«Интер» и «Милан», ЦСКА, и «Спартак» - юбилейный розыгрыш Кубка Игоря Колыванова для футболистов не старше 10 лет собрал под одной крышей самых непримиримых соперников из России и Италии.

От «Мегаспорта» до «Милана»

«Самоотверженность – путь победителей», - гласят спортивная мудрость и плакат на стене манежа московской футбольной школы «Чертаново», где состоялся международный турнир «Кубок Игоря Колыванова» среди мальчишек 2008 года рождения. Но в 10 лет от юных футболистов требовать самоотдачи и не приходится: океан эмоций, масса голов и неустанная борьба до последних секунд матча – вот что такое футбольный турнир в этой возрастной категории. И юбилейный, десятый по счету, розыгрыш Кубка Игоря Колыванова в этом плане не стал исключением.

Идея пригласить в гости сильнейшие команды России и мира появилась у руководства ЦСО «Чертаново» в 2008-м и впервые была осуществлена уже год спустя. Правда, в первом розыгрыше Кубка помимо пяти московских команд (ЦСКА, «Москвы», «Динамо», «Спартака» и, собственно, «Чертаново») принял участие всего один заграничный коллектив – алмаатинский «Мегаспорт».

С тех пор организаторы в разные годы привозили в столицу России киевское и минское «Динамо», рижский «Сконто», софийский «Левски», донецкий «Шахтер» и даже «Милан», а в 2018 году к «россонери» подтянулись их соседи из «Интера». Украинские клубы здорово себя проявляли, дважды подряд выиграв кубок («Динамо» в 2013 году и «Шахтер» в 2014-м), но в дальнейшем из-за сложной политической обстановки от участия отказались.

Выбирая название для своего турнира, дирекция «Чертаново» не могла пройти мимо своего самого звездного воспитанника – нападающего сборной СССР и России Игоря Колыванова, известного по выступлениям за московское «Динамо», а также итальянские «Фоджу» и «Дженоа». Лучший футболист СССР 1991 года начал заниматься здесь еще тогда, когда район Чертаново носил название Советский, а центр образования именовался просто ДЮСШ №1.

- Вспоминаю свой первый турнир, который мы играли в Питере, - рассказывает Колыванов. – Мне тогда тоже было 10 лет. Мы заняли третье место, и до сих пор помню те сумасшедшие эмоции, когда ты выходишь играть против других команд и надо побеждать, соревноваться. Все было в новинку. Как и для этих ребятишек.

«Планируем довести число участников до 20»

К десятому розыгрышу турнира сразу три команды подошли в статусе двукратных победителей – «Чертаново», ЦСКА и «Локомотив». Правда, железнодорожники с 2014 года участия в Кубке не принимают. Зато в 2018 году Москву посетили «Милан», «Интер», «Динамо» (Минск), «Зенит» и «Краснодар», а компанию им составили столичные ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Строгино» и, конечно, сами чертановцы.

- В дальнейшем мы планируем еще расширить географию турнира. Если нам удастся построить в Чертаново еще один манеж, то у нас появится возможность довести число участников до 20, - поделился задачами на будущее директор ЦСО «Чертаново» Николай Ларин.

На первом этапе участники были разбиты на две группы по пять команд. В группе A победителями стали футболисты «Краснодара», не потерявшие в четырех матчах ни одного очка при разнице мячей 9-1. Вслед за ними в порядке убывания финишировали «Интер», «Динамо» (Москва), «Спартак» и «Строгино». А в группе B первенствовали армейцы, опередившие «Зенит», «Чертаново», «Милан» и «Динамо» (Минск).

Согласно регламенту турнира, лидеры групп разыграли в финале титул обладателя Кубка, их ближайшие преследователи сразились в матче за третье место и так далее до матча за девятое место, в котором сошлись минское «Динамо» и «Строгино».

Империя Галицкого в финале

Еще на групповом этапе эмоции били ключом, но в заключительный день, когда командам предстояло сыграть решающие матчи, концентрация напряжения достигла своего пика. Довелось даже стать свидетелем стычки между московским динамовцем и юным чертановцем после одного из единоборств. Несмотря на то, что эпизод не был значительным и судья его даже не заметил, даже такая потасовка в исполнении десятилетних мальчишек впечатляет неподготовленного зрителя.

«Динамо» в этой встрече вело в счете 1:0, но во втором тайме позволило сопернику дважды забить за пару минут, после чего развалилось и не смогло оказать достойного сопротивления хозяевам (1:4).

Весьма эмоциональным выдался и матч за третье место, в котором «Интер» довольно уверенно обыграл «Зенит» (4:2), но самым ярким по накалу стало противостояние «Краснодара» и ЦСКА в финале, чему в немалой степени способствовали родители юных «быков», организованно, громко и страстно скандировавшие речевки в адрес своих чад. Если бы организаторы ввели специальный приз для болельщиков, он бы, без сомнения, отправился в Краснодар.

А вот главный трофей все же остался в Москве. Столичные армейцы пропустили в первом тайме, но собранно провели оставшуюся часть встречи и сумели склонить чашу весов в свою сторону. И это не удивительно, ведь команда с юга России, отличие от остальных участников, тренирующихся единым коллективом на протяжении длительного времени, была собрана чуть больше месяца назад из десятков филиалов «Краснодара» по всему региону. Вот они, плоды футбольной империи, которую строит Сергей Галицкий, который, по слухам, лично смотрит трансляции с участием своих футболистов даже столь юного возраста.

Таким образом, ЦСКА в третий раз в истории выигрывает Кубок Игоря Колыванова и становится единоличным лидером турнира.

Судил финальный матч арбитр ФИФА Алексей Николаев, также являющийся воспитанником «Чертаново».

ИТОГИ ТУРНИРА:

1. ЦСКА (Россия)

2. «Краснодар» (Россия)

3. «Интер» (Милан, Италия)

4. «Зенит» (Санкт-Петербург)

5. «Чертаново» (Россия)

6. «Динамо» (Москва, Россия)

7. «Милан» (Италия)

8. «Спартак» (Россия)

9. «Динамо» (Минск, Белоруссия)

10. «Строгино» (Россия)