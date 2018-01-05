8 МИЛЛИОНОВ К ПЕРВЫМ СБОРАМ

Бразильское радио Globo сообщает, что «Спартак» намерен подписать Лукаса как можно быстрее, чтобы тот прибыл в расположение команды уже к первым сборам. Сумма сделки – 8 миллионов евро. И клубы будут вести переговоры до конца недели.

У «Сантоса» 80 процентов прав на игрока. 10 процентов принадлежат самому Вериссимо, еще 10 – третьим лицам. Бразильцы готовы к продаже защитника, клуб переживает не самые лучшие времена и даже брал кредит в банке, чтобы выплатить зарплату сотрудникам.

ОТ НЕНУЖНОГО К НЕПРИКАСАЕМОМУ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

Лукас Вериссимо стал одним из открытий сезона в чемпионате Бразилии. Еще в прошлом январе он начинал предсезонку без особых надежд попасть в основную обойму «Сантоса». И был последним в иерархии центральных защитников команды после Давида Браза, Ногейры, Клебера, Луиса Фелипе и Энрике. То есть был шестым вариантом.

Но 11 месяцев спустя Вериссимо приобрел статус неприкасаемого игрока и стал одним из лучших центральных защитников чемпионата. Нужно отметить, что оборона «Сантоса» - вторая по итогам чемпионата Бразилии с 32 пропущенными голами. На два меньше пропустил лишь чемпион «Коринтианс».

В конце 2016 года Вериссимо получил первый шанс показать себя, но два привезенных пенальти в товарищеском матче не поспособствовали карьерному росту. Поняв, что в новом сезоне будет получать мало шансов, Лукас пожертвовал каникулами и принялся усиленно тренироваться. Делал перерыв только на Рождество и Новый год. Именно хорошая физическая форма футболиста сыграла роль, и в начале сезона главный тренер «Сантоса» Доривал Жуниор решил сделать ставку на молодого защитника. Так из запасного на крайний случай Вериссимо превратился в игрока стартового состава. За год он провел 60 матчей, больше, чем любой другой футболист «Сантоса».

- По сравнению с другими странами, в Бразилии набирается очень много матчей за сезон. Так что отдыхать ментально и физически очень важно. Но я уже думаю о новом сезоне и хочу быть хорошо готовым в первым сборам, - говорил Вериссимо в декабре.

ФАНАТ РЫБАЛКИ

Лукао, как зовут защитника в команде, человек тихий, неразговорчивый и немного стеснительный. Он не слишком любит социальные сети и не сидит в телефоне целыми днями. Отпуск предпочитает проводить дома за просмотром фильмов и сериалов. А хобби Вериссимо - рыбалка. Не слишком типичный футболист, правда?

- Я семейный человек, закрытый. Я много работаю, чтобы добиться максимума. В отпуске не часто выхожу из дома, разве что поужинать в ресторанах. Мое хобби – рыбалка, - говорил Вериссимо в интервью GloboEsporte.

Защитник поразил тренеров «Сантоса» умением правильно выбирать позицию, сделать хороший первый пас, уверенной игрой в воздухе. Вериссимо даже провел несколько матчей на позиции опорного полузащитника.

- Не боюсь ли я совершать ошибки и потерять место в составе? Пытаюсь оставаться спокойным. Каждая игра для меня как финал, продолжаю работать, а результат вы видите сами. Критика? Я ее ощущал, когда только пришел в первую команду, потом привык – тебя критикуют независимо от того, играешь хорошо или плохо, - уверен футболист.