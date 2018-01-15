Трансферное окно в Европе открыто нараспашку вот уже две недели. В нашей стране форточка приоткроется лишь в ночь с 24 на 25 января. Но все это – условности. Покупать и продавать игроков нашим клубам можно уже сейчас – просто внести изменения в заявку на чемпионат можно будет лишь в официальные даты.

Тем не менее, торги на футбольном рынке России пока протекают вяло. И дело тут не в том, что клубы только вышли с новогодних каникул. Причина в том, что в стране нет свободных денег. «Зенит» свой лимит истратил летом. Если клуб начнет тратить еще больше, им в очередной раз заинтересуются блюстители финансового фэир-плей. То же самое касается «Локомотива». ЦСКА не тратит деньги на трансферы вот уже четвертый год. У «Локомотива» - те же проблемы с УЕФА, что и у «Зенита». «Спартак» уже обжегся о покупку Педро Роши и пока осторожничает. Да и Леонид Федун расточительностью никогда не отличался.

Цепная реакция

Однако ситуация лишь выглядит патовой. Взорвать все способен один единственный переход. Сейчас такой сделкой может стать переход нападающего «Спартака» Зе Луиша в английский «Брайтон энд Хоув Альбион» за предполагаемые 20 млн фунтов – порядка 22,5 млн евро. Отказаться от такого заманчивого предложения «Спартак» будет просто не в состоянии. В итоге клуб останется с дырой в атаке и огромными (для нашего нынешнего рынка) деньгами на руках.

Куда потратить полученные деньги? Логично предположить, что средства должны пойти на покупку замены Зе Луишу – на забивного нападающего. Здесь вариантов тоже не так уж и много, учитывая, что с лета прошлого года красно-белые мечтают заполучить в свои ряды Федора Смолова. Полученных от продажи форварда сборной Кабо-Верде денег на это хватит с лихвой. Да и сам Федор Михайлович, если верить инсайдерской информации, будет отнюдь не прочь сменить зеленую форму с быком на эмблеме на красно-белую с ромбом в районе сердца.

Все довольны? Нет. Без нападающего в этой ситуации остается претендующий на место в Лиге чемпионов «Краснодар». Как мы видели в начале сезона, без Смолова "быки" – совершенно другая команда – без рогов и с поджатым хвостом, неспособная даже квалификацию Лиги Европы пройти. Где искать замену Смолову? Здесь тоже проблем возникнуть не должно.

Есть готовый вариант – Артем Дзюба. Новый тренер «Зенита» Роберто Манчини добрых полгода мариновал на скамейке запасных второго по результативности в прошлом сезоне нападающего с российским паспортом. Зимой Артему явно дали понять, что он клубу не нужен – футболиста перевели во вторую команду и не взяли с собой на сборы. В «Спартак» игроку путь закрыт, в ЦСКА – тоже. Из оставшихся вариантов самый привлекательный – именно «Краснодар». Почему бы и не согласиться?

«Зенит» же себе замену Артему Дзюбе уже приобрел. Еще по ходу чемпионата стало известно о переходе из соседнего «Тосно» в сине-бело-голубую команду воспитанника московского ЦСКА Антона Заболотного – за смешные 1,5 млн евро. В обратном Дзюбе направлении из дубля приехал еще и Панюков. На этом цепная реакция, вызванная трансфером Зе Луиша должна закончится.

Стоит отметить, что это – лишь один из вариантов развития событий. Так, например, «Брайтон» может вместо Зе Луиша купить Смолова. Артем Дзюба может вместо «Краснодара» оказаться в том же «Тосно» или даже в «Локомотиве», если из аренды будет отозван Эдер, и Юрию Семину понадобится форвард в пару к выздоравливающему Ари.

А ведь на рынке есть еще и Олег Шатов, который вместе с Дзюбой остался в Санкт-Петербурге, не поехав на сборы с «Зенитом». Здесь цепной реакции не получится – футболиста просто надо куда-то пристроить. Пока самый реальный вариант – аренда в ЦСКА или «Краснодар» - клубы, с которыми у руководства «Зенита» сложились теплые деловые отношения еще со времен идеи создания объединенного чемпионата.

Интересы сборной превыше всего

Даже, если вы не болеете ни за один из упомянутых клубов, вы должны быть заинтересованы в том, чтобы Дзюба и Шатов, как можно скорее сменили команду. Они – футболисты основной обоймы сборной России. Им необходима игровая практика, которую они не получают в «Зените». Вот мы все и ждем их переходов с таким нетерпением.

Ситуация отчасти напоминает 2011-2012 годы, когда цвет сборной России играл на зеленых полях Европы. Хотя, как сказать выступал… Скорее Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и Динияр Билялетдинов протирали штаны в английских «Арсенале», «Тоттенхэме», «Челси» и «Эвертоне».

Тогда в интересах сборной накануне чемпионата Европы на Украине решение нашлось быстро. Аршавина в аренду взял его родной «Зенит». Юрий Жирков еще раньше был куплен махачкалинским «Анжи». «Локомотив» потратился на Павлюченко, а «Спартак» раскошелился и приобрел Билялетдинова. Поговаривали даже, что в то время не обошлось без указки «сверху». Мол, интересы сборной превыше всего.

Указующий перст по слухам вмешался и в ситуацию с Игорем Денисовым, который незадолго до решающих матчей отбора к ЧМ-2014 оказался в дубле «Зенита». Тогда полузащитника всей страной отправляли в «Анжи», а потом, когда махачкалинский клуб начал трещать по швам – в московское «Динамо».

Правда, закончилось все это плачевно. Сборная России, несмотря на все старания и не самый плохой жребий, не смогла выйти из группы на Евро-2012 и провалилась в Бразилии два года назад. Футболисты в новых для себя клубах по разным причинам так и не прижились. Посмотрим, чем закончится это великое переселение на этот раз.