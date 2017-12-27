В 2017 году Жозе Моуринью добавил в свою коллекцию два трофея – Кубок английский лиги и кубок Лиги Европы. В общем, не удивил – всего у него в активе уже 25 выигранных трофеев в тренерской карьере!

ЛЮБОВЬ ВАЖНЕЕ КАЧЕСТВ

Интересуетесь ли вы личной жизнью футбольных знаменитостей? Мне, признаться, до этого года такое в голову не приходило. Потому что самое интересное в футболе – сам процесс: то, что происходит на поле. Но с каждым новым матчем «МЮ» в 2017 году и ходами в них Жозе Моуринью желание поинтересоваться у всезнающего друга поисковика делами португальца на личном фронте усиливалось – уж слишком ярко в тренере выражены внимательность к деталям, способность быстро решать проблемы и брать на себя ответственность для достижения результата. Да это же те качества, без которых мужчине в отношениях далеко не уехать. И тут поисковик ошеломил: оказывается Жозе женат с 1989 года, а с женой познакомился еще в подростковом возрасте. Если для тех, кто интересуется личной жизнью звезд, это не новость, то для тех, кто не интересуется, новость, пусть и запоздалая. Ну, точно: внимательность и готовность брать на себя ответственность определяют если не все, то многое не только на футбольном поле.

Но неужели все так просто и на одних своих сильных качествах можно сделать карьеру и построить личную жизнь? А вот и нет – лучший друг журналиста в считанные секунды находит интервью Моуринью трехлетней давности изданию Mirror. В нем тренер признался, что секрет его успеха, равно как и других людей, не в качествах, а в любви: «Весь секрет – любовь. Если вы успешны в футболе, это потому, что вы любите футбол. Если кто-то умеет хорошую семью, то потому что люди любят в ней друг друга. Любовь – фундамент». Значит, любовь все-таки первична, а качества вторичны.

В том же интервью Моуринью рассказал о точке отсчета в отношениях со своей женой: «Она со мной с тех пор, как ей исполнилось 15, а мне 17. Между нами все прозрачно: она верит мне, а я верю ей». Получается, к Жозе пришла любовь, когда многие о ней и мечтать не начинают. Что интересно, тренерскую карьеру Моуринью тоже начал, когда многие не мечтают – в 23 года, а в 29 был ассистентом в «Спортинге». Однако, интересное совпадение. Что же мы тогда можем извлечь полезного из качеств Моуринью? А какой еще смысл мониторить его сильные навыки?

Сохранять и преумножать – да вот же что позволяют прекрасно делать Жозе Моуринью его отличительные черты! В этом их грандиозная ценность. В футболе Моуринью выиграл 25 трофеев. А в личной жизни вместе с супругой Матильдой Фариа воспитывает двоих детей.

НЕ ДЕЛАТЬ СЕБЕ ПОБЛАЖЕК

Итак, как именно сильные качества помогают Жозе Моуринью в футболе?

1. Детали решают все

Впервые в этом сезоне «МЮ» сыграл в три защитника против ЦСКА – 3-4-1-2. Жозе подстроился под команду, которую имел шансы победить, даже не изучая. И это не занижение нашего коллектива – просто подбор игроков слишком разнится. Но ведь нет, Моуринью перестраховался и изучил все детали! А почему нет, если есть возможность? В максимализме ему не откажешь.

В момент прессинга в той встрече атакующий полузащитник Мхитарян играл персонально по Вернблуму, опорник Эррера по Дзагоеву, а опорник Матич по Головину. Все полузащитники ЦСКА часто принимают мяч от защитников спиной к чужим воротам. И в эти моменты манкунианцы их накрывали. «МЮ» в Москве победил 4:1, а два гола забил в результате перехватов передач Эррерой.

2. Быстрое решение проблем

Во вторник «МЮ» принимал «Бернли». К перерыву манкунианцы проигрывали 0:2. Моуринью стал решать проблемы уже в перерыве: вместо защитника Рохо и нападающего Ибрагимовича португалец выпустил полузащитников Лингарда и Мхитаряна. Лингард сделал дубль, а игра завершилась 2:2.

Моуринью не стал терять время и смотреть, как будет развиваться игра после перерыва, а решил экономить каждую секунду. Второй тайм показал, что Моуринью знал, что делает: «МЮ» насыщал штрафную, вскрывал правый фланг для Янга с помощью Мхитаряна (он уводил из левой зоны полузащитника Скотта Эрфилда), а из обороны выходил с помощью Матича, для которого зоны создавали Погба и Лингард. Для этого Моуринью даже не постеснялся заменить Златана Ибрагимовича, который проводил лишь второй матч в стартовом составе после травмы, из-за которой пропустил полгода. Результат был превыше всего остального.

3. Ответственность для покорения вершин

В предыдущем туре – в игре с «Лестером» (2:2) – Мхитарян вышел на поле за семь минут до конца. А до этого пять туров и вовсе пропустил – травмирован не был, но в заявку на матчи не попадал. По информации ESPN, в конце ноября между Жозе и Генрихом произошло недопонимание на разборе матча с «Брайтоном» (1:0) – тренер указал игроку на ошибку в обороне, а тот не согласился. Сам же тренер сказал, что Генрих не играет только потому что находится не в той форме, в какой он хочет его видеть.

Сейчас уже не важно, почему на самом деле Мхитарян не играл. В игре в «Бернли» «МЮ» понадобился работяга, который стал бы создавать зону, из которой Янг мог бы подавать. И выбор Моуринью пал на армянина. Возможно, он рисковал. Но ставка сыграла: Янг сделал голевую передачу на Лингарда во многом благодаря правильному открыванию Мхитаряна.

Как и замена Ибрагимовича, выход на поле Мхитаряна Моуринью потребовался, чтобы добиться результата. Именно ему у португальца подчинено все: стиль второстепенен, а титулы первичны. И эта философия приносит результат. Не будь у тренера ориентира, успехов могло и не быть. Но он голоден до них, несмотря на регулярные победы. Кстати, после них он спешит к своей семье, в чем не раз признавался. Судя по всему, до встреч с близкими он тоже голоден.