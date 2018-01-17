Мадридский «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании на своем поле уступил «Севилье» со счетом 1:2 и серьезно осложнил себе задачу по выходу в следующий раунд.

Ставка на Косту

В матчах мадридского «Атлетико» редко можно увидеть град голов и массу голевых моментов. Поэтому главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла, памятуя об ответной игре на своем поле, максимально насытил среднюю линию, стремясь минимизировать количество опасных атак на свои ворота. Ключевая роль в расстановке 4-2-3-1 отводилась Эверу Банеге и Стивену Н’Зонзи, расположившимся в опорной зоне. В их задачу входил отбор мяча и быстрый его перевод на фланг.

Диего Симене, напротив, выставил максимально атакующий состав, выпустив в старте только что вернувшегося из «Челси» Диего Косту в паре с Антуаном Гризманном. Для испанца с бразильскими корнями эта встреча стала уже второй после возвращения из Лондона – еще 6 января он принял участие в матче против «Хетафе» и даже сумел распечатать ворота соперника на 68-й минуте.

В первые минут 20-25 план Симеоне работал. Дважды Коста был очень близок к тому, чтобы открыть счет в матче. Правда, оба момента возникли после розыгрыша стандартных положений. В первом случае после подачи от углового флага судья Матео Лаос усмотрел в единоборстве нападающего нарушение правил, а во втором – Серхио Рико в отчаянном прыжке перевел мяч из угла ворот в сторону.

На встречных курсах

«Атлетико» не большой любитель играть с позиции силы, но став одной из ведущих команд Европы, перед мадридцами встала задача научиться играть в контроль мяча и взламывать эшелонированную оборону противников. И получается это у них далеко не всегда.

Поначалу красно-белые забрали мяч себе, чему «Севилья» не особо препятствовала, ожидая ошибки соперника. Но стоило гостям перехватить мяч, как следовала резкая контратака с забросом за спину не самым быстрым Диего Годину или Стефану Савичу. В одной из таких вылазок Сарабия убежал один на один с Мигелем Анхелем Мойей, но проиграл ему дуэль.

Пообвыкшись на «Ванда Метрополитано», севильцы принялись встречать соперника намного выше. Сауль и Габи вдвоем просто не справлялись с троицей соперника Банега – Н’Зонзи – Франко Васкес, и «Атлетико» утратил преимущество и даже вполне мог пропустить. Особенно запомнился эпизод под занавес первого тайма, когда защитник Серхио Эскудеро неожиданно выстрелил метров с 35 точно в дальнюю «девятку». Мяч шел по дуге и был практически недосягаем, но Мойя в фантастическом прыжке перевел его на угловой. И на перерыв команды при счете 0:0.

Человек-невидимка Гризманн

Вместо невзрачно проведшего первые 45 минут Витоло Симеоне выпустил Анхеля Корреа, и на второй тайм «Атлетико» вышел куда более собранным. Игра стала значительно более осторожной. Севильцы приняли правила игры и вернулись к тактике первых 20 минут.

Напрочь пропал с радаров Гризманн. Он расположился под Костой, но ни в подыгрыше, ни на подборе себя не проявил. И если бразилец с регулярным постоянством оказывался в фокусе телекамер, то белобрысая голова француза мелькала лишь на заднем плане. Симеоне терпел до 68-й минуты, после чего поменял растерявшего в нынешнем сезоне форму нападающего на Янника Феррейру-Карраско.

Карраско придал движения в передней линии мадридцев, и они обложили штрафную соперника. Особую опасность, по традиции, несли стандарты в исполнении красно-белых. После одного из них хозяева и открыли счет. Во время подачи углового Коста не стал лезть в гущу игроков в центре штрафной, а подкараулил отскок чуть в стороне и без обработки воткнул мяч в дальний нижний угол ворот.

Катастрофа Мойи

В этот момент сложно было поверить, что «Севилье» удастся выиграть, но Монтелла не растерялся и отреагировал на изменение ситуации заменой Васкеса на Хесуса Наваса. И угадал.

«Атлетико» после забитого гола завладел мячом и создал несколько опасных моментов, но пропустил в ситуации, когда ничто этого не предвещало. Навас навешивал в штрафную с правого фланга, но мяч после рикошета от защитника изменил траекторию, опускаясь за спину вратарю. Однако счет остался бы прежним, не попытайся Мойя, не видевший, что мяч все же летит мимо, спасти ситуацию. В результате вместо удара от ворот – автогол.

А через несколько минут «Севилья» забила второй мяч. Хозяева, который не устраивала результативная ничья, пошли вперед. Симеоне рискнул, выпустив вместо центрального полузащитника Коке третьего номинального нападающего Фернандо Торреса, но прогадал – Х. Корреа на 88-й минуте в вертикальной контратаке убежал от оппонентов и протолкнул мяч мимо Мойи. Симеоне оставалось только беспомощно наблюдать с бровки, как победа уплывает из рук.

Таким образом, «Севилья» в первом матче Кубка Испании обыграла в гостях фаворита –мадридский «Атлетико» – и создала себе отличный задел перед ответной встречей в столице Андалусии.