой со скамейки запасных. контракт игрока с командой истекает в конце июня 2018 года. Так что футболист еще должен успеть получить порядка 50 млн рублей, пока ему не придется искать новое место работы, наверняка гораздо менее прибыльное.

Павел Погребняк

Легендарный нападающий Павел Погребняк переходил в московское «Динамо» в тот момент, когда клуб бездумно сорил деньгами, за что позже и был исключен из розыгрыша Лиги Европы. После этого началась перестройка, которая откинула команду в первую лигу – впервые в истории. А ведь «Динамо» на тот момент было единственным клубом, ни разу не покидавшим высший дивизион.

Но даже в самые трудные для бело-голубых моменты они были вынуждены продолжать платить Павлу его непомерную заработную плату – порядка 1,8 млн евро в год. В этом сезоне Павел провел на поле всего 24 минуты в одном матче. За последний календарный год у него было всего шесть появлений в составе – в общей сложности 122 минуты. Последний раз гол Погребняк забивал 25 октября 2015 года – более двух лет назад – в ворота московского «Спартака». Выходит – миллион рублей за каждую минуту проведенную на поле и порядка 250 млн рублей за гол – возможно, самый дорогой гол в истории футбола.

Алан Касаев

Если вы привыкли думать, что Павел Погребняк – самый дорогой запасной игрок российского чемпионата, то вы серьезно заблуждаетесь. В московском «Локомотиве» на скамейке сидит Алан Касаев с зарплатой в 1,9 млн евро в год – на 100 тысяч евро больше, чем у Погребняка – порядка 11 млн рублей в месяц. В этом сезоне он, кстати, может еще и чемпионское звание заработать – третье в своей карьере.

В этом сезоне Алан появился на поле лишь дважды. За календарный год футболист провел в игре 216 минут в семи матчах. Выходит, каждая минута его игрового времени обходится клубу чуть больше, чем в 600 тысяч рублей.

Хотя Алану в его случае можно скорее посочувствовать, ведь он стал заложником ситуации. Вряд ли стоит сомневаться, при первой подходящей возможности футболист уйдет туда, где будет получать игровое время, не дожидаясь истечения контракта в июне 2019 года. На фоне Павла Погребняка, отказавшегося уезжать в Австралию, или Ивана Новосельцева, не пожелавшего уходить в аренду, это выглядело бы более чем благородно по отношению к клубу, который едва втискивается в условия финансового фэир-плей.