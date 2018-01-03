Уход Евгения Гинера от ответа на вопрос о том, продает ли он ЦСКА, вызвал реакцию в экспертном сообществе.

Высказывания владельца ЦСКА Евгения Гинера сегодня не внесли ясности в вопрос, который волнует многих болельщиков армейцев – состоится ли в ближайшее время сделка по продаже клуба.

Напротив, отвечая на прямой вопрос ИТАР-ТАСС, Евгений Леннорович ушел от ответа, «заболтав» тему. Или, как это принято называть – «соскочил».

— В последние пару месяцев возобновились слухи о том, что вы продаете ЦСКА. Называются конкретные участники сделки, цифры.

— У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей.

И через фразу – «А если говорить о финансовом состоянии…» И пространные рассуждения о трансферной политике, командах «МанСити» и «ПСЖ», которые только и делают, что отслеживают переговоры по игрокам ЦСКА…

Профессор экономики Никита Кричевский, который в последнее время немало писал по теме грядущей сделки армейцев, прокомментировал:

- Ошибка многих болельщиков (не обижайтесь, бразерс!) в том, что они отождествляют свои легендарные клубы с их нынешними временными владельцами. Как, например, великий ЦСКА с полукриминальным выходцем с вещевых рынков 90-х Гинером. В этом коротком интервью прекрасно все. Его спрашивают, продаётся ли клуб, а он начинает гнать за прекрасное состояние своего личного лопатника. Хотя всем известно, что квазиофшорный ЦСКА долгие годы убыточен. Ему про то, что играть некому, некоторые состарились настолько, что без допинга уже не могут, а он про финансовый «фейер-плей». К нему за давление болельщиков, а он о лохах-скаутах из «МС» и «ПСЖ», которые только и смотрят, на кого положат глаз бравые армейские селекционеры. Впрочем, удивляться тут нечему: какая власть - такие и гинеры. А можно и так: каждому гинеру - свой срок, - заметил Никита Кричевский.

«Советский спорт» внимательно отслеживает судьбу прославленного армейского клуба и готовы при необходимости предоставить трибуну для любых заинтересованных сторон.