СЛИШКОМ МНОГО МАТЧЕЙ

«Челси» подходил к встрече с «Арсеналом» в отличном настроении. Во-первых, не плакать же после уничтожения «Стока» (5:0), а во-вторых, синие удачнее остальных британских клубов играют на «Эмирейтс» – пять побед. При этом, в последних трех матчах между этими командами у «Челси» обязательно удалялся игрок.

Вообще, встреч между лондонскими тяжеловесами в этом сезоне чрезвычайно много. «Арсенал» выиграл у «Челси» в Суперкубке Англии (1:1, по пенальти – 4:1), затем команды сыграли вничью (0:0), теперь встречаются вновь, а 10 и 21 января смотаются друг к другу в гости в рамках Кубка лиги. И это еще не все: возможную дуэль в Кубке Англии никто не отменял. Получается, команды между собой гарантированно сыграют пять раз и возможен еще шестой. Не круто?

У «Челси» в этом сезоне дела плохи с дерби. Команда Антонио Конте уже проиграла «Кристал Пэлас» и «Вест Хэму», и вот могла бы уступить «Арсеналу». Клуб в таком случае рисковал повторить свой же антирекорд, проиграв в трех дерби подряд (сезон-2002/03). «Арсенал» же в условном чемпионате Лондона вообще самый крутой – 120 раз «канониры» выигрывали столичное дерби, это лучший показатель.

ЕСЛИ БЫ НЕ КУРТУА…

«Арсенал» начал прессовать «Челси» с самого начала. С каждой новой атакой хозяева были к голу все ближе и по-настоящему могли забить уже на 17-й минуте. Алексис проткнул мяч в ворота и попал в левую штангу. Мяч предательски прокатился по ленточке и ударился затем о правую стойку. Ну а дальше Куртуа забрал его в руки. Жаркое начало! А потом еще и Ляказетт едва не забил, пробив в дальний нижний угол, но спас голкипер: могучей рукой Тибо перевел мяч в сторону.

«Челси» явно в первом тайме действовал от соперника и впервые серьезно потревожил ворота Чеха только на 26-й минуте встречи. Сначала дальний удар Бакайоко, затем Мората с углового чуть не положил в ближнюю девятку, а потом уже и Азар после змееобразного прохода нанес удар со средней дистанции.

После первого получаса игры реактивных скоростей обстановка сменилась на спокойную. «Канониры» шли вперед чуть чаще, оттого и опаснее. Но гости действовали в обороне надежно. Конечно, когда там такие ребята, как Кэйхилл, можно спать спокойно. Рядом с ним датчанин Кристенсен выглядел зрело и вообще не ошибался. Чего не скажешь о партнерах Мустафи – оборонцах Холдинге и Чамберсе. Британцы явно «поплыли» после нескольких кроссов Фабрегаса и ускорений Мозеса. Квинтэссенция их беспомощности – раскатка Мораты, Азара и Сеска на последней минуте. Испанец чудом не попал в пустой угол. А было бы красиво, учитывая арсенальское прошлое. Но по нулям в первом тайме.

МОРЕ ОШИБОК И ЗУБОДРОБИТЕЛЬНАЯ КОНЦОВКА

Будто бы никуда и не уходили команды, сразу же за дело взялись, стоило Энтони Тейлору свиснуть о начале второй половины матча. Соперники попеременно обменявшись коварными атаками, вжились в уже знакомые роли – «Арсенал» снова доминировал, а «Челси» по-прежнему приспосабливался. И ведь никто не мог забить!

Озилу удалось все-таки поразить ворота Куртуа, но после свистка. Чамберс сфолил на ком-то из игроков «Челси» в штрафной и поэтому помешал Мустафи сделать законный асисст на Месута. А потом уже в легитимной атаке хозяева все-таки открыли счет! Уилшир начал осаду, отпасовал на Озила, тот покатил на Холдинга, а Роб, не без рикошета от Мораты, катнул на все того же Уилшира. Джек сильно пробил в ближнюю девятку и прошил Куртуа. Похоже, 10-й номер хозяев переживает настоящий реннесанс, выходя уже в шестом подряд матче в основном составе. Забил англичанин впервые с мая 2015-го.

Ответ «Челси» ждать долго не пришлось, примерно пару минут. Бельерин попал в ногу Азару в штрафной. Эден огорчил с точки Чеха. Кстати, бельгиец впервые отличился на «Эмирейтс». К тому же, это еще и сотый гостевой гол «Челси» в ворота «Арсенала»!

И как спустя несколько мгновений Мората не реализовал очередной выход один на один? Альваро явно в этот вечер не везло. Конте аж упал на газон технической зоны после упущенного момента выйти вперед. Кстати, не последнего.

Арсен Венгер произвел первую замену за 10 минут до финального свистка: Уэлбек сменил Ляказетта. Немногим погодя у «Челси» появился Виллиан, и возможности кадрово повлиять на игру у итальянца закончились. Так а зачем гостям кто-то еще? Свежий Дзаппакоста прострелил в штрафную, куда выдвинулся латераль Алонсо. Маркоса никто не держал, он оказался один, потому и спокойно пробил низом под Чеха.

Казалось, все, «Челси» победил, но это Англия, здесь борются до конца. На финальный штурм пошел «Арсенал», и не зря. После серии отскоков и киксов мяч свечой повис в штрафной гостей и опустился на ногу Бельерину. Эктор как следует приложился сходу и реабилитировался за пенальти на Азаре, подарив командам по очку. «Челси» остался третьим, «Арсенал» - шестым. Было очень жарко.