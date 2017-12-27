Вскоре после новогодних праздников все 16 клубов РФПЛ начнут подготовку к решающей части сезона, который для «Локомотива», «Зенита», «Спартака» и ЦСКА возобновится в середине февраля матчами 1/16 финала Лиги Европы, а для остальных – в конце февраля и начале марта играми 1/4 финала Кубка России и 21-го тура премьер-лиги.

ОТ ЦСКА ДО СКА – БОЛЬШЕ 10 000 КИЛОМЕТРОВ

Первым из отпуска выйдет казанский «Рубин» (4 января), последним – грозненский «Ахмат» (14-го). При этом команда Курбана Бердыева – единственная в РФПЛ, кто до сих пор не определился с точными датами сборов. Они для «Рубина» пройдут сразу в трех странах – ОАЭ, Турции и Испании. Такого не встретишь ни у одной другой команды. Большинство заглянут в две страны, а некоторые (ЦСКА, «Анжи», «Ахмат», «Арсенал», «Динамо») проведут всю подготовку в одном месте.

Самый большой перелет, разумеется, предстоит клубу-аутсайдеру лиги с Дальнего Востока: «СКА-Хабаровск» (который недавно возглавил Ринат Билялетдинов) после Турции отправится готовиться к матчу на Кубок России с «Шинником» в Южную Корею – на границу с КНДР и в окрестности олимпийского Пхенчхана. Расстояние от места третьего сбора хабаровчан до испанского Кампоамора, где, по традиции, будет квартировать другой армейский клуб – ЦСКА – превысит 10 000 км.

Разумеется, география зимних сборов находится в прямой зависимости от финансовых возможностей клубов. Богатые предпочитают Эмираты и Испанию, «средний класс» и «бедняки» – Турцию с Кипром. Особняком опять же стоит «Рубин», который позволит себе помотаться по миру несмотря на многомесячные задержки по зарплате. Впрочем, на этой неделе казанцы подписали контракт с новым спонсором – и деньги в клубе вроде бы появились.

ПИТЕРЦЫ «ПОДГОТОВЯТ» СЕРБОВ ДЛЯ КРАСНО-СИНИХ

На данный момент большинство клубов не определились с соперниками по контрольным матчам на зимних сборах. Графики будут окончательно согласованы ближе к концу новогодних каникул. Интересно, что «Зенит» в Турции сыграет с «Црвеной Звездой».

Эта игра состоится 7 февраля, а уже 13-го «Црвена» сыграет в Белграде с ЦСКА в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, команда Роберто Манчини и сама подготовится к еврокубковому поединку с «Селтиком», и поможет армейцам получше разобраться в слабых и сильных сторонах их будущего оппонента.

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ИСПАНИЯ

«Краснодар»

Второй и третий сборы (30 января-10 февраля, 14-23 февраля)

«Локомотив»

Первый и второй сборы (12-26 января, 1-14 февраля)

«Ростов»

Третий сбор (13-24 февраля)

«Рубин»

Третий сбор (даты не определены)

«Спартак»

Второй и третий сборы (25 января-7 февраля, 9-19 февраля)

«Уфа»

Третий сбор (14-25 февраля)

ЦСКА

Три сбора (10-22 января, 26 января-6 февраля, 8-19 февраля)

ОАЭ

«Зенит»

Первый сбор (15-29 января)

«Краснодар»

Первый сбор (15-26 января)

«Рубин»

Первый сбор (6-20 января)

«Спартак»

Первый сбор (9-22 января)

ТУРЦИЯ

«Амкар»

Первый и второй сборы (11-31 января, 5-19 февраля)

«Анжи»

Три сбора (11-23 января, 27 января-9 февраля, 13-25 февраля)

«Арсенал»

Три сбора (15-28 января, 1-14 февраля, 18 февраля-1 марта)

«Ахмат»

Три сбора (15-23 января, 27 января-7 февраля, 12-22 февраля)

«Динамо»

Три сбора (12-24 января, 27 января-8 февраля, 11-23 февраля)

«Зенит»

Второй сбор (2-13 февраля)

«Ростов»

Первый и второй сборы (11-23 января, 27 января-9 февраля)

«Рубин»

Второй сбор (даты не определены)

«Тосно»

Первый и второй сборы (12-25 января, 29 января-12 февраля)

«СКА-Хабаровск»

Первый и второй сборы (9-23 января, 28 января-13 февраля)

КИПР

«Урал»

Три сбора (13-29 января, 4-18 февраля, 20 февраля-1 марта)

«Уфа»

Первый и второй сборы (14-26 января, 30 января-10 февраля)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

«СКА-Хабаровск»

Третий сбор (18-25 февраля)

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ПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ КЛУБОВ РФПЛ В 2018 ГОДУ

13 февраля

«Црвена Звезда» – ЦСКА (16 финала Лиги Европы)

15 февраля

«Ницца» – «ЛОКОМОТИВ» (1/16 финала Лиги Европы)

«Селтик» – «ЗЕНИТ» (1/16 финала Лиги Европы)

«Атлетик» – «СПАРТАК» (1/16 финала Лиги Европы)

27 февраля

«СКА-ХАБАРОВСК» – «Шинник» (1/4 финала Кубка России)

28 февраля

«АМКАР» – «Авангард» (1/4 финала Кубка России)

«ТОСНО» – «Луч-Энергия» (1/4 финала Кубка России)

2 марта

«АНЖИ» – «РУБИН» (21-й тур РФПЛ)

3 марта

«КРАСНОДАР» – «​РОСТОВ» (21-й тур РФПЛ)

ЦСКА – «УРАЛ» (21-й тур РФПЛ)

4 марта

«АРСЕНАЛ» – «АХМАТ» (21-й тур РФПЛ)

«УФА» – «ДИНАМО» (21-й тур РФПЛ)

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РАСПИСАНИЕ УЖЕ СОГЛАСОВАННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ИГР

18 января

«ДИНАМО» – «Газ-Метан» (Румыния)

22 января

«СПАРТАК» – «Астана» (Казахстан)

«ЗЕНИТ» – «Копенгаген» (Дания)

23 января

«ДИНАМО» – «Санкт-Пельтен» (Австрия)

25 января

«ЗЕНИТ» – «Славия» (Чехия)

26 января

«КРАСНОДАР» – «Астана» (Казахстан)

28 января

«ЗЕНИТ» – «Гуанчжоу» (Китай)

30 января

«ДИНАМО» – «Высочина» (Чехия)

31 января

«СПАРТАК» – ЦСКА Сф (Болгария)

3 февраля

«СПАРТАК» – «Хэбэй» (Китай)

«ДИНАМО» – «Тренчин» (Словакия)

4 февраля

«ЗЕНИТ» – «Слован» (Словакия)

7 февраля

«ЗЕНИТ» – «Црвена Звезда» (Сербия)

«СПАРТАК» – «Спарта» (Чехия)

«ДИНАМО» – «АМКАР»

10 февраля

«ЗЕНИТ» – «Марибор» (Словения)