В традиционном интервью журналу португалец признается, что останавливаться на этом не желает, чувствует себя как никогда хорошо, а пополнение в семье никак не отвлекает его от игры.

«ХОРОШО СМЕЕТСЯ ТОТ, КТО СМЕЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ»

– Это ваш пятый «Золотой мяч». Уже привычное дело?

– Да не может это быть привычным делом! Когда только начинал в футболе, целью было получить этот приз. Перешел в «Манчестер Юнайтед», там все пошло по нарастающей. Тогда-то и понял, что все возможно. Просто вбил себе в голову, что цель вполне достижима. А с годами вдруг подумал: один «Золотой мяч» – недостаточно. У стольких футболистов он есть! Всех уважаю, но пусть не обижаются: это игроки не моего уровня. Есть громадная разница между теми, кто однажды выиграл «Мяч», и теми, у кого их уже два, три или четыре. Я был уверен, что по таланту, отдаче на тренировках способен на большее.

– В 2017 году был момент, когда подумали: «Золотой мяч» в кармане»?

– Изначально было ясно: это во многом зависит от того, выиграем мы Лигу чемпионов или нет. Мы выиграли, я снова забил больше всех голов, к тому же сделал дубль в финале. Это ключевой момент.

– Пять лет назад вы проигрывали Месси по «Золотым мячам» 1:4. Думали тогда, что в один прекрасный день счет сравняется?

– Да, согласитесь, любопытная история. Первым ведь я получил эту награду, но потом настало его время, он набрал их аж четыре подряд! Чего скрывать – было грустно, я был страшно раздражен. Приходишь на церемонию и каждый раз уходишь ни с чем. В какой-то момент даже пропало всякое желание туда являться. Чтобы лишний раз сфотографироваться? Зачем мне это! Но потом настроение все-таки поменялось. Хорошо смеется тот, кто смеется последним – именно так в футболе. Хватило терпения, пришел мой час – вот уже пятый получил. И, знаете, не хочу не этом останавливаться. Наоборот – теперь еще больше стимулов! Хотя я уже немолодой. Кстати, кто самый возрастной из обладателей «Золотого мяча»? Каннаваро?

– Стэнли Мэтьюзу было почти сорок два, когда он получил приз в 1956-м.

– (Таращит глаза.) Сорок два! Больше не было других претендентов, что ли? Нет, сегодня подобное невозможно. Так долго в футбол уже не играют. Смотришь на нынешнюю молодежь 24–25 лет – все биты-перебиты, и думаешь, как же тебе повезло: 32 года, а в прекрасной форме.



3 июня 2017 года. Кардифф. Финал Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» – 1:4. Роналду (второй справа) оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Фото Gettyimages.ru

«Я – САМЫЙ ГАРМОНИЧНЫЙ»

– В 2008 году вы впервые удостоились «Золотого мяча». Могли тогда подумать, что переплюнете и Зидана, и Роналдо, и Платини, и ван Бастена с Кройфом?

– Всегда был уверен, что один-то точно получу. Ну два, почему бы и нет! Но пять – такое представить себе не мог. Впрочем, аппетит приходит во время еды.

– Осознаете свое значение в истории этого приза?

– Не буду лукавить, конечно. Никто из футболистов не получил столько индивидуальных наград, сколько я. Это результат не только работы на тренажерах, как многие думают. Здесь и то, и другое, и третье. Такие легенды спорта, как Флойд Мейвезер (боксер. – Прим. ред.) или Леброн Джеймс (баскетболист. – Прим. ред.), тоже совсем случайно стали великими. Надо, чтобы удачно соединилось много факторов. Но главное – чтобы подняться так высоко и держаться на этом уровне, надо быть талантливее других.

– Теперь можете наконец сказать, что вы самый знаменитый игрок в мире?

– Я уважаю всех футболистов, у каждого свои достоинства. Но лучше меня игрока нет. Не вижу такого. Да я и всегда это знал. Никто из футболистов не может сделать что-то такое, чего я не повторю. Зато я делаю такое, на что многие не способны. Я – самый гармоничный футболист на свете. Бью с обеих ног, скоростной, мощный, хорошо играю головой, могу забить, могу отдать голевой пас. Кто-то, конечно скажет, что Неймар или Месси – лучше. Но знаю точно: я – самый гармоничный. Думаете, такой самовлюбленный… Все правильно. Когда становишься столь знаменитым, будь готов к критике. Общий закон, он касается и вас, журналистов.

– Не хотите сказать, что вы вообще лучший футболист всех времен и народов?

– Именно так! Я – лучший игрок в истории футбола, независимо от того, идет все отлично или наступает черная полоса. Как нам часто повторяет на тренировках Зидан, трудности на то и нужны, чтобы по-настоящему оценить победу. Когда что-то не получается, заставляешь себя вкалывать еще больше. Когда не забиваешь – злишься и досадуешь на себя. Так и должно быть. Иначе ты просто пофигист. Если что-то не катит в матче, на тренировке происходит какая-то ерунда – проклинаю себя. Но как только покидаю стадион или базу – все, как отрезало! Я снова нормальный человек.

🏆 Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 17, 2017 at 6:14 PST

«ТАКАЯ АМНЕЗИЯ ПРОСТО БЕСИТ!»

– Ровно год назад, когда мы встречались по такому же поводу, вы сказали, что изменились как футболист. А что скажете сейчас? Тело в таком же порядке, как и голова?

– Думаю, организм в лучшем состоянии, чем год или даже два года назад. Просто лучше самочувствие, чувствую себя сильнее.

– Что-то может выбить вас из колеи?

