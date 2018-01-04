Российский футбол замер. Игроки разъехались по теплым странам, клубы ушли на зимние каникулы, болельщики переключились на европейские чемпионаты, а то и вовсе на другие виды спорта вроде биатлона или, скажем керлинга.

Не могут расслабиться только агенты. Они активно подыскивают своим клиентам лучшие варианты для продолжения карьеры. Не секрет, что многих футболистов не устраивает положение, в котором они оказались в своих клубах. Зимнее трансферное окно – самое время все исправить.

Нам от этого только интереснее. Но пока российские команды громкими покупками не радуют, да и футболисты не спешат уезжать в европейские топ-клубы. Вот нам и остается облизываться в предвкушении – обсуждать самые ожидаемые трансферы зимы в России.

Артем Дзюба из «Зенита» в «Локомотив»

Все мы знаем, как Артем Дзюба хочет стать чемпионом России. В «Спартаке» ему это сделать не удалось – каждый раз мешали то ЦСКА, то «Зенит». Футболист со скандалом перебрался в сине-бело-голубой клуб, который при нем тоже перестал выигрывать. Титул берет кто угодно, ЦСКА, «Спартак», только не команда Артема. А тут еще и новый тренер усадил на лавку и не дает игрового времени. Так и в сборную на домашний чемпионат мира можно не попасть…

Выход один – трансфер в команду, в которой Артем будет постоянно выходить на поле. Такой клуб есть – «Локомотив». Ходили даже слухи не только о заинтересованности, но и о конкретном предложении со стороны железнодорожников. Для Артема это отличный вариант наконец стать чемпионом, ведь красно-зеленые лидируют в чемпионате с большим отрывом. Да и «Спартаку» забить в первом же туре после перерыва Артем был бы не против… Вот только станет ли «Зенит» отпускать качественного игрока в стан главного конкурента в борьбе за чемпионство?

Федор Смолов из «Краснодара» в «Спартак»

Массимо Каррера хочет видеть Федора Смолова в своей команде. Это стало понятно еще прошлым летом, но тогда обставить сделку не удалось. Очень уж не хочет владелец «Краснодара» отдавать лучшего бомбардира двух последних чемпионатов в стан прямого конкурента за победу в первенстве и за попадание в Лигу чемпионов. Вот в Европу игрока отпустить – другое дело.

Отсюда и огромное количество слухов о том, что Федора хотят видеть то в «Вест Хэме», то в «Боруссии» из Дортмунда, то вообще в «Реале»… Но и «Спартак» по слухам не потерял надежду. Не просто так же Каррера в голосовании за лучшего футболиста прошедшего года компанию из четырех своих подопечных разбавил именно Федором Смоловым. И вообще, существует теория, что все слухи о близком переходе нападающего в европейский клуб связаны с попытками набить ему цену.

Олег Шатов из «Зенита» в ЦСКА

Очень странная история развивается вокруг полузащитника «Зенита» Олега Шатова. Лучший распасовщик клуба из всех действующих футболистов вот уже при втором тренере прозябает в запасе, практически не появляясь на поле. Естественно, он хочет играть и попасть на чемпионат мира в составе сборной России. Вот и появляются слухи о его возможном уходе.

Главным претендентом на игрока считается московский ЦСКА. Красно-синие изначально вели борьбу за Олега, когда он уходил из «Анжи». Но тогда футболист выбрал «Зенит» и на тот момент не прогадал. Кто же знал, что Луческу с Манчини, будто сговорившись, усадят Олега на скамейку запасных. Лучший вариант, конечно, смена клуба. Вот только «Зениту», о чем мы уже говорили, не с руки усиливать своего прямого конкурента.

Кристиан Нобоа из «Зенита» в «Рубин»

Ситуация эквадорца Кристиана Нобоа очень напоминает ту, в которой оказались Артем Дзюба с Олегом Шатовым. Разница лишь в том, что раньше Кристиан не выступал в «Зените» - он еще не успел принести пользы этой команде. В клубе он оказался летом, сбежав из разваливавшегося «Ростова» в богатый «Зенит».

Неизвестно, что Нобоа пообещали в городе на Неве, но с тех пор он появляется на поле только по большим праздникам. Игрок не скрывает своего недовольства сложившимся положением. Но в «Зените» при огромной аргентинской диаспоре, пользующейся доверием Роберто Манчини, место в основном составе он вряд ли сможет отвоевать. Выход прост – трансфер или аренда. Куда? Здесь тоже ничего сложного – в команду своего любимого тренера – Курбана Бердыева. То есть – в «Рубин». Вот только казанцам для начала надо решить свои финансовые проблемы.

Роман Нойштедтер из «Фенербахче» в «Спартак»

Еще один игрок сборной России вполне может сменить команду уже зимой. Уж очень хочет «Спартак» видеть в своем составе Романа Нойштедтера, выступающего в чемпионате Турции за стамбульский «Фенербахче».

Еще летом такой вариант развития событий был бы очень вероятным, ведь на протяжении практически всего предыдущего сезона Роман прозябал в запасе и не прочь был бы исправить ситуацию. Загвоздка заключается в том, что в этом сезоне россиянин с немецкими корнями стал одним из ключевых игроков клуба. Переход в «Спартак» заманчив, но стоит ли искать еще большего добра в ситуации, когда у тебя и так все неплохо складывается?