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ЗА ЧТО ОСВИСТАЛИ БРАЗИЛЬЦА?

Четыре гола, две передачи, 11 ударов по воротам, красивые финты, и ни намека на радость после финального свистка. Неймар, признанный лучшим игроком матча, отказался общаться с прессой и не захотел поприветствовать болельщиков.

Почему? Бразильца освистали, когда он готовился пробить пенальти в концовке матча. Пенальти заработал Кавани, а Неймар тут же забрал мяч себе, даже не взглянув на одноклубника. Впрочем, уругваец и не пытался возражать. А вот зрители сильно возмутились. Сначала стали кричать: «Кавани! Кавани!» После освистали бразильца. Откуда такая принципиальность? Кавани был в шаге от того, чтобы побить рекорд Златана Ибрагимовича по числу забитых мячей за «ПСЖ». Пока же уругваец лишь сравнялся со шведским маэстро – у обоих по 156 голов.

Но пенальти все же реализовал Неймар, правда, голу сильно не обрадовался.. А после финального свистка не присоединился к одноклубникам, которые пошли приветствовать публику.

«НЕЙМАР МОГ БЫ ОТДАТЬ МЯЧ КАВАНИ»

После игры мнением об эпизоде поделился защитник «ПСЖ» Томас Менье. Он признал, что бразилец мог бы уступить этот пенальти Кавани.

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– Свист с трибун немного несправедлив. Неймар забил четыре гола, сделал две передачи, это немалый вклад в победу. Понятно, что Кавани болельщики уже считают своим, он здесь не первый год. И всегда был лоялен к клубу, к фанатам, плюс он великолепный футболист, все его очень любят. Конечно, Неймар мог бы отдать мяч Кавани, был бы такой своеобразный фэйр-плей. Но на бумаге пенальти исполняет Неймар, это его обязанность. Так что никакого скандала тут нет, – приводит слова Менье L'Equipe. – После матча Неймар улыбался, хотя наверняка ему было обидно. И его можно понять. Неймар уже многое сделал для команды, а болельщики все свистят. Он не очень хорошо это воспринял. Думаю, большинство игроков отреагировало бы так же.

Вступился за игрока и главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери: «Неймар – наш лидер на поле. С ним команда играет лучше. Кавани? Он сильно прибавил в Париже, один из наших лучших бомбардиров. И команда тоже работает на его индивидуальную статистику. Неймар решил пробить пенальти, потому что для него матч отлично складывался. И мы все рады. А Кавани забьет еще много мячей за «ПСЖ».

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