«Вернется и станет сильнее»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия получил серьезную травму в первом же контрольном матче красно-белых в новом году и покинул поле на носилках. У него диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава, и теперь, по мнению спартаковского врача Михаила Вартапетова, ему потребуется операция. Сроки восстановления пока не называются, но прогнозы самые неутешительные – скорее всего он пропустит домашний чемпионат мира.

И если у клуба есть возможность залатать неожиданно возникшую в центре обороны дыру путем покупки Лукаса Вериссимо (по сведениям французских журналистов, контракт с 22-летним бразильцем уже подписан) или Николы Максимовича, то Станиставу Черчесову в сборной России придется искать внутренние резервы, чтобы компенсировать потерю.

Наставник россиян уже отреагировал на произошедшее, посоветовав сконцентрироваться не на перспективах сыграть на первенстве мира, а на здоровье 24-летнего футболиста.

- Буквально несколько минут назад я говорил с Джикией, от всего коллектива сборной России и РФС выразил ему слова поддержки, - передает слова Черчесова пресс-служба РФС. – Через такие непростые моменты в карьере прошли очень многие игроки, в том числе и действующие футболисты сборной. Последние примеры – Тарасов и Зобнин.

Убежден, что Джикия справится с этой травмой, вернется в строй и станет еще сильнее – и как игрок, и как личность. Мне кажется, что сейчас не стоит зацикливаться на том, сыграет ли Георгий на Чемпионате мира в России. Прежде всего, ему необходимо сконцентрироваться на предстоящей операции, лечении и восстановлении. Будем ждать его возвращения в строй.

Выбор Черчесова

Для сборной России потеря Джикии очень серьезна. В 2017 году Черчесов, кажется, окончательно утвердился в том, кому готов доверить позицию в центре обороны. Таких с учетом Джикии набралось шесть человек – Виктор Васин (ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Федор Кудряшов («Рубин»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция) и Андрей Семенов («Ахмат»). Не так много, если учесть, что национальная команда неизменно играет в три центральных защитника. То есть у Черчесова было по два игрока на каждую позицию, а теперь и того меньше. А ведь до ЧМ-2018 еще несколько месяцев.

Очевидно, что все вышеназванные футболисты, если будут здоровы и в форме, наверняка попадут в заявку на чемпионат мира, но в обойму как минимум на период подготовки к ЧМ все равно нужен шестой футболист. Какие варианты есть у 54-летнего специалиста?

Владимир Гранат («Рубин») – 17 матчей, 8 предупреждений*

Можно вспомнить о том, что на матчи против сборных Южной Кореи и Ирана вызывался из «Рубина» Владимир Гранат. Казанцы слабо провели первую часть чемпионата, но это в большей степени касается их атакующей линии.

В 20 матчах подопечные Курбана Бердыева пропустили всего 17 мячей – меньше только «Локомотив» и «Зенит». А сам Гранат провел 17 матчей. Согласно статистике, в команде он второй после Сесара Наваса по количеству отборов за матч (4,3) и третий – по заблокированным ударам (0,4).

Василий Березуцкий (ЦСКА) – 16 матчей, 1 гол, 1 предупреждение

Еще одним хорошим вариантом стало бы возвращение бронзового призера Евро-2008 Василия Березуцкого. Да, защитник давно объявил о том, что прекращает выступления за сборную России, но возможность сыграть на домашнем чемпионате мира могла бы убедить армейца передумать. Тем более что не обязательно вести речь о регулярной игре в основе от звонка до звонка. А опыт и харизма Березуцкого очень пригодились бы сборной России. Также нельзя забывать, что Гончаренко в ЦСКА тоже играет в три защитника, а партнером Березуцкого по обороне является сборник Васин.

Никита Чернов («Урал») – 10 матчей

Возможно, не самая явная кандидатура, но только на первый взгляд. Чернов вызывался Черчесовым на контрольный матч с «Динамо» (3:0), поэтому его возможности хорошо известны наставнику сборной. Также в его пользу говорит и статистика выигранных единоборств в РФПЛ – в среднем 2,3 за матч, седьмой показатель в РФПЛ среди центральных защитников.

Малое количество матчей Чернова за «Урал» в текущем сезоне не должно отпугивать. Да, начал чемпионат он на скамейке запасных, но с наступлением осени плотно застолбил за собой место в основе, пропустив только две встречи.

Третьим будешь?

Также придется Черчесову поломать голову и над стартовым составом, ведь Джикия в сборной бесспорный игрок основы. Во всяком случае, во всех матчах Кубка конфедераций и во встречах с Аргентиной и Испанией он появлялся на поле с первых минут. Как, к слову, и Васин с Кудряшовым. Так что теперь наставнику сборной придется искать им другого партнера. Во всяком случае, держать в уме этот вариант необходимо.

И вновь мы возвращаемся к кандидатуре В. Березуцкого. Его не надо наигрывать с Васиным, он отлично знаком со схемой в три центральных защитника в клубе и имеет непререкаемый авторитет. В последние годы ему заметно не хватает скорости, но игра в три центральных максимально компенсирует этот недостаток.

Если все же уговорить 35-летнего ветерана вернуться ради спасения родины не удастся, вполне вероятно, что мы увидим в компании Васина и Кудряшова Романа Нойштедтера. В России у него не очень хорошая пресса, да и его игра в сборной не слишком вдохновляет, однако не стоит забывать, что у него куда больше опыта игры против чемпионов мира, чем у всех его остальных конкурентов вместе взятых.

Возможны и другие варианты, поскольку однозначного фаворита в борьбе за место в центре обороны не видно. Все же в целом Кутепов, Семенов и Нойштедтер имеют примерно одинаковые шансы, и только Черчесов знает, кого из них он предпочтет выпустить в решающих матчах.

* - в чемпионате России в сезоне-2017/18.