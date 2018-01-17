Он шесть раз летал в космос, провел вне космического корабля в безвоздушном пространстве провел 41 час 26 минут! Крикалев – один из четырех россиян, кто награжден золотыми звездами Героя Советского Союза и России. А еще Сергей Константинович очень любит футбол.

«И КАК МЫ ПОПАДАЛИ ПО ТЕННИСНОМУ МЯЧУ?»

– Как вы понимаете функции посла чемпионата мира?

– Честно говоря, столкнулся с этим в первый раз. Поэтому, разбираюсь по ходу дела. Одна из важнейших задач чемпионата мира – пробудить интерес к футболу. Уверен, так и будет! Еще мы должны рассказывать о турнире, о нашей стране всем гостям. В нашей гостеприимности, думаю, никто не сомневается. Болельщики, которые приедут в Россию на ЧМ-2018 почувствуют это в полной мере.

– Вы футболом занимались в детстве?

– Профессионально – нет. Но, как, наверное, все мальчишки играл во дворе. Когда учился в школе, гоняли мяч на переменах. Штангами, помнится, служили ворота гаража, стоявшего на школьном дворе. А мяч иногда был теннисный – и как мы по нему попадали? Но мы не обращали на это внимание. Отличные были зарубы! Кроме того, игра номер один предлагалась в качестве общефизической подготовки (ОФП) во многих секциях. Я, к примеру, занимался плаванием и мы раз или два в неделю занимались ОФП и играли в футбол. Иногда гоняли мяч в зале перед тренировками.

– С удовольствием играли?

– Да. Плавание – очень монотонный вид спорта и после циклических тренировок футбол был как отдушина.

– А в студенческие годы?

– Там я был в сборной института по плаванию и больше времени, все-таки, проводил в воде. Но летом в спортивном лагере проводились различные спартакиады. Представители разных видов спорта собирались в команды и играли в баскетбол, волейбол и, конечно, в любимый всеми футбол. Выезжали также в другие регионы на популярные в те годы Дни здоровья. Там тоже гоняли мяч.

– Сейчас в футбол во дворах играют реже.

– Точно. Надеюсь, чемпионат мира в России вернет интерес к массовому футболу.

«КАК-ТО СЫГРАЛИ С КИЕВСКИМ «ДИНАМО»...»

– Знаю, что футбол очень популярен среди космонавтов. Как-то даже сборная «Советского спорта» играла с вашими коллегами в Звездном городке.

– Так повелось с давних пор. Потом прибавились большой теннис и бадминтон. Но футбол у космонавтов остается спортом No1. Многие космонавты неплохо играют. Кстати, одно время футбол входил в базовую подготовку перед полетами и после них. Лучше всех играют, конечно, инструкторы. Они же постоянно только спортом занимаются.

– А футбол не запрещают из-за возможных травм потенциальных космонавтов?

– Только хотел об этом сказать. Действительно, перед самым полетом играть, мягко говоря, не рекомендуют. Но кандидаты и сами все понимают.

– С великими футболистами вам приходилось встречаться?

– Как-то, то ли еще во времена СССР, то ли в первые российские годы, прилетел издалека, устал, поменял много часовых поясов, но сразу поехал играть с ветеранами киевского «Динамо». Там что ни игрок – личность! Их знала вся страна, а, может быть, и весь футбольный мир.

– Сыграли вничью, как это часто бывает в таких дружеских встречах?

– Нет, мы все играли по-настоящему. Космонавты проиграли 0:3. Киевляне, конечно, очень большие мастера. Но добрые. Они могли нам наколотить гораздо больше, но ограничились тремя мячами.

– Вы чему-то научились у мастеров?

– Когда между собой играешь, думаешь, что-то умеешь. Но когда выходишь на поле против настоящих мастеров, понимаешь что нужно учиться и учиться. И что нет пределу совершенству.

– Сейчас поигрываете?

– Мы с вами разговариваем в 22.30, и я только выехал с работы. Элементарно нет времени.

Сергей Константинович КРИКАЛЕВ Родился 27 августа 1958 года в Ленинграде. Советский и российский авиационный спортсмен и космонавт. Чемпион мира по пилотажу на планерах. C 2017 года является президентом федерации самолетного спорта России. 16 декабря 2017 года на космодроме «Байконур» стал Послом чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Посол чемпионата мира-2018 по футболу. Сергей Крикалев – единственный россиянин, шесть раз летавший в космос. Общий налет составил 803 суток 9 часов 42 минуты. Совершил шесть выходов в открытый космос, в безвоздушном пространстве провел 41 час 26 минут. Герой Советского Союза и первый Герой Российской Федерации (один из четырех россиян, удостоенных обоих званий). ЛИЧНОЕ ДЕЛО

«ПРИВЕТ ИЗ КОСМОСА? ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!»

– Во время полетов на орбитальных станциях космонавты имеют возможность смотреть матчи?

– Когда я летал, таких вариантов было очень мало. Если только с грузовыми кораблями кассету пришлют. Но, как вы понимаете, это будет где-то через месяц после матча.

– А матчи чемпионата мира-2018 на орбите смотреть будут?

– Сейчас возможностей больше, можно даже устроить почти реальное время и почти прямой эфир. Правда, нужно понимать, что на орбите очень мало свободного времени – каждая минута на счету. В итоге все будет зависеть от пожеланий конкретных космонавтов.

– Приветы-то участникам ЧМ-2018 они передадут?

– Не думали пока на эту тему. Но идея отличная.

– С вами летали настоящие фанаты футбола?

– Нет, такого не было. Все мы любим спорт No1, переживаем за какие-то команды, но, повторюсь, наша профессиональная деятельность связана с другими направлениями.

– Мяч может попасть на орбиту?

– Настоящий? Даже не знаю. Мы как-то во время полета ради развлечения играли поролоновым мячом. Не интересно: он летает от стенки к стенке, но никуда не падает. Называли эту игру ракетболом.

«НАДЕЮСЬ, СБОРНАЯ ПОКАЖЕТ ДОСТОЙНУЮ ИГРУ»

– Вы за кого болеете?

– Только за сборную России.

– Как оцените игру национальной команды в последних матчах?

– Я не настолько компетентен, чтобы давать оценки. Я вижу, что команда обновляется, что тренеры стараются поставить ей новую игру. Как получится, увидим летом на чемпионате мира.

– Верите в то, что наши выйдут из группы?

– Надеюсь, сборная покажет достойную игру.

– На стадион давно выбирались?

– В последнее время не хожу.

– Но на матчи чемпионата мира, думаю, попасть захотите.

– По мере возможности, конечно, хочу.

– Есть предпочтения?

– Есть желание увидеть сборную России и решающие встречи.

– В каком городе вы будете с 14 июня по 15 июля?

– В Москве, на Байконуре, возможно, в Питере и Самаре. А вот где и какие игры застану, зависит не от меня. На Байконуре, как понимаю, шансов увидеть футбол вживую нет (улыбается). А вот в Москве, Питере и Самаре есть.

ЗНАКОВЫЕ МЕСТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ПО ВЕРСИИ СЕРГЕЯ КРИКАЛЕВА)

* Обязательно прогуляйтесь по Петропавловской крепости.

* Посетите стрелку Васильевского острова.

* Пройдитесь по Дворцовой площади. Это – сердце города!