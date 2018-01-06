Впервые за долгое время кому-то удалось обойти Месси и Роналду. В последнем матче года Харри Кейн оформил хет-трик и поднялся на первое место.

40 голов. Эдин Джеко («Рома»)

Джеко относится к категории зависимых нападающих, которые опасны непосредственно в штрафной. В «Роме» босниец получил нужную поддержку от партнеров и доверие тренерского штаба. После ухода Салаха в «Ливерпуль» его результативность немного снизилась, но не настолько, чтобы говорить о кризисе. Джеко по-прежнему опасен и очень жаль, что мы не увидим его на чемпионате мира.

44 гола. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд)

Обамеянга ругают за то, что он вечно опаздывает на тренировки и плюет на дисциплину. При этом нельзя забывать о том, что он прирожденный бомбардир. Кто бы ни тренировал «Боруссию», кто бы ни играл с ним вместе, в какой бы форме ни была команда, габонец стабильно много забивает. Да, не использует уйму моментов, но без него дортмундцам пришлось бы ой, как нелегко.

47 голов. Бас Дост («Спортинг» Лиссабон)

От игры голландца едва ли можно получить эстетическое удовольствие, но он делает разницу. За счет сумасшедшей результативности. Дост знает, какую позицию нужно занять в штрафной и в какой угол бить. Огромные габариты дают ему преимущество в воздухе, а хладнокровие в завершении атак превращает его в киллера. Только за 2017 год в чемпионате Португалии Дост оформил покер, сделал 4 хет-трика и 6 дублей.

48 голов. Чиро Иммобиле («Лацио»)

Нападающий для внутреннего пользования – это про Иммобиле. Он не заиграл ни в примере, ни в бундеслиге. В больших матчах за сборную Италии, как правило, тоже выглядит не лучшим образом. Зато в «Лацио» Иммобиле хорош. То, что римляне ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов, отчасти его заслуга. В Серии А в этом сезоне больше забил только Икарди.

53 гола. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)

Вот уже 10 лет уругваец забивает в среднем за сезон больше 10 голов. С уходом из «ПСЖ» Ибрагимовича он стал притягивать к себе все мячи, направляющиеся в штрафную соперника. Транзитом через него они обычно переправляются в ворота. Даже появление серьезных конкурентов в атаке в лице Неймара и Мбаппе не мешает Кавани идти по графику гол за матч.

53 гола. Роберт Левандовски («Бавария»)

Соперничество с Обамеянгом делает поляка еще сильнее, и он забивает почти в каждой игре. Хотя проблемы с реализацией моментов преследуют его всю карьеру. Но главное, что Левандовски всегда в центре событий. Да, ему приходилось тяжело, потому что до перехода Сандро Вагнера он был единственным форвардом в команде и играл без замен. Но не выглядел при этом уставшим.

53 гола. Криштиану Роналду («Реал»)

Криштиану, как и прежде, прекрасен. Особенно в больших матчах. Лигу чемпионов в прошлом сезоне без его вдохновенной игры «Реал» бы не выиграл. Спад, который наметился в выступлениях португальца осенью, стал следствием усталости и травмы, полученной летом. Но он не испортил общего впечатления от игры Криштиану. 2017 год был для него во всех смыслах удачным.

54 гола. Лионель Месси («Барселона»)

Для Лео 2017-й был далеко не лучшим в карьере. Лигу чемпионов он не выиграл, чемпионат тоже. Вытащил унылую сборную на мундиаль да штамповал голы в чемпионате. Кубок Короля, завоеванный в мае прошлого года, - слабое утешение.

56 голов. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Харри Кейн стал первым человеком за долгое время, кому удалось обойти в гонке бомбардиров Месси и Роналду. Англичанин прибавляет от сезона к сезону, и вполне вероятно, что в скором времени мы увидим его в мадридском «Реале». Кажется, что уровень «Тоттенхэма» он все-таки перерос.