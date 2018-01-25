Среди них выделяется встреча неожиданных соседей по турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсии» и мадридского «Реала».

Суббота, 27 января

ИСПАНИЯ

«Валенсия» – «Реал», 18.15 мск

Под руководством Зинедина Зидана мадридский «Реал» сначала достиг небывалых высот, а затем скатился в пучину ада. По меркам мадридского «Реала», естественно. Видимо держа в уме будущее противостояние с валенсийцами, в среду в ответном домашнем матче против «Леганеса» француз выпустил фактически второй состав, усиленный Серхио Рамосом и Каримом Бензема, и прогадал.

Дважды по ходу встречи гости выходили вперед. И если в первый раз Бензема с передачи Лукаса Васкеса сумел сравнять счет, то на второй гол «сливочных» не хватило. Так, несмотря на гостевую победу со счетом 1:0, «Реал» вылетел из Кубка Испании на стадии четвертьфинала. А если учесть, что в чемпионате клуб отстал от «Барселоны» на 19 (!) очков (при одной игре в запасе, но на что это влияет?), то ситуация начинает выглядеть совсем плачевно.

Матч против «Валенсии», возможно, станет ключевым с точки зрения перспектив Зидана в клубе. У него остался только один турнир, где еще реально одержать победу, то там «сливочных» ждет «ПСЖ». И для того, чтобы его пройти, надо уже сейчас возвращать былую форму. По силам ли это молодому французскому специалисту?

«Валенсия» на старте текущего сезона выдала серию из 13 матчей без поражений и создала себе приличный задел, однако с наступлением зимы магия рассеялась. Впрочем, от идущего третьим «Атлетико» «летучих мышей», проигравших три из пяти последних матчей чемпионата, все еще отделяют всего три очка.

Воскресенье, 28 января

АНГЛИЯ

«Челси» – «Ньюкасл», 16.30 мск

«Челси» также на неделе вылетел из кубка, проиграв со счетом 1:2. Только у «пенсионеров» соперник по полуфиналу Кубка лиги был куда сильнее – «Арсенал». Чтобы второй раз на неделю не лишить себя возможности побороться за трофей, подопечным Антонио Конте требуется переиграть на своем поле не хватающий в нынешнем сезоне звезд с небес «Ньюкасл», тогда как «сороки», напротив, больше озабочены сохранением прописки в АПЛ.

ИТАЛИЯ

«Милан» – «Лацио», 20.00 мск

Полтора десятка лет назад эта вывеска гарантированно приковала бы у экранов миллионы любителей футбола по всей планете, но итальянский футбол в кризисе, а «Милан» в кризисе даже по меркам итальянского футбола. Сменивший Винченцо Монтеллу на посту главного тренера Дженнаро Гаттузо ничего принципиально нового в игру команды не привнес, но в последних турах что-то нащупал, и красно-черные одержали под его руководством две победы подряд – над «Кротоне» (1:0) и «Кальяри» (2:1).

В воскресенье их ждет соперник куда более подготовленный. Симоне Индзаги поставил римлянам самый привлекательный футбол во всей Серии А. В пяти из шести последних матчей «Лацио» забивал не менее трех мячей, а последние пять встреч завершил с общей разницей мячей 17:3.

Задача команды на весеннюю часть сезона – сохранить позиции в лигочемпионской зоне. Отрыв от идущей пятой «Ромы» составляет пять очков.

ФРАНЦИЯ

«Марсель» – «Монако», 23.00 мск

А завершает европейский футбольный уикенд противостояние третьей и четвертой команды чемпионата Франции. Иллюзий по поводу чемпионской гонки здесь давно никто не питает, поэтому «Лион» (48 очков), «Марсель» (47) и «Монако» (46) сконцентрировались на борьбе за две оставшиеся путевки в Лигу чемпионов.

Учитывая плотность в турнирной таблице, этот матч будет сродни встрече в плей-офф, поскольку поражение серьезно пошатнет шансы проигравшего на общий успех. Но и ничья вряд ли кого-то устроит, ведь позволит оторваться «Лиону». Впрочем, и подопечным Бруно Женезио победа не гарантирована – им предстоит сложный выезд в Бордо.