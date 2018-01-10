Ситуация вокруг Андрея Аршавина, экс-игрока сборной РФ по футболу, и его «обнимашек» с казахстанской моделью Ольгой Семеновой получила неожиданное продолжение.

Напомним, скандал разгорелся накануне, когда нынешняя супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина, узнав о публикации фото, где ее супруг приобнял девушку, начала угрожать ей членовредительством, в частности – угрожала отрезать той пальцы.

В последние дни Алиса Казьмина находится часто в центре внимания прессы – в частности, после скандала с ее принудительной высадкой с борта самолета «Аэрофлота» после игнорирования девушкой требований безопасности в полете.

Теперь – новая серия сюжета. Казахстанская модель Ольга Семёнова в интервью RT посетовала, что обнимавший её на видеозаписи футболист «Кайрата» Андрей Аршавин не идёт с ней на контакт:

- Я написала Аршавину с просьбой поговорить с его женой о сложившейся ситуации, но он сделал вид, что не знает меня и не помнит, как давал мне свой номер телефона. С того дня мы больше не встречались, он ведёт себя так, будто впервые меня видит, — рассказала о трусости футболиста Семенова.

Ранее Семёнова сообщила, что намерена подать в суд на супругу Аршавина Алису Казьмину за угрозы причинения вреда здоровью.