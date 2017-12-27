Игру своим вмешательством перевернул Жозе Моуринью.

Жозе, как и подобает настоящему мужику, решил не откладывать решение проблем и сделал двойную замену уже в перерыве: на поле появились Лингард и Мхитарян, заменив Рохо и Ибрагимовича. И перед «Бернли» предстал страшный «МЮ».

Матич опустился в глубину на постоянной основе

Место игравшего левым центральным защитником в первом тайме Рохо после перерыва занял опорник Неманья Матич. Это положительно сказалось на фазе начала атаки. Дело в том, что еще до перерыва серб регулярно опускался к защитникам для создания конструктива. Но вело это к тому, что «МЮ» перенасыщал эту часть поля, облегчая жизнь «Бернли» в обороне – глубоко играли Матич, Погба, Джонс и Рохо. Моуринью нужно было произвести здесь чистку рядов. И он это сделал, убрав с поля Рохо и отодвинув на его позицию Матича.

Но интересно в данном случае не это. Поставив Матича на позицию защитника, Моуринью создал ему комфортные условия для начала атак. Ближними к центральным защитникам хавбеками после перерыва были Лингард и Погба. Они создавали зоны для включения Матича в атаку. Для этого англичанин поднимался выше из опорной зоны, а француз уходил в сторону фланга. Оба игрока приклеивали к себе по сопернику, чем пользовался Матич – лез вперед с мячом, думая о креативе. Для подобной роли он подходил явно лучше Рохо.

Черновая работа Погба и Лингарда для создания благоприятных условий Матичу находит отражение в статистике серба: после перерыва он сделал больше всех передач в финальную треть поля – 25. К перерыву было тоже много, но меньше – 18. 43 передачи в финальную треть за матч – лучший результат встречи. Стал Матич лучшим и по количеству передач – 105. При этом показал четвертую точность – 87%. Из восьми длинных переводов в серба точными стали шесть.

«МЮ» выход на поле Лингарда и перевод Матича в опорную зону помог улучшить контроль над мячом – после перерыва он составил 75,1%, тогда как до 67,7%.

Рохо подвел брак

То же самое, что и Матич, во втором тайме в стадии начала атак делал и другой центральный защитник – Джонс. Как и Матич, он пользовался вниманием соперника к Погба и Лингарду. За игру оборонец попал в тройку лучших игроков матча по передачам – 66. А вот точность показал лучшую – 90.9%. Но объяснение простое – он реже Матича обострял, сделав в финальную треть лишь 12 передач.

Рохо менее бережно относится к мячу, поэтому заменен в перерыве был именно он, а не Джонс. Точность передач южноамериканца составила всего лишь 80%. В случае «МЮ» – всего лишь.

При фланговых атаках Лингард был спрятанным форвардом

Улучшив контроль над мячом после перерыва, при фланговых атаках «МЮ» стал максимально насыщать чужую штрафную площадь. Четыре манкунианца в ней стали правилом. Ими были Лукаку, Рэшфорд, Мата и Лингард. Уже в самом начале тайма Лингард мог забить, но мяч попал во вратаря и в перекладину. Но вскоре все же в подобной атаке Лингард забил. А всего за игру Джесси пробил по воротам три раза, войдя в тройку лучших футболистов встречи. А по продуктивности он лучше всех – два гола.

До перерыва тотального насыщения штрафной площади в исполнении «МЮ» не было. Три игрока в ней по первому тайму – уже аншлаг. А вот для второй половины игры это было недоразумением, а не ажиотажем.

Важная роль Генриха Мхитаряна

При обороне у своих ворот «Бернли» использовал схему 6-3-1. В нее она трансформировалась из 4-4-2: в линию защитников опускались крайние полузащитники, а в одну линию с двумя опорниками садился один из нападающих. Собственно, поэтому «МЮ» и потребовалось насыщение штрафной.

Но этого было мало. Нужно было еще довести дело до плодовитых подач. И тут ключевую роль сыграл Генрих Мхитарян. Своей активностью в правой полуфланговой зоне он поставил в тупик Скотта Эрфилда, из зоны которого ускорялся в центр. Левый полузащитник не знал, что делать – либо реагировать на движения Мхитаряна, оставляя открытым на фланге Янга, либо закрывать Янга, оставляя Мхитаряна партнерам. Эрфилд купился на трюки оппонента: предпочитал оставлять одного Янга. Даже когда против Мхитаряна хватало игроков! И зря: после перерыва Эшли Янг сделал десять подач (лучший результат тайма), три из которых привели к ударам, а одна оказалась голевой. До перерыва он был скромнее: шесть передач, лишь одна под удар. Но в первом тайме рядом не было игрока, который бы создавал Янгу свободу так, как после перерыва это делал Мхитарян.

Футбол – это не всегда история про голы и удары. В игре с «Бернли» Мхитарян был нужен Моуринью, чтобы расчистить площадку для Янга. По манере игры Генриха это можно понять: он приходил в зону Эрфилда и ускорялся из нее в центр. Его игра, а также насыщение футболистами «МЮ» штрафной и сковали Эрфилда. Свободный Янг – самое важное, что дал Мхитарян «МЮ» в матче с «Бернли». Кроме этого он пробил по воротам и вывел на удар товарища. Точность его передач составила 83,8%.

Суперэффективность «Бернли»

Футбол бывает удивителен: чтобы спасти игру, «МЮ» пришлось сделать много изменений. И нанести за игру 23 удара! А вот «Бернли» забил дважды, примерившись к чужим воротам всего лишь трижды!

Обоим взятиям ворот хозяев поля предшествовали длинные передачи игроков «Бернли» на нападающего Эшли Барнса. И оба раза подбор выигрывал второй форвард Джеффри Хендрик, дважды зарабатывая результативные штрафные.

Если в обороне сильной стороной «Бернли» является командная слаженность, то в атаке – память: нужно не зазеваться и вовремя вспомнить, что Барнс всегда ждет передачу впереди, а Хендрик караулит подбор. Собственно, это тоже стало одной из причин, почему необходимости в Рохо у «МЮ» после перерыва не было – в борьбе при длинных передачах на нападающего Матич не хуже.

Но этого «Бернли» хватило, чтобы заставить «МЮ» показать реакцию после перерыва. Спасибо за это, «Бернли»! Было лихо.

Скриншоты: «Матч ТВ».