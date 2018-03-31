«Зенит» пригласил владельцев абонементов на встречу, первые 1500 откликнувшихся попали в пятницу на стадион, где могли спрашивать обо всем.

«Зенит» идет на пятом месте, три тура подряд не побеждает в чемпионате: серия длится с декабря! «Зенит» проиграл «РБ Лейпцигу» и вылетел из еврокубков. Болельщики в социальных сетях создают аккаунты «Манчини – клоун», а тренер ставит этим кадрам «лайки». Обстановка вокруг команды на уровне.

Это обидно хотя бы потому, что «Зенит» как клуб много работает: самый комфортный стадион в лиге, развлечения перед матчем, новые технологии повсюду. А еще потому, что президенту «Зенита» Сергею Фурсенко не наплевать на то, что он делает.

Именно он решил собрать полторы тысячи владельцев абонементов, чтобы люди могли задать вопросы. Он наверняка представлял, что это будет не самая простая и интеллигентная встреча, но все равно сделал это. Почувствовать накал он смог уже в момент приветственной речи – в общем-то, протокольной части, которая не должна была особо бомбить.

– Хочу поблагодарить, что нашли время и пришли пообщаться, – стартовал глава «Зенита». – Этот сезон оказался довольно сложным для нас, потому что создается новая команда. Хочу, чтобы вы понимали: все, что мы делаем, мы делаем для вас. Именно поэтому мы выбрали тренера, который проповедует атакующий футбол…

Здесь раздался удивленный крик: «Да ладно! А почему у нас почти все матчи 0:0?!»

– …показывает быструю, комбинационную игру, – невозмутимо продолжил Фурсенко. – Не все получается. Главный тренер не смог прийти, но он приглашает вас на открытую тренировку перед игрой с «Краснодаром».

«И что там смотреть?!», – задал кто-то из болельщиков вопрос, на который не хотел услышать ответ.

Роберто Манчини действительно не было, и это не нравилось публике. Игорь Симутенков рассказал, что у Роберто неотложная встреча, но болельщики снова и снова возвращались к этой теме, обвиняя итальянца то в трусости, то в безразличии. Фурсенко чужие провокации игнорировал, но сам говорил весьма остро.

– Я верю, мы преодолеем кризис. У нашего тренера тоже кризис, но я вспоминаю те времена, когда в «Зенит» пришел Дик Адвокат, у которого через год начались серьезные проблемы. Как сильный человек, он их решил и преодолел трудности. Я верю, что наш тренер преодолеет этот кризис. А если он не преодолеет, то зачем нам слабый тренер? – президент «Зенита» привел мысль к яркому заголовочному финалу.

Этот лозунг болельщики встретили аплодисментами.

***

Вместе с Фурсенко на стадион «Санкт-Петербург» пришли игроки Антон Заболотный, Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Далер Кузяев, Доменико Кришито и Леандро Паредес. Тренеры Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук, физиотерапевты Иван Карминати, Андреа Сканавино. Заместители спортивного директора Вячеслав Малафеев и Оресте Чинквини, а еще заместитель гендиректора по безопасности, коммерческий директор и директор по инфраструктуре «Зенита». Таким разнообразным составом Фурсенко хотел подчеркнуть – запретных тем нет.

Однако говорил, в основном, он сам. Игроки выступали лишь с короткими отдельными мыслями. Доменико Кришито поблагодарил всех на правах капитана, Леандро Паредес высказался от аргентинской группы игроков. Бранислав Иванович на очаровательном русском рассказывал, что впервые оказался в подобной ситуации и верит: «Зенит» справится. Иванович для фанатов – образцовый легионер. Он старательно говорит на русском, а каждое его смущение из-за ошибок встречалось овациями и поддержкой.

У Анатолия Тимощука 30 марта вообще был день рождения. Фурсенко поздравил и обнял его прямо на сцене, фанаты тоже это одобрили.

Фото: ФК "Зенит"

***

Сергей Фурсенко вел взрослый разговор, не уходя от тем: спрашивают, как принимаются решения по трансферам? Окей, слушаем короткую лекцию о взаимодействии спортивного директора, президента и тренера.

