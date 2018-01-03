Больше всего атак «горожане» провели по левому флангу, а их главным зачинщиком был Фабиан Делф.

УДАР ПО ЛЕВОМУ ФЛАНГУ

Сразу 42% атак «Манчестер Сити» пришлись на левый фланг. Это больше, чем выполнено через центр и правый фланг. И это больше, чем через левое крыло в игре предыдущего тура АПЛ с «Кристал Пэлас» - 35%. Та встреча для команды Хосепа Гвардиолы завершилась неудачно - 0:0. Поэтому требовались выводы.

Одно из двух изменений, без которого удар по левой зоне в мачте с «Уотфордом» был бы невозможен, - появление на левом фланге обороны Делфа, а не Данило. Другое важное изменение - появление на позиции левого центрального полузащитника Сильвы, а не Гюндогана. Но возвращение Делфа для левого фланга было важнее. Англичанин представлял фундамент - опору, на которой стояла вся конструкция в левой зоне: если бы он не держал дирижерский пульт, могла засбоить вся система - кто-то должен был продвигать мяч в атакующую линию.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ФЛАНГОМ - У ДЕЛФА

Пульт влияния на игру у левого защитника был. За матч Делф сделал 108 передач - это третий результат в команде. Для сравнения: игравший здесь в игре с «Кристал Пэлас» Данило выполнил 69 пасов - пятый результат у «горожан». Для зачинщика атак у Делфа выдающаяся точность передач в этом сезоне - 93,5%. В нынешнем сезоне это второй результат в «Манчестер Сити» после Джона Стоунза - 96,5%.

Есть защитники, которые конструируют атаки, а есть те, что подыгрывают партнерам. Делф относится к первой категории. Это подтверждают сразу два статистических показателя. В игре с «Уотфордом» он стал лучшим игроком из оборонительной пятерки (четыре защитника и опорник Фернандиньо) по передачам в атакующую треть - 25. При этом Отаменди Делф опередил на десять пасов, а Уокера на 12. По передачам вперед Делф стал третьим футболистов в матче - 58. Лучше него лишь центральный защитник Отаменди (89) и Фернандиньо (61). И при такой нацеленности на атаку Делф показал шикарную точность передач - 92,7%!

АГУЭРО ПОУЧАСТВОВАЛ В ГОЛЕ, НЕ КАСАЯСЬ МЯЧА

Когда у тебя есть защитник, способный качественно продвигать мяч вперед, под него нужно создавать условия. И Пеп Гвардиола в игре с «Уотфордом» это сделал. Под передачи Делфа открывался левый центральный полузащитник (Сильва/Де Брюйне), левый полузащитник Сане и нападающий Агуэро. И не просто открывались, а создавали друг для друга зоны.

Когда «Манчестер Сити» открывал счет, перед ускорением в штрафную Агуэро отскочил в глубину на левом фланге. За ним не посчитал нужным ускоряться опорник Дукуре, из зоны которого аргентинец брал старт. Это привело к тому, что на Агуэро пришлось переключиться центральному защитнику Ваге, изначально действовавшему с Сильвой. Это позволило Делфу вывести Сильву и Сане на одного правого защитника Янмата, которого они разделали (после паса Сильвы Сане прострелил на Стерлинга, который отправил мяч в сетку). В данном случае предголевой передачи достоин не только Сильва, но и Делф с Агуэро. Но по какому-то недоразумению предголевые передачи в футболе совсем не в моде.

Во втором тайме такие ситуации также возникали. При любых исполнителях на фланге (на месте левого центрального полузащитника изначально играл Сильва, но во втором тайме он менялся позициями с Де Брюйне) левая зона по-прежнему насыщалась и под передачи Делфа свободные пространства создавались.

ДЕЛФ О КРОССАХ НЕ МЫСЛИТ

В футболе Гвардиолы не нужны защитники, которые будут бежать до углового флажка и подавать. А нужны такие, как Делф, которые будут созидать в комбинационном футболе без подач. Поэтому нет ничего удивительного, что Делф, родной зоной творчества которого является центр поля, так удачно прижился слева - в этом сезоне он играет здесь регулярно. Опыт игры в центре поля ему в этом даже помог - отсюда кроссов не совершают.

А вот Карлу Уокеру справа приходиться сложнее. В «Тоттенхэме»-то он бороздил бровку! В матче с «Уотфордом» самый запоминающийся момент с его участием произошел в середине второго тайма, когда защитник рванул вперед по бровке и выполнил прострел - неточный. Это был его первый и последний прострел в матче. К слову, Делф не выполнил ни одного.

Так как Уокер в проникающих передачах уступает Делфу и чаще играет с ближним товарищем, для вскрытия правого фланга ближе к правой бровке часто оказывается Фернандиньо.

В ОБОРОНЕ ДЕЛФУ РАВНЫХ НЕТ

Игра с «Уотфордом» Делфу удалась не только с точки зрения созидания, но и разрушения. По данным WhoScored.com, он стал лучшим футболистом «горожан» и по отборам (6) и по перехватам (2). При этом три из них совершил на чужой половине поля. А к этому «Манчестер Сити» стремится.

Интересно, что на дистанции в обороне Делф статистически так же хорош, как и с «Уотфордом». В среднем за игру он совершает 2,6 отбора - лучший показатель в команде. А по перехватам (1,6) занимает второе место после Отаменди (1,7).

Гвардиоле стоит сказать отдельное спасибо за Фабиана Делфа - он раскрывается в новой роли. И смотреть за ним очень увлекательно.

Скриншоты: «Матч ТВ».