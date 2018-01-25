У ОДНИХ ТРАВМЫ, У ДРУГИХ – НЕ ЗАЯВЛЕН МХИТАРЯН

Во вторник «Манчестер Сити» обыграл «Бристоль» (3:2) и стал первым фаворитом кубка лиги. А это значило лишь одно – финал для многих второсортного английского турнира будет огненным, ведь в главном матче встретятся топ-клубы. Осталось лишь узнать, кто станет вторым финалистом – «Челси» или «Арсенал».

В первом матче команды скатали наискучнейшие 0:0, хотя за неделю до этого выдали потрясающую игру в АПЛ (2:2). Кстати, в связи с этим команда Антонио Конте находилась в наиболее предпочтительном положении: гостевые голы в кубке лиги считаются, но только в экстра-таймах. То есть «Челси» мог рассчитывать на ничью и выход в финал, если бы забивал в дополнительные полчаса.

«Арсенал» же, не заявивший на игру Мхитаряна из-за нехватки времени или несыгранности (Генрих наблюдал за футболом со скамейки за запасными), должен был решать вопрос выхода в финал либо в основное время, либо – в серии пенальти. Задача немного посложнее, но статистика на стороне «канониров»: в последние годы с «Челси» они играют очень хорошо – Венгер проиграл Конте лишь раз.

В старте у хозяев появились все сильнейшие, это первый матч «Арсенала» без Алексиса. Потому, наверное, команда вышла с центроориентированной идеей: на острие – Ляказетт, в роли придумщиков под ним Ивоби и Озил, еще ниже мощный кулак Джака-Уилшир-Эль-Ненни. Ну а в обороне наконец-то лучшее на данный момент сочетание из Косьелни и Мустафи, подкрепленное по краям Беллерином и Монреалем.

У «Челси» матч пропускали из-за травм основные Фабрегас и Мората, потому команда вынужденно сменила тактику. Конте предпочел формацию 3-4-3 с ложной «девяткой» в роли Азара, инсайдами Виллианом и Педро, а также привычными Канте, Бакайоко, единственным сыгравшим в основе во всех пяти играх турнира, Рюдигером, Аспиликуэтой, Мозесом и остальными.

БЫСТРЫЙ ФУТБОЛ, БЫСТРЫЕ ГОЛЫ

Не успели разогреться футболисты и болельщики, как им в срочном порядке пришлось рвать глотки. Кому от радости, кому – от досады. На 5-й минуте Педро идеально отклеился от Косьелни, завис в воздухе и в касание пробил после навеса партнера по воротам Оспины. Гол! Но из положения «вне игры». Но отчаиваться долго не пришлось. Почти сразу слишком просто прошел Азар сквозь центральную зону соперника, фирменно получил мяч от Педро и первым же касанием прошил Чеха. Защита «Арсенала» напомнила оборону «Томи» во втором круге прошлого сезона РФПЛ.

«Арсенал» понесся отыгрываться, и практически сразу едва этого не сделал. Проникающий пас на Уилшира и почти добивание Монреаля вот-вот и закончилось бы голом. Вратарь синих Кабальеро немного пострадал в эпизоде, но газон «Эмирейтс» не покинул. Не повезло.

Но нужно было чуть подождать, до следующего момента. Монреаль превратился в настоящего бомбардира в отсутствие Санчеса. Озил навесил в район 11-метровой, оттуда испанец прямиком, можно сказать в тупую, без выдумки, пробил по воротам и через двойной головной рикошет имени Алонсо-Рюдигера мяч влетел в сетку. Вот это игра, а ведь прошло всего 12 минут. Жара!

Высоких скоростей не выдержал организм Виллиана. Бразилец получил мышечное повреждение на 27-й минуте, его заменил новичок «Челси» Баркли. Выход Росса в центр – это серьезная корректировка игровой стратегии в целом. Теперь схематичный рисунок игры гостей выглядел скорее как 3-6-1, с тем же Азаром на острие и огромной группой поддержки. Баркли, кстати, вошел в игру смачно – сначала получил от Косьелни, затем схлопотал от Уилшира. Во втором эпизоде было особенно больно.

