"Советский спорт" объясняет, что случилось с командой Зинедина Зидана, которая в прошлом сезоне сотворила историю в Кардиффе.

1. Провал на трансферном рынке

Одна из главных причин мадридского простоя – отсутствие качественных запасных. Это удивительно, но клуб в последнее время ведет себя пассивно на трансферном рынке. Многие эксперты утверждают, что боссы "Реала" изменили бизнес-стратегию и теперь будут вкладывать деньги в приглашение молодых испанских игроков, которые составят костяк в национальной команде.

У этой версии, кстати, есть серьезные основания. Судите сами:

1. Марко Асенсио – 20 лет (приглашен из "Мальорки" в 2015 году)

2. Борха Майораль – 20 лет (воспитанник "Реала", в этом сезоне стал играть за основу)

3. Тео Эрнандес – 20 лет (куплен у "Атлетико" за 30 млн евро)

4. Дани Себальос – 21 год (лучший игрок молодежного чемпионата Европы-2017 приглашен из "Бетиса" минувшим летом)

5. Маркос Льоренте – 22 года (вернулся в "Реал" из аренды)

6. Хесус Вальехо – 21 год (вернулся в команду из "Айнтрахта")



Молодежь "Реала" – Марко Асенсио, Лукас Васкес и Дани Себальос

ФОТО: Gettyimages

Безусловно, каждый из этих игроков имеет все шансы войти в число лучших. Другой вопрос – сможет ли тренерский штаб добиться поставленных целей, имея в расположении такую команду?

Все-таки, "Реал" держится на "стариках", а это Серхио Рамос, Марсело, Криштиану Роналду, Лука Модрич и всеми любимый Карим Бензема.

К сожалению, в этом сезоне команда столкнулась с большим количеством травм и Зидану приходится ротировать состав. Француз очень часто практикует новую схему игры и включает в основу молодежь, которая пока не может похвастаться опытом. А чего стоят такие эксперименты, вы знаете сами.

2. Неприкосновенность Бензема

Это особый случай, который объяснит очень тяжело. Сейчас в "Реале" основным форвардом является Карим Бензема. И если француз "зализывает раны", то его подменяет 20-летний Борха Майораль, который прошлый сезон провел в "Вольфсбурге". При чем, путешествие в Германию нельзя назвать успешным – 21 матч, 2 гола.

И в этом случае Зидан должен винить только себя, поскольку именно он не дал шанса Альваро Морате.

Испанец, как воспитанник "Реала", хотел провести всю карьеру в Мадриде, но сидеть на лавке в преддверии чемпионата мира, не хотел. Поэтому, перебрался на "Стэмфорд Бридж", где неплохо заявил о себе на старте сезона – 31 матч, 12 голов и 4 голевых паса.

Сейчас "Реалу" нужен еще один топовый форвард, который сможет не только подменить Бензема, но и навяжет французу настоящую борьбу за место в стартовом составе. Судите сами – в этом сезоне француз провел 30 матчей и забил всего лишь 6 голов.



Карим Бензема

ФОТО: Gettyimages

3. Уход Пепе

Проблемы "Реала" напрямую связаны с игрой в обороне. После ухода португальского игрока Серхио Рамосу приходится в одиночку тянуть защитную линию.



Серхио Рамос и Пепе

ФОТО: Gettyimages

В этом сезоне сложно назвать основную пару центральных защитников. Разумеется, одно место по праву принадлежит капитану. За другое ведут борьбу Начо, Рафаэль Варан и Хесус Вальехо. При чем назвать это борьбой можно только на бумаге.

Варан до сих пор страдает от травмы колена – после каждого матча его отправляют на медобследование. В итоге, француз, который, безусловно, талантлив и достаточно опытен, пропускает много времени, а его место занимает Начо.

Испанец, кстати, является воспитанником "Реала", и выступает за основной состав с 2013 года. Футболист неоднократно попадал в заявку национальной команды. Тренерский штаб на него рассчитывает, и, скорее всего, он отправится в Россию на чемпионат мира.

Вот, кажется, у Начо есть все, чтобы играть в "Реале" – опыт, талант, никаких проблем со здоровьем и доверие тренера. Настало его время, но чего-то по-прежнему не хватает. Игрок неплохо проявляет себя в атаке (28 матчей и 4 гола), но к нему есть ряд вопросов в оборонительных действиях. Особенно, это касается игры на "втором этаже".

Что касается Вальехо, то молодой футболист, вернувшийся в команду этим летом, не пользуется доверием Зидана. А испанские журналисты и вовсе утверждают, что француз не хотел видеть Вальехо в "Реале", и только Флорентино Перес поспособствовал его переходу.

4. Проблемы с мотивацией

"Реал" в прошлом сезоне сотворил историю, выиграв Лигу чемпионов дважды подряд. К тому же, команда впервые с 2012 года стала чемпионом страны. В последний раз этот трофей отправлялся в Мадрид при Жозе Моуринью.

Чуть позже "сливочные" благодаря великолепной игре Марко Асенсио, при чем в двух матчах, размазали "Барселону" в Суперкубке Испании и выиграли Суперкубок УЕФА у "Манчестер Юнайтед".

Далее – клубный чемпионат мира, где в финале мадридцы обыграли бразильский "Гремио". Единственный гол забил Криштиану Роналду. Когда б такое было? Всего один гол? Может, это игроки "МЮ" вышли в футболках "Реала"?

Уже тогда многие усмотрели некий спад. И тут дело не в усталости, ни в отсутствии Пепе или реализации Бензема. Если копнуть глубже, то можно усмотреть кризис с точки зрения мотивации. Как заставить себя бороться за трофеи, когда ты в прошлом сезоне сотворил невозможное?

Да, конечно, в "Реале" собраны настоящие чемпионы, которые умеют настраивать себя на каждую игру. Но все ли умеют это делать так, как Криштиану Роналду?

Напоследок стоит привести недавние слова португальца: "Игроки, которые пополнили состав нашей команды, обладают большим потенциалом. Но с Пепе, Хамесом и Моратой «Реал» был сильнее. А футболисты, перешедшие в «Реал», молоды. «Реал» – не слабая команда, однако сейчас обладает меньшим опытом, а это важно. Мои слова не являются попыткой оправдания".