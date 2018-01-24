Опорный хавбек и защитник «Барселоны» и сборной Аргентины Хавьер Маскерано официально покинул Испанию и перебрался в чемпионат Китай – в «Хэбэй Чайна Форчун». Нам будет не хватать Маленького вождя.

ВЫИГРАЛ ПОЧТИ ВСЕ

Маскерано будто из прошлого. Цепной пес из 90-х, попавший в футбол 2000-х. Кажется, он немного опоздал с эпохой. Хавьер столько всего выиграл, что можно перечислять до вечера.

Менталитет победителя Маскерано вырабатывал с самых ранних лет, когда выиграл МЧМ-2001. Кроме того, воспитанник «Ривер Плейт» – один из двух футболистов, еще венгр Деже Новак, кому удалось дважды победить на Олимпийских играх (2004,2008).

Клубная карьера – еще лучше. Тут и чемпионство и с «Ривером» в клаусуре, и победа в бразильском чемпионате перед отъездом в Европу, и 16 трофеев с «Барселоной». Разве что в «Ливерпуле» Хавьер ничего не зацепил: та команда уже не выходила в финал ЛЧ каждые два года, фрагментарно напоминала себя прошлую, но по-прежнему была грозной силой в АПЛ.

В Испании Хавьера переквалифицировали. Точнее – сделали вариативнее. Классический опорный из схемы 4-4-2 был элегантно встроен в формацию 4-3-3, а затем еще и провел больше половины матчей на позиции центрального защитника. Природная жесткость Хавьера стала приносить «Барсе» больше пользы именно в обороне. После ухода Пуйоля место бесстрашного костолома должен был кто-то обязательно занять. И он его занял. Без львиной шевелюры, капитанской повязки, но с широкой улыбкой, увидеть которую удавалось далеко не каждому болельщику.

ЗАБИЛ ТОЛЬКО ОДИН ГОЛ ЗА «БАРСЕЛОНУ»

Удивительно, но Маскерано забил за «Барсу» только в своем 319-м матче. Хавьер в принципе за клубную карьеру забил только пять голов, да и не его это задача, тем более в Каталонии.

Исторический гол Хавьер забил в апреле прошлого года в матче с «Осасуной». Причем возможность отличиться в этой встрече у аргентинца была дважды. Но с игры поразить ворота не вышло, поэтому Маскерано реализовал пенальти за снос Денниса Суареса. Хавьер особо в тот момент даже не радовался, а просто тяжело выдохнул. На скамейке запасных, кстати, одноклубники сошли с ума.

Вообще, Маскерано постоянно подкалывали на тему забитых голов. Ну не его это, не его! Он даже как-то признавался, что забивать с пенальти никогда не будет. Мол, неинтересно это, и вообще. Но, видать, поднадоело на тот момент семь лет в клубе получать издевки в свой адрес.

УЕЗЖАЕТ В КИТАЙ ЗА МАЛЕНЬКИЕ ДЕНЬГИ

В этом сезоне Хавьер играл за «Барсу» ничтожно мало – всего 12 матчей во всех турнирах. Для опытного игрока, желающего отправится на ЧМ-2018 в Россию, это маловато. Хотя, Хавьер мог рассчитывать на вызов в сборную Аргентины, если бы просидел до конца года на лавке. Уж больно много у него регалий, уж больно часто он приходил на подмогу. И никогда не подводил.

Контракт 33-летнего универсала с сине-гранатовыми был рассчитан до лета 2019 года. В Китай «Барселона» продала своего ветерана за 5,7 миллионов евро. Вряд ли за полгода до чемпионата мира Хавьер растеряет форму или тотально разочарует футбольную общественность профнепригодностью.

Маскерано – боец. Несмотря на десятилетнее стилистическое опоздание, такие ребята до сих пор в большом порядке. Не наделенный большой техникой и сумасшедшим талантом, Хавьер был и остается одним из лидеров своего амплуа – трудяг, добившихся небывалых высот потом и кровью.

И ему ничего не страшно. Ни полсезона на скамейке запасных, ни ссылка в Китай. Он ведь парень из 90-х, попавший в футбол 2000-х.