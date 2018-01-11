ЧЕТЫРЕ ИЗ ПЯТИ

В этом сезоне «Челси» и «Арсенал» встречаются очень часто. Только в январе команды сыграют трижды – в АПЛ (2:2) и Кубке лиги. И пока преимущество у Арсена Венгера: у французского специалиста Антонио Конте выиграл лишь раз. Тут важно вспомнить, что итальянского тренера «канониры» огорчили еще в матче за Суперкубок Англии (2:1), а потом дважды не позволили победить в чемпионате страны. По сути, команды могли бы встретиться между собой в этом сезоне не пять (предстоит ответная игра), а шесть раз, не вылети «Арсенал» из Кубка Англии от «Ноттингем Форест» (2:4).

Кстати, в отличие от неудачной кубковой игры, в основе «Арсенала» в этот раз не выходили молодые и необстрелянные дублеры. С первых минут на поле «Стэмфорд Бридж» появились и Ляказетт, и Джака, и Уилшер, и Бельерин, и Мустафи. Алексис, почти уже перешедший в «Манчестер Сити», попал в заявку, но ждал своего шанса до второго тайма. Венгер все так же сидел на трибуне в компании Йенса Лемана и дипломатично передавал через немца все указания на бровку своему помощнику Стиву Боулду.

«Челси» кадрами не удивил: Мората на острие, под ним мощнейший кулак Канте – Дринкуотер – Фабрегас. Не обошлось без Азара, Алонсо и Мозеса. Единственное, вместо Кэйхила появился Рюдигер, и его дуэт с Кристенсеном не вселял уверенности. Хотя на воротах Куртуа, а в поле всегда готов подстраховать такой парень, как Аспиликуэта. Интересно, что в заявку попал новичок «синих» Баркли, перебравшийся в Лондон из «Эвертона» за 15 миллионов евро. В общем, оптимистично.

«ЧЕЛСИ» СПОКОЕН, «АРСЕНАЛ» – НА НЕРВАХ

Первые минут пятнадцать команды явно вкатывались, не горели желанием лезть на рожон и уж тем более забивать. Потихоньку, с некоторой опаской, то одни, то другие стали прощупывать центральных защитников, попеременно наваливаясь на ворота друг друга. «Арсенал» по обыкновению пожарил у своих владений, «Челси» наоборот – действовал строго и дисциплинированно.

Первый опасный момент возник на 24-й минуте, когда Фабрегас в штрафной пробил в Оспину, и лишь каким-то чудом Мората не добил мяч в ворота. Затем Мозес едва не прошил колумбийского вратаря. Несколькими минутами ранее Ляказетт мощно и неточно бахнул по воротам Куртуа, но засчитать эту попытку как опасную язык не повернется.

Вообще, не совсем понятно, кто в составе «Арсенала» брал на себя функции диспетчера и конструктора. То Джака пробовал найти длинным пасом кого-то впереди, то Уилшер надеялся точно сыграть в разрез. Не хватало «канонирам» Озила (травмирован), Касорлы (очень давно травмирован) или Санчеса. Нестандартной мысли было очень мало. На донышке, так сказать.

Хозяева же были в своих желаниях и возможностях конкретнее. Мало моментов, но все – с ароматом гола. Ну а почти попробовали его на вкус парни Конте на последней минуте первого тайма, когда Сеск головой замыкал навес с фланга. Испанец направлял мяч в пустой угол ворот, но Оспина не подвел. Команды ушли в подтрибунное помещение при нулях на табло.

ЗАБИЛИ ВСЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД

После перерыва ничего толком не поменялось. Ни какой-то аритмии, ни внутриигровых конвульсий. Все тихо и спокойно. Лишь изредка атаковал «Челси», еще реже «Арсенал» выбирался вперед. Гости даже больше играли на отбой, нежели строили что-то сами. Хозяевам такой расклад не мог не нравится, поэтому минуты с 60-й «Челси» медленно закапывал своего соперника в его же штрафной. Правда, продлилось это недолго.

Чтобы подарить «Арсеналу» надежду, Венгер через Боулда выпустил Санчеса. Конте ждать не стал и снял с игры Дринкуотера, усилив атаку с помощью Виллиана. После выхода вышеуказанных футболистов игра наконец-то раскрылась и наблюдать за сим действом стало как-то веселее, но в сон по-прежнему тянуло. Гости даже несколько раз использовали свободные зоны соперника, но до ударов не дошло.

Заключительная десятиминутка изрядно пропиталась спортивной злостью и усталостью. «Арсенал» в очередной раз едва не нарвался на пенальти (видеоассистент не увидел нарушения), а «Челси» на удивление в паре моментов под занавес мог и пропустить. После финального свистка, оставляющего все самое интересное на ответную игру, стало ясно одно – команды выплеснули, забили все, что можно, неделю назад, когда, изрядно покалечив друг друга, поделили очки в рамках 22-го тура АПЛ.

Ответная встреча между командами состоится 24 января на «Эмирейтс».