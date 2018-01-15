Федор Смолов снова разжигает постом в Инстаграме. Прошлый раз, когда активно обсуждали его возможный переход из «Краснодара», он цитировал топовую строку рэп-баттла. Теперь – четверостишие из песни группы «Ария». Оно достойно полной цитаты:

Пусть каждый сам находит дорогу,

Мой путь будет в сотню раз длиннее,

Но не виню ни черта, ни Бога,

За все платить придется мне.

После того как на фоне возможного перехода Федор цитировал рэпера Гнойного, он убеждал, что строка про ноунейма вообще не относилась к трансферной ситуации. Теперь слова еще более четко намекают на эту тему. Что они значат, прямо сейчас Смолов точно не объяснит. Придется трактовать их, как получается: явно перед игроков многогранный выбор, и он готовится принять решение. Всем, в том числе «Краснодару», было бы полезно узнать его поскорее: даже если Смолов уйдет, здорово бы потратить часть сборов на поиск нового варианта атаки.

«Динамо» продолжает интересоваться интересными россиянами. Вслед за информацией про возможных переход Вячеслава Караваева из «Спарты» стало известно об интересе московского клуба к Константину Раушу – а это уже игрок сборной России, человек с хорошими шансами попасть в окончательный состав на чемпионат мира. Сейчас он в «Кельне», пока в бундеслиге. Однако дела его клуба идут так плохо, что почти наверняка Рауш присоединится к сборной России сразу после вылета во вторую бундеслигу: в 18-м туре команда выиграла всего второй раз за сезон, она уверенно на последнем месте. С «Динамо» весной тоже предстоит скорее бороться за выживание, но во время паузы команда даже над зоной стыков.

По переходам игроков, которые сейчас разъезжаются из «Рубина», в конце трансферного окна можно будет нарисовать отдельную карту. Есть тенденция: Мвила и Рочина, которые уже нашли новые клубы, переехали в родные страны – Францию и Испанию. Другой пример – Мориц Бауэр, но ему в Швейцарию было бы не так интересно, тем более когда было предложение из АПЛ. Интересно, чем закончится история Максима Лестьенна – он бельгиец, местные клубы им интересуются, но сам игрок рассказал, что кроме этого есть заинтересованность «Трабзонспора» и еще многих команд. Куда именно уйдет этот яркий легионер «Рубина», по его словам, решится в течение пары недель.

Массимо Каррера подтвердил, что защитник Лукас Вериссимо нужен команде. Сомнений в этом не возникало, однако личная заинтересованность главного тренера, озвученная в прессе – это тоже важный элемент тактики приглашения, даже заманивания футболиста в клуб. Кроме того, Каррера сделал комплимент Сергею Еременко, который проходит на первом сборе «Спартака» просмотр, и высоко оценил его бойцовские качества.

Кристиан Нобоа во время медосмотра заявил, что не планирует уходить из «Зенита». А фото из заграничной клиники объяснил тем, что просто лечил там зуб. Эквадорец с большим контрактом и скромным игровым временем настаивает: он хочет бороться за место в «Зените» и дальше.