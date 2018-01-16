Как говорил незабвенный и труднопроницаемый режиссер Алексей Герман про тупиц: «Хочется обозвать этих головокружительно несуразных людей свиньями, но зачем свиней обижать?»

Джикия – из тех обаятельных лесных партизан, для описания выходок которых одинаковой ценностью обладают вопросы: «Что на него нашло?» и «Что на него снизошло?»

Я не знаю, этнический Джикия грузин или природный, но сама постановка «грузин-расист» – это оксюморон, бред почище формулировки «блогер-журналист» или «Алексей Чумаков – секс-символ».

Я с ним не знаком, ко мне он не обращался: «Вступися, Царь, оборони от наветного и поносного слова», но я могу вообразить, как парень подавлен (как бы он ни скрывал это на лучезарном коллективном фото, соображенным постфактум как доказательство дружбы народов).

Я не знаю, кто такой Джон Брэдли, но передайте ему, наверняка упивающемуся своим «звездным часом», что его заушательство на русском языке называется «валаамова ослица заговорила».

Вот, оказывается, про кого сказано: «Ему дан высокий дар концептуализировать на пустом месте».

Вовсе не обязательно товариществовать, как я, с писателем Михаилом Веллером, ненавидящим политкорректность, и быть поклонником Шнура, который станет политкорректным в день, когда свиньи начнут летать.

Вчера же все наперерыв стали публиковать инструкции, как нам след и пристало себя вести до ЧМ, во время и, пожалуй, до края дней; эти инструкции полны лебезения и малодушия.

Ребята, успокойте меня, скажите, что вы все это несерьезно.

Нужен подчас весьма невысокий вкус, чтобы вынести элементы мелодекламации, содержащиеся во тьме этих статеек, где даже Ленина цитировать стали: «Жить в обществе и быть свободным от общества...».

Почему бы прямо не сказать, что общество, где живут брэдли, доносчики, стукачи и ябеды, ведомые заклейменным еще Ф.М. Достоевским «скверным подражанием добру», – общество плоское, тупое, недоброе, мерзкое? Я готов помочь и составителям инструкций, заполонивших газетки агитками, как надо себя вести в преддверии мирового ристалища.

Ребята, вы плохо учились, вы моего корефана Плутарха проходили? Знатный старичок все сформулировал программно; цитирую: «Есть три способа. Сказать необходимое. Отвечать с приветливостью. Не говорить лишнего».

Таков мир, в котором мы живем: он перенаселен джонами брэдли, патологий бывает несметное множества, ну нет у людей чувства юмора, Джикия, это ж видно и слышно, добрейший парень, или поверь на слово, Джон, или иди...Nо time to ехрlаin, мазафака, без меднолобых британцев голова кругом.

Или, как сказал бы некто К. Генич: «Зовите повитуху, дети кукурузы».

Р.S. А настоящий юмор – вот же он: корпоратив омских хоккеистов со Стасем в главной роли; юмор – это когда итальянцы сообщают русским, что Дзюба не едет на сборы, а Корнеев говорит про него: «У него нарушается баланс в плане ментальности» (доподлинный шедевр!).