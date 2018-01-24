Мадридскому «Реалу» не удалось вернуть себе пальму первенства, которую он удерживал с 2006 по 2016 год.

Известная международная компания Deloitte, специализирующаяся в области консалтинга и аудита, уже на протяжении 21 года составляет рейтинг Football Money League, основанный на доходах футбольных клубов. В последнем опубликованном отчете компании проанализированы данные по итогам сезона-2016/17.

Лидером рейтинга стал «Манчестер Юнайтед», что особенно впечатляет на фоне ослабления фунта стерлингов к евро, отмечают эксперты компании. Его выручка составила €676,3 млн. Как отмечают авторы исследования, решающую роль в первенстве «МЮ» сыграла победа в Лиге Европы, благодаря чему «красные дьяволы» заработали €44,5 млн и опередили мадридский «Реал» (€674,6 млн) на €1,7 млн.

Почти на €30 млн отстала «Барселона» (€648,3 млн). Также в пятерку вошли «Бавария» (€587,8 млн) и «Манчестер Сити» (€527,7 млн), а полностью Топ-20 самых высокодоходных клубов мира выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Юнайтед» – € 676,3 млн

2. «Реал» – € 674,6 млн

3. «Барселона» – € 648,3 млн

4. «Бавария» – € 587,8 млн

5. «Манчестер Сити» – € 527,7 млн

6. «Арсенал» – € 487,6 млн

7. «ПСЖ» – € 486,2 млн

8. «Челси» – € 428 млн

9. «Ливерпуль» – € 424,2 млн

10. «Ювентус» – € 405,7 млн

11. «Тоттенхэм» – € 355,6 млн

12. «Боруссия» Д – € 332,6 млн

13. «Атлетико» – € 272,5 млн

14. «Лестер Сити» – € 271,1 млн

15. «Интер» – € 262,1 млн

16. «Шальке-04» – € 230,2 млн

17. «Вест Хэм Юнайтед» – € 213,3 млн

18. «Саутгемптон» – € 212,1 млн

19. «Наполи» – € 200,7 млн

20. «Эвертон» – € 199,2 млн.

Примечательно, что половина команд рейтинга представляет чемпионат Англии, по три – чемпионаты Италии, Испании и Германии, и еще одна – чемпионат Франции.

Суммарный валовой доход 20 самых прибыльных клубов мира за год увеличился на 6% и достиг рекордных €7,9 млрд. Специалисты компании прогнозируют, что уже в сезоне-2017/18 доходы клубов превысят психологическую отметку в €8 млрд. Наибольшую долю в доходах (45%) составляют телевизионные выплаты, 38% приходится на доходы в дни матчей, а еще 17% - на прочую коммерческую деятельность.

Infographic: United beat Real Madrid to top spot in the Deloitte Football Money League. #mufc pic.twitter.com/T14oLuS24c — United Xtra (@utdxtra) 23 января 2018 г.

«Зенит», занимавший в прошлом году 17-е место в рейтинге, на сей раз со €180 млн расположился на 23-й строчке, вслед за «Лионом» (€198,3 млн) и «Миланом» (€191,7 млн), впервые в истории покинувшим Топ-20. В спину питерцам дышат «Рома» (€171,8 млн) и «Боруссия» М (€169,3 млн). Других российских клубов в рейтинге нет.

Три команды, не попавшие в двадцатку в сезоне-2015/16, сделали это годом позже – «Саутгемптон», «Эвертон» и «Наполи».

Напомним, что в прошлом году «Манчестер Юнайтед» (€698 млн) благодаря стремительному росту доходов сразу на €169,5 млн удалось впервые за 11 лет подвинуть с пьедестала мадридский «Реал». Кроме этих двух клубов пока никому не удавалось стать лидером Football Money League по итогам сезона.