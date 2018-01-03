Возвращение на поле в матче с «Уотфордом» (3:1) получилось для испанца триумфальным.

Учитывая то, с чем столкнулась семья Сильвы, его игра вызывает восхищение - момент для феерии слишком сложный. Что именно произошло, уже после матча с «Уотфордом» в твиттере рассказал сам спортсмен: «Хочу поблагодарить вас за любовь и хорошие пожелания, которые я получил в последние недели. Особенно благодарю своих партнеров по команде, тренера и всех в клубе за понимание моей ситуации. Хочу поделиться новостью о том, что у меня родился сын Матео. Он родился недоношенным и каждый день борется с помощью врачей». Пожелаем ребенку и его семье выиграть в этой борьбе.

В игре с «Уотфордом» Сильва не отметился ни одним результативным действием, но поучаствовал сразу в трех голах. Предпоследний пас (два привели к голу) и ложные открывания (одно оказалось голевым) - то, в чем он был на поле лучшим. В матче с «Кристал Пэлас» (0:0) такого футболиста «Манчестер Сити» явно не хватало.

Самый вовлеченный в процесс атакующий творец

За матч с «Уотфордом» Сильва сделал 103 передачи - это лучший показатель среди атакующих игроков «горожан». И четвертый среди всех, больше выполнили только опорник Фернандиньо (118), а также защитники Отаменди (116) и Делф (108). По передачам в финальную треть Сильва стал лучшим - 45.

Сильва получал мяч, классно ориентируясь в пространстве - испанец в доли секунды отслеживал движения партнеров и свободные зоны, которые они создают, тут же их заполняя. После чего фантазировал - делал пасы партнерам. Так был забит первый гол: Сильва отскочил от центрального защитника Ваге под передачу Делфа на левом фланге, когда в зону Ваге из глубины ускорился Агуэро, переключив внимание защитника на себя. Данный забег Агуэро позволил Сильве и Сане остаться «2 в 1» против Янмата. Решить эпизод для Сильвы и Сане было делом техники - основную работу провел Агуэро, а Сильва на нее правильно отреагировал.

Великолепный работник без мяча

Но Сильва умудрялся создавать остроту, даже не имея мяча, - выдергиванием защитников из зон для комфорта партнеров.

Когда «Манчестер Сити» забивал третий гол, Сильва увел с бровки одного игрока обороны «Уотфорда», оставив Стерлинга и Де Брюйне против одного оборонца. На этом испанец не посчитал миссию выполненной: он показал рукой на Де Брюйне - попросил Стернга развить атаку через бельгийца. Британец послушал партнера - в итоге забил Агуэро.

При счете 3:0 правильное открывание Сильвы могло привести к еще одному голу - он предложил себя под передачу Де Брюйне, но при этом оставил коридор для паса на Сане. В итоге бельгиец и немец разыграли мяч, но удару первого не хватило точности.

Сильва чудесно обращается с мячом. Но в матче с «Уотфордом» он был успешен по другой причине - потому что сумел на 90 минут сосредоточиться на футболе и работал для команды. Порой это и сложнее, и важнее техники. Спасибо, Давид!

Скриншоты: «Матч ТВ» и «Матч Футбол 1».