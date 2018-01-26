В Москве прошла научно-практическая конференция «Проблемы медицинского сопровождения в современном футболе в преддверии ЧМ-2018». Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, о нюансах подготовки национальной команды к главному событию четырехлетия.

1. Сборная будет готовиться также, как к Кубку конфедераций-2017. Все показатели говорят, что она прошла успешно.

2. Своим большим достижением считаем тот факт, что, начиная с мая 2017 года у игроков сборной не было ни одной анатомической мышечной травмы.

3. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что во время чемпионата мира никаких экспериментов быть не может: ни с питанием, ни с проживанием, ни в медицинской части.

4. С футболистами сборной проводится отдельная работа. Как-то мы попросили у экс-наставника команды Фабио Капелло время, чтобы побеседовать с футболистами о допинге. Мистер сказал, мол, бессмысленно делать это более 15 минут - игроки быстро заскучают. В итоге беседа продолжилась больше часа, а футболисты слушали, раскрыв рот. Теперь такие встречи проходят регулярно на каждом сборе.

5. С подачи РУСАДА в прошлом году все врачи клубов РФПЛ (кроме ФК «СКА-Хабаровск»), а также многие футболисты сборной прошли специальный онлайн-курс по теме допинга.

6. Все футболисты-кандидаты в сборную получают рассылки по изменениям в антидопинговых правилах. У нас есть совместный чат в WhatsApp, где футболист может задать любой вопрос, касающийся медобеспечения.

7. Есть программа Антидопинг ПРО, разработанная РУСАДА. Вводишь название препарата или штрих-код в аптеке и получаешь ответ: можно принимать его или нет. Важно, чтобы кандидаты в сборную контролировали каждый шаг

8. Комплекс для восстановления футболистов на базе нашей сборной в Новогорске гораздо лучше тех, что мы имели на ЧМ-2014 в Бразилии и на ЧЕ-2016 во Франции.