– Да – отсутствие поддержки со стороны клуба и болельщиков. У людей короткая память. Однажды приезжаем в аэропорт, один парень рядом, в пяти метрах начал снимать нас на мобильник. Мы стоим с Карвахалем и Серхио Рамосом. А этот парень говорит: «Эй, ребята, встряхнитесь, как-то дерьмово вы играете!» Я мысленно ему ответил: «Эй, дружок, мы, между прочим, три месяца назад выиграли Суперкубок Европы и Суперкубок Испании!» Вот такая амнезия просто бесит! В футболе есть и подъемы, и провалы. Когда дела не очень, мы нуждаемся в поддержке – фанатов, клуба. За четыре года мы трижды выиграли Лигу чемпионов – это не шутка! Двенадцать лет «Реал» не мог это сделать, не мог выиграть в юбилейный десятый раз. Я вкалываю, как надо, но иногда происходит сбой. То мяч попадает в штангу, то вратарь вдруг парирует удар. Но надо верить в нас, прошу об этом!

– Опишите свой обычный рабочий день. Как держите себя в такой прекрасной форме?

– Физподготовка такая же, как прежде. Может быть, подход стал более научным. К примеру, несколько лет назад я проводил по сорок минут в тренажерном зале. Сейчас – не больше двадцати, но упражнения несколько другие, более узкой направленности.

– Карло Анчелотти рассказывал, как в два часа ночи, когда команда вернулась с гостевого матча Лиги чемпионов, вы прыгнули в ледяную воду. Он никогда не видел подобного.

– Это один из примеров моей методики. Когда полет длится два или три часа, ноги распухают от разницы атмосферного давления. Холодная вода – лучшее природное лечебное средство в таком случае. Становится легче. Иногда полезно встать и под горячую воду. Это вроде мелочи, но они помогают. К тому же после холодной ванны сон лучше. Знаете, почему после матча футболисты не могут заснуть? Они не в состоянии отойти от игры, еще под действием адреналина. Я же стараюсь найти способы, чтобы побыстрее выкинуть все из головы. В 95% случаев сплю прекрасно! Люди вообще недооценивают роль сна в жизни. Такой же подход у меня к питанию, нагрузкам. Благодаря всем этим вещам в совокупности мне и удается быть лучшим.

– Пока получаете «Золотые мячи», можно не думать о возрасте?

– Успех всегда плюс в психологическом плане. Награда. Ведь ты всегда трудишься ради чего-то. Если же пахал круглый год, а в итоге не получил ничего, может наступить депрессия. У меня же ни один сезон не был безрезультатным, что-то все время выигрывал, получал. Поэтому никогда не пропадало желание работать.

♠️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 21, 2017 at 7:40 PST

«ПОПРОБУЮ СТАТЬ АКТЕРОМ»

– У вас уже четверо детей. Как-то это отражается на подготовке?

– Никак. Хотя жизнь, конечно, изменилась. Но это никак не повлияло на тренировочный процесс или сон. По сути, какая разница – один ребенок или четыре! Единственная проблема – теперь надо как-то распределять внимание между четырьмя. Очень люблю моих детишек, но профессия – святое.

– Разве Криштиану-папа не пытается иногда задвинуть на второй план Криштиану-футболиста?

– Нет. Просто когда родится еще три ребенка, чувствуешь больше ответственности. Но на моей профессиональной деятельности это никак не отражается. Я уже говорил, что всегда мечтал иметь много детей, вот сейчас и создаем такую семью. Это так здорово. Когда родился первенец Криштиану, было такое счастье. Четыре ребенка – есть чем гордиться, но я хочу больше.

– Но ведь порой надо уединиться, чтобы настроиться на матч.

– Да не нужно мне это. Даже когда все семейство в сборе, остаются уголки для уединения. Слава богу, дом огромный. Есть где спрятаться.

– Приходилось ночью вставать, чтобы дать ребенку соску?

– Не буду врать – не приходилось. Но если бы понадобилось, встал бы без проблем. А детьми я занимаюсь после тренировок. Но есть ведь еще мама и две домработницы. Ночью я должен спать. Это никак не характеризует меня как отца, наоборот – как отец я должен быть в форме, чтобы зарабатывать на жизнь семье. Ночь – святое, ведь завтра я должен буду бегать. И очень энергично бегать.

– Можете представить себя через пять лет? Что изменится в жизни?

– Почти ничего. Хочу играть как можно дольше. Но не могу гарантировать, что ничего не изменится в моей голове. Не стоит ни слишком ностальгировать, ни слишком далеко заглядывать в будущее. Надо жить сегодняшним днем – таким прекрасным и безмятежным. Я счастлив, получаю призы, семья здорова, друзья в порядке. Надо ценить это. Через пять лет, возможно, карьера закончится, будет другое настроение. Тогда займусь новыми проектами. Я меня есть линия по пошиву одежды, гостиницы, гимназии… Без работы не останусь.

– А работа тренером?

– Не планирую, пока нет таких задумок. На самом деле мне надо еще подучиться. Походить на какие-нибудь курсы, заняться кино…

– Актером стать хотите?

– Да, хотел бы попробовать. Каждый год мне предлагают сыграть то в одном, то в другом фильме. Но сейчас, пока играю, на это нет времени. Уверен, когда придется заканчивать, придется нелегко. Все-таки футбол – моя любовь. Но знаю, что ничто не помешает мне оставаться счастливым человеком.

Криштиану РОНАЛДУ душ Сантуш Авейру

Крайний полузащитник, нападающий

Родился 5 февраля 1985 года в Фуншале, Португалия.

КАРЬЕРА

Лиссабонский «Спортинг» (2002–2003), «Манчестер Юнайтед» (2003–2009). В «Реале» – с июня 2009 года.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов, четырехкратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы. Всего за карьеру завоевал 24 трофея.

За сборную Португалии провел 147 матчей, забил 79 мячей.