В игре с Францией Россия при обороне допускала те же ошибки, свидетелями которым мы были уже неоднократно.

ЛОТЕРЕЯ

Высокая линия обороны и желание поймать соперника в офсайд – то, что вновь погубило сборную России.

Когда французы открыли счет, Мбаппе совершил рывок за спину нашим защитникам из зоны Нойштедтера. У защитника был шанс достать нападающего на приеме мяча и заблокировать его, но он притормозил – в надежде, что оппонент окажется в офсайде. Есть такая привычка у защитников сборной России. А когда игрок «Фенербахче» ускорился, было уже поздно – победителем из данной лотереи вышел юркий француз.

За один только первый тайм в таких лотереях мы проигрывали сопернику трижды – позволяли получить мяч в зоне между защитниками и вратарем. Трижды! Один гол в такой ситуации – не самый страшный итог.

Дважды ошибки допускал Александр Самедов: один раз задержался в обороне, в другом эпизоде запустил соперника себе за спину.

Эти моменты просты как дважды два: рывок нападающего – передача полузащитника. А был еще эпизод, когда Мбаппе выдернулся из зоны Нойштедтера под передачу в недодачу, после чего тут же ускорился в атаку и получил мяч за спинами защитников. Помешать принять мяч ему не дали, но остановить смогли.

ЧИЛИ, МЕКСИКА, ЮЖНАЯ КОРЕЯ И АРГЕНТИНА ЭТИМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ

Данная проблема возникла у сборной России не сегодня – она тянется еще с прошлого года. Ранее так нам забивали и создавали моменты Чили, Мексика, Южная Корея и Аргентина!

У Чили ювелирный заброс на Ислу сделал Алексис Санчес. Игроки с опытом игр в англиийской премьер-лиге и итальянской серии А мастерски решили эпизод в свою пользу. В обороне задержались сразу три защитника.

У Мексики заброс из глубины выполнил Эррера. В обороне задержался Ерохин.

В игре с Южной Кореей при голевой атаке азиатов застрял у своей штрафной Марио Фернандес.

А еще в матче с Южной Кореей был момент, когда за спину нашим защитникам вбегали три игрока! Несогласованно действовали все наши футболисты.

Когда забивала Аргентина, наши игроки все выполнили четко – поймали Павона в офсайда. Но вот неудача – просчитался арбитр. При игре в офсайдную ловушку такое возможно. Закончив карьеру, Андреа Пирло признался, что в такие моменты всегда сочувствовал боковым судьям, потому что они должны отследить и момент паса, и линию.

Но была в матче с Аргентиной ошибка в исполнении офсайда и у наших футболистов – один на один с Акинфеевым вышел Месси. Задержался Кудряшов.

СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ

Нет одного футболиста, который бы у России в таких ситуациях ошибался – не работает вся система. И дело не только в защитной линии, которая не может организовать офсайд – наши футболисты слишком легко позволяют делать передачи из глубины. Пасовать даем, принимать мяч в зоне между вратарем и защитниками тоже – естественно, будут голы. Значит, решать данную проблему должен тренерский штаб. Странно, что она до сих пор не решается.

Играя в офсайд, России пускается авантюру. Усложняется ситуация тем, что наша сборная играет в пять защитников при обороне на своей половине поля – риск ошибки повышается. В последние годы эталоном обороны в три защитник был «Ювентус» Антонио Конте и «Ювентус» Массимилианно Аллегри (сейчас этот тренер перешел на 4-X-X). Таких ошибок туринцы не допускали – офсайд как системный элемент они просто не жаловали.

В матчах с топами «бьянконери» не стеснялись опускаться линию обороны к своей штрафной. Так сделал «Ювентус» в нынешнем сезоне против «Наполи» (1:0). По ходу игры туринцы использовали схемы 4-4-2 и 5-3-2. Забежать за спину юрким неаполитанцам просто не дали, минимизировав участок между вратарем и обороной.

Сборной России обязательно требуется решать данную проблему. Играть в офсайд рискованно. Потому что: а) у нас нет сыгранной обороны; б) у нас нет основных сочетаний в центре поля; в) у нас мало быстрых центральных защитников; г) противостоять нам на ЧМ-2018 будут такие игроки, как Мохаммед Салах. С его скоростью и с нашими действиями в обороне он может замахнуться на титул лучшего бомбардира группового этапа!

Кадры: «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», Первый канал.