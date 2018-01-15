Кристиан Нобоа все-таки попал в чисто тех, кто полетел на первый сбор «Зенита», но с большой долей вероятности покинет питерский клуб.

Разбираемся, почему один из лучших легионеров в истории премьер-лиги забуксовал в городе на берегу Невы.

ПОЧТИ НЕ ИГРАЕТ

Статистика Нобоа за «Зенит» в чемпионате России потрясает. Эквадорец дважды появлялся на поле, а на его счету всего 137 минут за 20 туров премьер-лиги. Меньше в Питере только у Андрея Панюкова, Кирилла Капленко и Александра Анюкова. Сложно представить, но меньше года назад Нобоа «тащил» «Ростов» в противостоянии с «Манчестер Юнайтед» и едва не забил со штрафного в ответном матче 1/8 Лиги Европы на «Олд Траффород».

Основную часть игровой практики Кристиан получал в Лиге Европы. В этом турнире он провел 6 встреч и отметился тремя голевыми передачами. Легко посчитать, что за полгода у Нобоа набралось всего 8 матчей. Показатель, который заставит любого задуматься о дальнейшей карьере.

ДОРОЖИТ ЗАРПЛАТОЙ?

Полузащитник, скорее всего, не раз и размышлял о своей судьбе, но, когда тебе 32 года и закат карьеры совсем скоро, решающую роль играет зарплата и срок контракта. С этим у Нобоа в «Зените» все в порядке. Действующее соглашение рассчитано до лета 2020 года, а в год эквадорец получает около двух миллионов евро (примерно в 2 раза больше, чем в «Ростове»). Больше Кристиану платить уже нигде не станут.

Интересно и риторика самого игрока. Чуть больше недели назад он выразил недовольство своим положением в «Зените» и заявил, что больше не хочет играть в Европе. Мол, впереди разговор с агентом и Роберто Манчини о своем будущем. Уже 14 января все изменилось. В интервью официальному сайту питерцев Нобоа сказал, что очень хочет и дальше быть игроком «Зенита».

Что же произошло? Разговор с главным тренером все-таки состоялся или футболист прикинул все свои финансовые потери в случае ухода? Вряд ли в турецком «Антальяспоре» (один из претендентов на игрока) ему смогут платить такие деньги.

БОИТСЯ КОНКУРЕНЦИИ

Летом 2017 года на Нобоа претендовал и «Рубин». Трансферу помещали лишь финансовые трудности казанцев. Полузащитник мог вновь оказаться под крылом у любимого Курбана Бердыева, но подписание контракта постоянно откладывалось, и в итоге была достигнута договоренность с «Зенитом». Сразу после подписания бумаг бывший спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания отметил, что Манчини очень хотел заполучить в команду Нобоа.

После – в команде появились аргентинцы, Кузяев и Ерохин, а Нобоа и вовсе оказался в глубоком запасе.

При множестве положительных качеств Кристиан боится конкуренции. Свою лучшую игру он показал, когда был постоянным игроком основы. Достаточно вспомнить «Рубин» и «Ростов», где эквадорец постоянно выходил на поле и практически никогда не покидал поле. А вот, например, в «Динамо» и ПАОКе Нобоа «зажимался» и часто испытывал проблемы с игровой практикой.

ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ?

И все-таки есть большая вероятность, что Нобоа покинет России. По слухам, на грани развала брак футболиста с русской красавицей Ольгой. Пара перестала появляться вместе, из социальных сетей исчезли совместные фотографии супругов.

Отдельно от жены футболист провел и зимний отдых. Кристиан повез детей в родной Эквадор, а Ольга занималась развитием собственного салона красоты в Казани.

В России Нобоа сейчас мало что держит. Есть большая зарплата, мало игрового времени и мечта чаще играть. Но в нынешнем «Зените» у него практически нет шансов. Остается два варианта: уезжать или ждать предложения от «Рубина», у которого пока что хватает финансовых проблем.