Скорости конечно в первом тайме сумасшедшие. Ничего качественно похожего в первом полуфинальном матче видеть не приходилось. Скоростные качели, интересные атаки, перспективные забросы, умная игра в опорной зоне, акцент на подборах – вот та небольшая часть основных вех стартовой 45-минутки. Брака, который сочился из каждого эпизода в начале встречи, стало в разы меньше уже к середине тайма. Отличный футбол.

ЛУЧШИЙ «АРСЕНАЛ» В 2018-М

Уже и не вспомнить, когда «Арсенал» так круто начинал тайм против «Челси». Хозяева спрессовали соперника у их штрафной, лишили мяча минут на десять, полностью завладели инициативой и не забывали атаковать. Причем по-разному: с игры и стандартов. Постепенно, правда, гости игру от своих ворот отодвинули и сумели найти открывалку, чтобы выбраться из законсервированного состояния.

«Арсенал» по ходу стартовых минут второй половины перестроился на три защитника, что помогло сдержать сформировавшийся четырехугольник в центре поля у «Челси». Но не это стало ключевым фактором, а неослабевающее давление хозяев. Ляказетт, превратившись в правого инсайда, протащил мяч в штрафную, откуда протолкнул его на ближнюю штангу, а там Джака подставил ногу и вывел красных вперед.

«Челси» стал нервознее, его футболисты принялись получать карточки, лупить соперника по ногам и во всем не соглашаться с главным арбитром Майклом Оливером. Конте выпустил на оставшиеся 25 минут форварда Батшуаи вместо Педро и в третий раз перестроил команду по ходу встречи. «Канониры» продолжили искать шансы у ворот оппонента, но уже не столь стремительно.

«Челси» оставалось освежать состав. На 72-й минуте по позиции Дзаппакоста сменил Мозеса. Итальянец вошел в игру не сразу, несколько раз ошибся и заставил тренера-соотечественника поскандалить на бровке. Слева, кстати, Алонсо замечательно закрыли. Маркос практически не ходил вперед в этот вечер, и уж тем более не оказывался на месте центрфорварда. Отлично разобрали соперника «канониры», Венгер еще не разучился проводить работу над ошибками.

Хозяева могли снимать все вопросы о втором финалисте кубка лиги за 15 минут до конца. Но Ивоби чудовищно распорядился шикарным пасом на выход один-в-один с вратарем, пробив точно в Кабальеро. А свободного пространства-то сколько было! А у «Челси» все сильнее маячила проблема отсутствия Фабрегаса. После ухода Виллиана по сути не осталось у синих футболистов, способных на скорости средней передачей точно в ноги, еще и сквозь линии, вывести Батшуаи на удар (Азар заметно устал). Связь между нападающим и полузащитой не то что была потеряна, она скорее даже не была найдена.

Под конец Венгер воспользовался заменами. Убрав с поля Ляказетта и выпустив Рэмзи, французский специалист окончательно сковал хавбеков соперника. А посадив на скамейку полезного по движению, но не по результату Ивоби и заменив его на Колашинаца, Арсен дежурно обновил правого латераля и довел этот матч до победы.

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«Арсенал» по содержанию и качеству провел свой лучший матч в 2018 году. Возможно, это начало чего-то нового, а может – просто яркая вспышка и сложение звезд. На небе, на поле и вообще. А «Челси»? Видно, что команда устала играть практически всегда одним и тем же составом. Теперь к травмированным Фабрегасу и Морате прибавился еще и Виллиан. И это в преддверии плей-офф Лиги чемпионов с «Барселоной».

Финал кубка английской лиги состоится 25 февраля на «Уэмбли», «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити».