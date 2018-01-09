Главный тренер «Зенита» опять уклончиво ответил про пост в сборной. Почему?

Роберто Манчини ведет себя удивительно для тренера, который фактически только что пришел в новый клуб на серьезный контракт. Если учесть продолжительность этого контракта, а это 3+2 года, еще меньше понятно, зачем главный тренер «Зенита» так многозначительно отвечает на вопросы о возможном уходе в сборную Италии.

– Не исключаю такой возможности, – Манчини, конечно, не сказал ничего конкретного, но снова и не отсек такого варианта. Даже не сказал, что в первую очередь сейчас думает о чемпионской гонке за «Локомотивом».

Хотя многое становится ясно, когда знакомишься со взглядом на карьеру Манчини из Италии. Это прошло во время новогодних праздников почти незамеченным, но очень важные вещи озвучил русский журналист Георгий Кудинов, который пишет на итальянском для главной итальянской газеты La Gazzetta dello Sport. Он пришел в эфир радио «Маяк» и первым же делом раскрыл очень важные детали.

Во-первых, Кудинов признался, что зря убеждал итальянскую аудиторию в почти готовом чемпионстве «Зенита». И даже назвал Манчини дорогостоящим пассажиром, которому безразличен результат в России.

Однако важнее даже не это, а мотивация для такого отношения к зенитовской работе.

– Есть ощущение, что человек просто сейчас пересиживает. Такое у всех бывает в работе, ну или как минимум у многих, – отметил Кудинов. – Он пересиживает без энтузиазма, и это, по-моему, видно по тому, что происходит. Все эти разговоры о Манчини в «Милане», в сборной Италии, в Китае или где-то еще возникают не на ровном месте. Представители Роберто работают. Очень похоже, что пытаются поддерживать к нему интерес. Что касается интереса итальянцев к Манчини, то Роберто там несопоставимо популярнее Карреры. Массимо здесь надо грызть землю и многое доказывать, а тому ничего доказывать не надо. Манчини знает, что если даже не получится с «Зенитом», то там на это махнут рукой.

Скорее всего, от результатов Манчини действительно не очень зависит впечатление о нем в Италии. У него есть бэкграунд, и если в «Зените» что-то не получится, это можно будет списать на диковинную лигу, странные условия и нерелевантные обстоятельства. А победы в чемпионатах Италии и Англии все равно останутся весомее в гонке за потенциальным постом главного тренера сборной.

Кудинов подчеркнул ключевое различие с Массимо Каррерой: тренер «Спартака» сейчас только зарабатывает свое имя, он гораздо менее заметный футболист и пока тренер всего с одним сезоном в роли главного. Ему нужен результат в «Спартаке»: и в чемпионате, и в Европе. Манчини достаточно пошуметь в еврокубках, потому что их показывают в Италии, и это хоть как-то отражается на его профессиональном весе.

Без желания самого Манчини порвать контракт «Зениту» будет дорого, такой шаг сразу же отнимет много вариантов на трансферном рынке. Однако пока все-таки мало что располагает к работе «Зенита» по поиску нового тренера. Клуб точно сосредоточен на игроках, а трансфер Роберто в сборную Италии – вопрос как минимум далекий. В итальянской федерации пока нет даже главы, а следующие важные матчи итальянцы проведут только осенью.

Кроме того:

Представитель Маурисио, который якобы мог вернуться в «Спартак» из «Лацио», опроверг московский вариант. Чемпион России действительно может сменить зимой команду, но «Спартака» среди потенциальных претендентов нет.

Зато москвичи могут усилиться младшим братом Романа Еременко: Сергей Еременко уже тренируется со «Спартаком». Пока он на просмотре.

«Рубин» официально избавился от одного из легионеров: Мориц Бауэр официально перешел в «Сток Сити». Причем английская пресса сообщает, что клуб АПЛ заплатит от 6 до 8 млн евро. Такая сделка может быть спасительной для клуба, на эти деньги можно будет погасить часть зарплатных долгов и снизить напряжение в команде.