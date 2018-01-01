Хоть чемпионат мира, который обычно дарит нам новых футболистов, и пройдет только в этом году, 2017 год преподнес немало приятных сюрпризов. Это касается и российского и мирового футбола.

«Советский спорт» решил определить по пять футболистов и тренеров из-за рубежа и из нашей страны, которые приятно удивили. Начнем, пожалуй, с международного уровня.

5. Федерико Кьеза



Этого паренька по имени Федерико долго называли папенькиным сынком, считая, что в футбол он пробрался, исключительно благодаря своему именитому отцу по фамилии Кьеза. Но этот сезон показал, что авансы игроку выдавали не зря. В 17-ти матчах за «Фиорентину» 20-летний правый инсайд забил 4 гола, отдав столько же результативных передач. Ценник на него уже подскочил до 17 млн евро. Все говорит о том, что у сынишки есть все шансы затмить своего именитого отца.

4. Эдерсон



Давненько в сборной Бразилии не было качественного голкипера. Теперь есть, и, судя по всему, занято место в рамке пентакапеонов на долгие годы. Речь идет о 24-ленем Эдерсоне, только этим летом присоединившемся к «Манчестер Сити». Молодой бразилец тут же усадил на лавку чилийца Клаудио Браво и летом скорее всего именно он будет охранять святая святых самой титулованной команды мирового футбола.

3. Кристиан Пулишич



19-летнего футболиста с американским гражданством и хорватскими корнями по имени Кристиан Пулишич в дортмундской «Боруссии» принялись подпускать к составу еще в прошлом сезоне, давая ему игровое время практически в каждой встрече. Ближе к концу сезона он стал игроком основного состава, а в этом сезоне уже становится незаменимым звеном немецкого клуба. Правда, в Германии он вряд ли задержится надолго – не зря же на игрока уже обратил внимание великий и ужасный Жозе Моуриньо с практически неограниченным трансферным бюджетом своего «Манчестер Юнайтед».

2. Тимо Вернер



Когда сборная Германии озвучила состав на Кубок конфедераций, многие в России принялись плеваться – практически полное отсутствие известных футболистов. Вперед атаку немецкой машины должен был вести «какой-то» Тимо Вернер из практически неизвестной в России команды «РБ Лейпциг». Вряд ли кто-то в нашей стране всерьез мог подумать, что Вернер в итоге станет лучшим бомбардиром чемпионата мира, перед этим выведя свой клуб на второе место в Бундеслиге. Теперь он оценивается в 50 миллионов евро. Что же будет на чемпионате мира…

1. Килиан Мбаппе



Еще в октябре прошлого года практически никто не знал, кто же такой этот Килиан Мбаппе. Сейчас этот парнишка, которому только в декабре 2017 года стукнуло 19 лет, он в составе «ПСЖ» затмевает самого дорого футболиста планеты Неймара, а парижане следующим летом собираются заплатить «Монако» за права на него 145 миллионов евро, обещая доплатить еще 35 миллионов, если Килиан оправдает высокие ожидания.

Теперь переходим к российским футбольным открытиям прошедшего года.

5. Евгений Марков



Вряд ли кто-то ожидал от новичков премьер-лиги «Тосно» яркого футбола. Но «Зенит» уже покупает у своих географических соседей нападающего Антона Заболотного. Но лидером атак этого форварда назвать сложно, ведь одеяло на себя перетягивает 23-летний воспитанник сине-бело-голубой академии Евгений Марков, проданный в «Тосно» за смешные 10 тысяч евро. В этом сезоне у него на счету уже 8 голов и результативная передача в 19 матчах – очень неплохой результат для игрока в составе команды-аутсайдера.

4. Роман Зобнин



«Спартак» приобретал Романа Зобнина у «Динамо» в качестве футболиста многообещающего, но никак не будущего лидера клуба. Однако буквально за сезон Роман успел стать незаменимым звеном в игре красно-белых. За какой-то год он застолбил за собой место в сборной и зарекомендовал себя, как универсального игрока, способного одинаково качественно сыграть, как в роли атакующего центрального полузащитника, так и на краю обороны, причем и справа, и слева.

3. Массимо Каррера



Не удивляйтесь, что в списке так много представителей «Спартака» - все-таки команда стала чемпионом впервые за 16 лет и все это произошло на фоне спада у остальных клубов. Чуть больше года назад Массимо Каррера вообще не был главным тренером. После увольнения Дмитрия Аленичева он должен был исполнять его обязанности в нескольких играх, пока не будет найден достойный приемник. В итоге итальянец привел клуб к чемпионскому званию и в этом сезоне готов повторить достижение во второй раз подряд.

2. Георгий Джикия



Год назад мы посыпали голову пеплом, думая, что братьев Березуцких и Сергея Игнашевича в центре обороны сборной России нам заменить просто некем. Сегодня у нас есть Георгий Джикия – лучший российский защитник чемпионата и уж точно одно из главных открытий футбольного года в нашей стране.

1. Далер Кузяев



Когда он переходил в «Зенит» из грозненского «Ахмата», многие спрашивали, кто это вообще такой. 24-летнему парню прочили будущее Новосельцева, прозябающего в запасе сине-бело-голубых, но он быстро отбил себе место в основном составе, выиграв конкуренцию у многочисленных и дорогостоящих аргентинцев «Зенита».