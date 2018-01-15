ФИФА столкнулась с уникальной по своей трагичности ситуацией – на чемпионат мира у нее не хватает спонсоров.

Пока Джанни Инфантино пытается обелить запятнанную репутацию ФИФА, у самой организации есть не менее важные проблемы, нежели имиджевая составляющая. На воплощение в жизнь своей очередной крупномасштабной мечты банально не хватает спонсоров.

Почему? Одна из причин, правда, как раз проблемы с законом. Неудачный майский завтрак в 2015 году в Цюрихе закончился массовыми арестами, а что еще хуже – огромным скандалом. Тогда же специалист в области спонсирования спорта Патрик Налли и британское издание The Telegraph практически в один голос назвали ФИФА “toxic brand” – «ядовитым брендом». Иметь дело с таким «токсичным» партнером не хочет практически никто, кроме некоторых старых друзей, чей отказ от сотрудничества просто не поймут. Хотя есть еще ряд компаний, которым совершенно наплевать на имидж ФИФА. Преимущественно это потенциальные партнеры футбольной организации из трех стран – Китая, России и Катара.

Молочные реки для ФИФА

Россия «попалась» на масштабном допинге, Катар обвиняют в покупке чемпионата мира по футболу и мирового первенства по легкой атлетике. Такое положение дел никак не играет на руку Джанни Инфантино в его миссии обеления имиджа ФИФА. Но других партнеров у его организации нет и не предвидится.

Потому и приходится мировым футбольным функционерам выходить из сложного положения всеми доступными способами. Слышали ли вы когда-то о таком молочном гиганте Mengniu («Менгнью»)? Теперь услышите. И даже увидите их билборды с огромным логотипом. Это к нам пожаловал китайский гигант молочной промышленности, специализирующийся на производстве йогуртов, порошкового молока и мороженого. 20 декабря представители ФИФА и исполнительный директор «Менгнью» подписали долгосрочное соглашение. О цифрах в контракте говорить теперь не принято, но из разных источников известно, что ФИФА взвинтила цены.

Вы спросите, а где же знакомые российскому глазу и желудку Nestle, Lactalis, Danone? На данный момент эти «молочники» не готовы работать с ФИФА. Потому футбольная организация подписывает спонсорское соглашение именно с «Менгнью», которая даже не входит в десятку лучших производителей молока в мире по данным на 2017 год от DailyRecords. Интересно, что в топе другая китайская компания – Yili, но, по-видимому, до нее добраться ФИФА так и не удалось.

Куда уходит спонсор, в какие города?

Сколько угодно представители ФИФА могут говорить о том, что отношение спонсоров к структуре не поменялось из-за масштабного скандала. Но достаточно посмотреть на изменения в списке щедрых друзей, чтобы понять: представители ФИФА лукавят.

Взглянем сначала на пул непосредственных партнеров ФИФА. Hyundai-Kia, Visa, Adidas и Coca-Cola – давние друзья организации. Но японская Sony и авиалинии Emirates больше не хотят сотрудничать с таким большим и не очень чистым футболом. Кто пришел на их место? Российский «Газпром» и катарские авиалинии Qatar Airways.

В пуле главных спонсоров чемпионатов мира произошли куда более масштабные изменения. Если Budweiser и McDonald’s сохранили свое мажоритарное пребывание под солнцем, то на «свято место» нашлись китайцы – телефонная компания Vivo, производители бытовых приборов Hisense и теперь «веселые молочники» из Mengniu. Стоит сразу отметить, что на чемпионате мира в России мы не увидим традиционные рекламные щиты Continental, Johnson & Johnson или Castrol.

В общем-то стратегия «хорошего парня» Джанни Инфантино ясна – ищем помощи у нефтедолларов и современных технологий. Кстати, полностью откреститься от блаттеровского прошлого не получилось до сих пор. Во многом из-за тесных связей президента ФИФА и Филиппа Блаттера из Wanda Group. Племянник скандального бывшего президента продолжает оказывать посильную помощь любимой футбольной организации.

Переходя от общего (ФИФА) к частному (чемпионату мира в России), взглянем на пул национальных спонсоров грядущего футбольного праздника. Но тут, собственно, и смотреть абсолютно не на что. Единственный партнер – «Альфа-Банк». Вакантными остаются сразу четыре позиции региональных партнеров – Европа, Африка и Средний Восток, Северная и Центральная Америка, Южная Америка и Азия. Нетрудно догадаться, что желающих просто нет в помине!

Кстати, если все так и останется, то чемпионат мира в России станет первым с мундиаля во Франции 1998 года, на котором в пуле спонсоров не будет представлена ни одна телекоммуникационная компания. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Отсутствие многочисленных национальных спонсоров перед чемпионатом мира в России можно объяснить еще несколькими причинами:

Большие потенциальные финансовые затраты сотрудничества с ФИФА. Как известно из годового отчета «Альфа-Банка» за 2016 год, организация сразу вынуждена была перечислить 4 миллиона долларов на счет ФИФА.

Отсутствие мотивирующих льгот от властей страны. В отличие от Олимпиады в Сочи, где потенциальные спонсоры получали налоговые и прочие важные льготы, сейчас таких преференций нет.

Возможное ослабление интереса к чемпионату мира после допингового скандала. Многие эксперты высказывают мнение, что российские чиновники просто желают «поскорее провести чемпионат и забыть».

Репутационные риски для потенциальных партнеров из других европейских регионов. Россия по-прежнему находится под санкциями, что может повлиять на имидж в случае подписания контракта.

Важную роль играет и нежелание ряда спонсоров «вкладывать» деньги в «пристарелых российских любителей футбола». Как рассказала генеральный директор агентства Octagon Russia Екатерина Бокова: «Многие страны в 2014 году таргетировались на молодую аудиторию болельщиков, тогда как в России немного другая картина. Российские футбольные болельщики, согласно исследованию FIFA – FWC 2014, на 48% представлены возрастной группой 50+, 22% – это те, кому 35-49 лет, и 27% – молодая аудитория от 16 до 34 лет. На 63% это мужчины, что отличается, например, от бразильской публики, где был гендерный баланс – 51% мужчин и 49% женщин. С точки зрения социального статуса – на 47% это люди со средним уровнем дохода, 28% – с низким и 25% – высокодоходная категория».

И все же ФИФА продолжает бодриться и обещает даже выручить 100 миллионов долларов «чистыми» с чемпионата мира в России. Свежо предание, да верится с трудом. Учитывая, что после чемпионата мира в Бразилии, как не хвалились представители ФИФА прибылью, но два следующих года 2015 и 2016 закончили с внушительными убытками.

Вот и создается впечатление, что чемпионаты мира, как минимум российский, не нужен никому. Кроме…