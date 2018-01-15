Для начала – небольшой ликбез для тех, кто в танке. Итак, в «Спартаке» на зимних сборах появилась новая традиция – каждый день клубный твиттер (это такая социальная сеть с короткими сообщениями) вел один из футболистов – каждый раз новый. В субботу эта честь выпала на долю защитника красно-белых и сборной России Георгия Джикию.

В одной из публикаций игрок разместил фотографию с опозданием присоединившихся к команде бразильцев, занимающихся под палящим солнцем. Футболист сопроводил публикацию подписью: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце».

Эту публикацию сразу же признали расистской и со всех сторон посыпались обвинения. С осуждением выступила даже ФИФА, чего от нее никто не ждал. О британской прессе и говорить не стоит – они вообще смешали с дерьмом не только «Спартак», но и всю Россию.

Теперь – к делу. У поступка Георгия Джикии есть два аспекта. Один – ужасный. Второй – прекрасный. Начнем по традиции с плохого, чтобы закончить на позитиве.

Как такое вообще возможно?

На западе все прекрасно понимают, что представитель одной расы не имеет права указывать на отличия представителя другой расы. Там даже оскорблять не надо – один намек на различия уже считается расизмом.

Вспоминается случай из университета, когда мои одногруппницы по какой-то программе отправлялись на лето работать в США, параллельно оттачивая языковые навыки. Вернувшись они рассказали, что черных нельзя называть черными, неграми, ниггерами... Нельзя было даже произносить «черный» по-русски – в Америке уже узнали и это слово. Под запретом оказалось и безобидное слово «шоколад» - на разных языках оно звучит одинаково и все понимают, о чем ты говоришь. Чтобы хоть как-то называть темнокожих американцев, не произнося бесконечно длинное «афроамериканец», девчонки придумали прозвище – «уголек».

Так вот, даже безмозглые 18-летние студентки, отправляющиеся в Америку на лето мыть посуду, понимают, что такое расизм, и как с ним надо жить. Зато 24-летний футболист сборной России, который будет играть за нашу команду на чемпионате мира, этого не знает. Дело тут даже не в том, обидятся на тебя бразильцы, которых ты назвал «шоколадками», или нет. Когда ты играешь в основном составе самого популярного клуба страны, который ко всему прочему в этом году еще и чемпионом стал, на тебя направлено все внимание. Все смотрят и слушают, что и как ты делаешь, а потом разглядывают это под микроскопом, ища мельчайшие недочеты. Ты в этот момент представляешь не только себя и свой клуб, но и всю страну.

Удивляет еще и то, что в пресс-службе «Спартака» не удосужились объяснить игрокам, что они могут себе позволить, а что нет. После всех скандалов, связанных с расизмом, можно было бы это сделать. Ведь только в этом сезоне «Спартак» уже дважды наказывали за проявления расизма. Если уж у руководителя пресс-службы хватает времени на поиск телефона журналиста, написавшего о расизме на игре молодежной команды в Лиге чемпионов против «Ливерпуля», и на последующий звонок с угрозами, то на что-то полезное тоже несколько минут изыскать можно.

При желании пресс-служба может сделать многое. Чего стоят хотя бы сразу два видео, опубликованные в один день, на которых бразильские игроки «Спартака» объясняют, что в клубе проблем с расизмом нет. Еще один ролик и «Спартак» стал бы похож на полицейского, разгоняющего зевак у места преступления. Если стоишь на площади и орешь «расходитесь, здесь ничего не произошло», вокруг тебя неминуемо соберется толпа.

Спартаковские бразильцы: «Джикия - наш друг, наш брат!» pic.twitter.com/LtswcqPiW4 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 13, 2018

Да, кстати, а что по этому поводу думают голландец Квинси Промес и представитель африканской страны Кабо-Верде Зе Луиш?

В «Спартаке» не знают, что такое расизм, и это прекрасно

Существует и другой аспект скандала вокруг «тающих шоколадок» в «Спартаке». И он прекрасен.

Как только разгорелся весь этот скандал, сразу вспомнился один из эпизодов американского мультсериала «Южный парк». Сюжет таков: темнокожего повара из школьной столовой по имени Шеф вдруг оскорбил флаг города, на котором изображено, как четверо белых человечков вешают черного.

Флаг расистский – спору нет. Но находятся в городе и люди, которые оказываются против замены флага. Начинается конфликт, грозящий перерасти чуть ли не в войну. Есть во всей истории и третья сторона – дети школы, которые искренне не понимают, что происходит и из-за чего начинается весь этот сыр-бор. Вот замечательный диалог из концовки этого мультика:

Шеф: Флаг расистский, потому что на нем изображено, как белые вешают черного.

Дети: Ого! Да мы не так себе это видели.

Шеф: Но на виселице же черный!

Дети: Да какая разница, какого он цвета?

Шеф: То есть, как это, какая разница?.. Господи… Подождите-ка. То есть, вы на этом флаге не видите, как белые вешают черного?

Дети: Нет.

Шеф: Это – самое замечательное, что я когда-либо слышал.

Другие жители: Что? Что?!

Шеф: Вы что, не понимаете? Все это время я думал, что мальчики превратились в расистов, а на самом деле они настолько нерасисты, что даже не видят разницы между черными и белыми. На этом флаге они видят просто пятерых людей…

Вот ссылка на эпизод под названием: Шеф теряет терпение. Может вы захотите его помотреть.

Так вот, Джикия – как эти дети – он просто не видит в шутке про шоколадки ничего расистского. Бразильцы из «Спартака» - тоже. Они не обиделись. Они не видят в этом расизма. Расизм в этом видят только те, кто хочет его там найти. Его видят те, кто хочет оскорбиться, либо те, кто хочет на пустом месте обвинить в чем-то Джикию, «Спартак» и Россию.

Как мог подумать об оскорбительном значении слова «шоколадка» человек, который вырос в стране, где с экрана каждые полчаса неслась песня «Шоколадный заяц» в исполнении Пьера Нарцисса? Если для него это не обидно, то почему должен обижаться кто-то еще?

Все – как в Америке, где в караоке белый человек, исполняющий какую-то рэп-песню, не знает, как себя вести, когда в тексте вдруг проскакивает слово «ниггер». Имеет ли он право произнести это слово, если темнокожий исполнитель спел его в песне, или нет, потому что это будет считаться расизмом? Почему вообще одному человеку можно что-то произносить, а другому – нет. Где вообще тут равноправие?

Забавно по этому поводу высказался коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко:

«Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и вчерашней "жаркой" темой. Когда мы приезжаем на море и идем первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму: "О, сметана на солнце пришла обгорать". Вот и думаю теперь — расизм это или нет? А то вдруг…» - написал представитель «Спартака» у себя в твиттере.

Пытаюсь найти ответ на вопрос, навеянный мыслями об отпуске и сегодняшней «жаркой» темой. Мы когда приезжаем на море и идём первый раз загорать, меня жена иногда подкалывает по-доброму «О, сметана на солнце пришла обгорать» :-) Вот и думаю теперь - расизм это или нет? А то вдруг — Alexander Atamanenko (@atamanenko) January 13, 2018

И это тоже прекрасно – человек тоже не понимает, что такое расизм, что его проявлять может только представитель одной расы по отношению к представителю другой. Хотя… Постойте… Супруга Атаманенко не темнокожая же? Или сейчас уже я звучу как-то по-расистски?