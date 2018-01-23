«ОБЩЕСТВО УТРАТИЛО ОРИЕНТИРЫ»

– Считаю всю историю полнейшей глупостью! Георгий Джикия безобидно пошутил, никто на него не обиделся, причем здесь расизм?!

– Тогда зачем из ничего раздувается скандал?

– Такова на сегодняшний день атмосфера в стране. Наше общество утратило ориентиры. Посмотрите на телевидение! Всякие ток-шоу, где матерятся и орут друг на друга, непонятные программы, которые целыми днями крутит канал ТНТ… А тут футболист публикует безобидный твит – и его за это предупреждают. Будто он совершил что-то противозаконное или неприличное.

«ТРАВМА ПЕРЕД ЧМ-2018 – ВОТ ЭТО ПРОБЛЕМА»

– А пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга надо было штрафовать?

– Знаю Леонида Федоровича давно. Милейший, интеллигентный человек. Убежден, что никакой ответственности он нести не должен. За что?! Ничего же не произошло. Спросите у темнокожих футболистов «Спартака». Вряд ли они понимают, за что пресс-атташе оштрафован.

– Как думаете, Джикии интересно решение комитета по этике, учитывая, что сам он только что был прооперирован?

– Не знаю, что думает Георгий по этому поводу. А нам стоит не обвинять его, а думать, как помочь быстрее вернуться в строй. Молодой, талантливый футболист получает травму перед домашним чемпионатом мира – вот это проблема! Можно даже сказать: трагедия. А наши чиновники про какой-то расизм рассуждают. Люди явно не тем озабочены.