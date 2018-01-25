ЧЬИХ ИГРОКОВ НЕ УДАЛИЛИ ВОВРЕМЯ?

В день матча болельщиков обоих клубов «разогревали» специальные гости. Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Маркеш, который уже не первый месяц рассказывает все подробности частной переписки работников «Бенфики», теперь набросился на «Спортинг». И заявил, что этот полуфинал не будет до конца честным, так как спортивная правда была «ранена». Да-да, именно ранена. Маркеш припомнил матч «Спортинга» против «Витории Сетубал». И заявил, что судья по непонятной причине не удалил двух игроков лиссабонцев: «Одна из команд сможет выпустить на поле двух футболистов, которые должны бы быть дисквалифицированы. Полуфинал уже будет несправедливым, так как спортивная правда «ранена». Судья должен был удалить Матье и Коэнтрау в матче с «Виторией». Самое ужасное – это поведение Коэнтрау. Невозможно поверить, что арбитр не понял, что его оскорбляют последними словами. Мы все поняли, что говорил ему игрок, а он нет? Такого не может быть!»

Маркешу тут же прилетел ответ от директора по коммуникациям «Спортинга» Нуну Сарайвы: «Раненая спортивная правда? Так ведь и «Порту» должны были наказать за болельщиков, которые выбежали на поле в матче с «Эшторилом». Не говорю уже о том, что судьи прощают и не удаляют Браими с Фелипе».

КЛАСИКО КАК БОКСЕРСКИЙ ПОЕДИНОК

Бокс! Второй раунд – именно так газеты представили встречу двух лучших португальских команд. Особенно отличилось издание Record, которое поместило на обложку главных тренеров, Сержиу Консейсау и Жорже Жезуша, в образе боксеров.

Дело в том, что клубы встретятся за этот сезон пять раз. Это второй из них, потому на обложке и красуется надпись «второй раунд». В первом, в рамках чемпионата Португалии, была зафиксирована ничья. И пока пресс-службы клубов соревнуются в словесных панчах, главные тренеры ведут себя мирно. До сих пор все их ядовитые высказывания адресовались в адрес другого коллеги – тренера «Бенфики» Руя Витории.

ДЕБЮТ УОРИСА И НЕОЖИДАННЫЙ ГЕРОЙ «СПОРТИНГА»

Главной интригой матча считалось противостояние двух классных атакующих линий. У «Порту» это тройка африканцев Браими-Марега-Абубакар (34 гола в чемпионате). У «Спортинга» – Бас Дост (19 голов) при поддержке Бруну Фернандеша, Желсона и Рубена Рибейру.

«Спортинг» вышел на матч в самом боевом составе, а вот Консейсау африканскую тройку разрушил. На поле появились только Браими и Марега, завершать атаки должен был «новый Халк» Тикиньо Соареш. Именно это он и сделал ближе к концу первого тайма, но судья воспользовался ВАР и гол отменил.

Во втором тайме «Порту» взял мяч под свой контроль, что в какой-то момент очень не понравилось Жезушу. Чтобы повлиять на своих игроков, тренеру пришлось пройти практически до чужой скамейки запасных. Если бы не четвертый арбитр, Жезуш вполне мог бы добраться и до углового флажка.

Супербомбардиры в этой встрече себя не показали – до 60-й минуты обе команды нанесли в створ всего по одному удару. Так что этот матч очень напомнил первый, когда соперники просто ликвидировали друг друга.

Игра немного оживилась в концовке. Сначала Руй Патрисиу чуть не привез мяч в свои ворота, и сам же выручил. Потом Коэнтрау жестко обошёлся с Абубакаром. И получил жесткий выговор от Мареги – нападающий прихватил защитника за шею, и пытался ему что-то растолковать.

За десять минут до конца матча за «Порту» дебютировал экс-игрок «Спартака» Маджид Уорис. Кто бы мог подумать, что после неудачной карьеры в России футболист еще поиграет за топ-клуб? Уорис имел неплохой шанс стать героем «Порту» в первый же день. Но не сумел точно пробить по воротам после прострела Абубакара.

В основное время команды так и не забили мячей. По правилам турнира победитель определялся в серии пенальти. Оба вратаря, Патрисиу и Касильяс, сумели взять по два пенальти. А решающий гол за «Спортинг» забил Брайан Руис, который до зимы был отстранен от первой команды и даже был выставлен на трансфер.