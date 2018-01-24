Мы продолжаем серию публикаций о каждом из участников премьер-лиги. Сегодня в наш объектив попадает «Урал» – девятая команда лиги.

ОСЕНЬ-ЗИМА: ДИМИТРОВ – МЕСТНЫЙ ТОШИЧ

В очередной раз Александр Тарханов сделал команду, за игрой которой приятно смотреть. Потому что она играющая. По данным WhoScored.com, «Урал» занимает шестое место в лиге по количество передач (368), их точности (78%) и владению мячом (51%).

Схема коллектива – 4-2-3-1. Игра команды в атаке похожа на то, во что играл ЦСКА Леонида Слуцкого: высоко действую крайние защитники, которым фланги смещением в середину открывают крайние хавбеки. Особенно сильна правая бровка: в средней линии играет левша Димитров (привет Зорану Тошичу), а в защите действует Денис Кулаков (местный Марио Фернадес). Димитров уже забил два гола и трижды ассистировал партнерам, на счету Кулакова четыре голевых паса. Димитров 2,2 раза за матч выводит товарищей на удар, Кулаков - 1,7. Это лучшие показатели в команде.

Но сильные фланги ничего бы не значили без соответствующего центра поля. Здесь у «Урала» расположена диспетчерская группа. Ее сотрудники – Эрик Бикфалви и Петрюс Бумаль.

Бикфалви играет на позиции атакующего полузащитника. Он лучший игрок чемпионата России по заработанным штрафным – 4,3 в среднем за встречу. И он лидер «Урала» по ударам – 3 в среднем за игру.

Бумаль действует в опорной зоне, откуда распределяет мячи. За матч полузащитник совершает 65 передач. Их точность 87%. По обоим этим показателям Бумаль лучший в команде. Вторым по количеству передач является Кулаков, но заметно уступает партнеру – 49.

В атаке у «Урала» одна кадровая проблема – отсутствие забивного форварда. Нападающие Игорь Портнягин и Владимир Ильин забили лишь по одному мячу.

В основном очки команда Тарханова набирает с коллективами, с которыми получает проводить много атак позиционно. С командами из первой пятерки коллектив из Екатеринбурга набрал лишь три очка – ничьи с ЦСКА (0:0), «Зенитом» (1:1) и «Краснодаром» (1:1). В этих матчах «Урал» показал дисциплинированную игру сзади, с чем у команды тоже нет проблем. А вот на контратаках «Урал» не так опасен.

ЗИМА-ВЕСНА: ФОРВАРДЫ, ПРОСНИТЕСЬ!

У «Урала» нет проблем, которые требую обязательного решения. Даже без голов центральных нападающих команда исправно набирает очки. Но если кто-то из форвардов начнет исправно забивать, то набирать очки коллективу станет легче. Получится ли у Тарханова воскресить Ильина или Портнягина – один из главных вопрос уральского межсезонья. Однажды специалисту удалось реанимировать карьеру Федора Смолова, поэтому соответствующий опыт у него есть.

КТО УДИВИЛ

Алексей ЕВСЕЕВ

В первой части сезона Евсеев набрал пять очков по системе «гол+пас» – четыре гола и один пас. Результативнее него в «Урале» лишь атакующий полузащитник Эрик Бикфалви – шесть очков (пять голов и один пас). Евсеев в первой части играл на трех позициях – слева в полузащите, под нападающим и на острие.

В «Урал» Евсеев перешел летом из «Зенита», а прошлый сезон провел в «Зените-2». В Екатеринбурге футболист доказал свою профпригодность сначала на тренировках, а затем в играх. Право играть с первых минут Евсеев заслужил удачными выходами на замену: в матче с «Арсеналом» (2:2) он забил, в игре с «Рубином» (1:0) сделал голевой пас. На счету Алексея 14 сыгранных матчей, 10 из них он начал в стартовом составе. В тех играх, что полузащитник забивал, его команда ни разу не проиграла.

КТО РАЗОЧАРОВАЛ

Владимир ИЛЬИН

Весной Ильин дебютировал в чемпионате России и забил четыре гола в 12 матчах. Напрашивалось продолжение. Но его не последовало – в 15 матчах нынешнего чемпионата, десять из которых Ильин начал в стартовом составе, форвард забил лишь один гол!

В начале августа Ильин был вызван в сборную России на контрольный матч с «Динамо» – его выступление в прошлом сезоне поспособствовало вызову. Но в матче форвард участия не принял из-за травмы паха.

ЛУЧШИЙ МАТЧ

11-й тур. 24.09.2017. «Тосно» (Д) – 3:1

Единственный матч чемпионата, в котором «Урал» забил больше двух мячей. Уже к 55-й минуте команда Тарханова провела в ворота соперника три мяча. Гол и голевой пас на свой счет в этом матче записал Эрик Бикфалви.

ХУДШИЙ МАТЧ

12-й тур. 30.09.2017. «Спартак» (Г) – 0:2

«Урал» не смог доставить проблем чемпиону России. Уже к 51-й минуте коллектив из Екатеринбурга получил два мяча в свои ворота. За игру гости нанесли всего лишь четыре удара из штрафной площади, причем два из них были заблокированы, а два оставшихся были нанесены головой.

РАБОТА ТРЕНЕРА

Александр ТАРХАНОВ: ОЦЕНКА «ХОРОШО»

До последнего тура прошлого сезона была вероятность, что «Урал» попадет в зону стыковых матчей. Но эта участь коллектив Тарханова миновала – 30 очков хватило, чтобы остаться в премьер-лиге. В этом сезоне коллектив с Урала идет увереннее – в его активе уже 25 очков, между «Уралом» и зоной вылета сразу четыре очка.