– Мы обсуждаем все вместе, но решение всегда остается за главным тренером… – продолжал одну из своих мыслей Фурсенко, как вдруг раздался женский крик: «А зачем Малафеев тогда?! Просто сидит? За что он зарплату получает?!»

Вячеслав даже не поморщился. О своей работе он отчитался: в «Зените-2» и молодежке есть перспективные ребята, даже называл фамилии: Плетнев, Иванов, Панюков, Вахания, Скроботов, Тарасов. Именно у них, по словам Малафеева, лучшие шансы заиграть в первой команде.

***

В начале встречи люди стеснялись задавать вопросы, по одному аккуратно подходили к микрофону, выкрикивали с мест – так проще, никто не заметит. К середине борьба за право высказаться была серьезнее, чем конкуренция в полузащите «Зенита».

Фото: ФК "Зенит"

Фанаты явно копили эмоции, которые в итоге выплескивались в крик души:

– До вашего прихода в «Зенит» была непонятная трансферная политика. Но когда появились вы с Сарсанией, трансферы стали понятными. Сарсании не стало, опять началось что-то. Опять непонятные! Можете объяснить это? – спросил болельщик. Он, наверное, и сам не ожидал, что Фурсенко в ответ выдаст бомбу про Смолова.

– Трансферная политика связана с возможностями. Я буду честен перед вами: Манчини с самого начала хотел Смолова в состав. В первое окно мы не сделали этого: не хватило времени и денег. Финансовые возможности, которые у нас остались от продажи Халка и Витселя, иссякли, – пояснил Фурсенко. – Мы находимся в примерно одинаковых условиях в 5-6 клубами лиги. Федя слишком дорогой. Я честно скажу. Те условия, которые выставлены, неприемлемы. Мы потянуть это не можем. Я ответственный за это. Манчини хотел этого игрока при всех условиях. Проект «Смолов» стоил бы 40 миллионов евро – это если учитывать зарплату, плюс агентские. К сожалению. Мы на такое пойти не могли. Он столько не стоит.

***

Были и странные претензии к команде: «почему аргентинцы не учат русский язык?»

Конечно, знать язык страны, в которой работаешь, неплохо. Но подумайте сами: вы полгода назад переехали. Вам нужно тренироваться, держать форму, летать на матчи! От вас требуют (причем сами болельщики) хорошего спортивного результата. И – кому-то сложно в это поверить – вы человек со своими интересами. У вас есть жена, в конце концов, которая требует внимания. Начать учить язык сложно, тем более русский – с новым алфавитом. Да и не каждому дано – в России, например, и по-английски не все пять слов могут связать.

– Русский язык – сложный, – поддержал аргентинцев Фурсенко. – Ребята учатся. Наши итальянские тренеры тоже берут уроки. Анатолий Тимощук им помогает. Он знает много языков.

Фото: ФК "Зенит"

Еще одна удивительная параллель: «Манчини каждый матч выглядит блестяще! Когда команда заиграет так же?!»

– То, что Манчини прекрасно выглядит, можно только приветствовать, – справедливо заметил Фурсенко, учитывая, что некоторые в РФПЛ до сих пор не отказались от жутких спортивных костюмов. – Я не говорил, что у нас все замечательно. Мы тяжело преодолеваем кризис. Но без кризиса не бывает сильной команды.

***

Речь президента «Зенита» богата метафорами с множеством смыслов – так раньше писали фельетоны, жанр сейчас почти неизвестный. Когда острую тему стараешься завуалировать, чтобы всем было понятно, что именно ты высмеиваешь, но прямым текстом проблему и героев не обозначаешь.

– Мне пришла на ум аллегория: мы строим мощный гоночный автомобиль. Иногда приходится соревноваться на проселочной дороге, и здесь «Нива» может нас обогнать, – сформулировал Фурсенко.

Мысль на самом деле глубокая. По сути ее же пытался донести и Федор Смолов после матча сборной, когда сокрушался, что в нашей лиге не получается выкладываться на максимуме. Нет такой необходимости на проселочной дороге.

– Поэтому нам, функционерам, нужно работать над изменениями в лиге. Нужно побороться за то, чтобы футбол был красивый. У нас телевизионные права стоят в сто раз меньше, чем в Англии. У них больше 3 миллиардов, а у нас около 36 миллионов. Нам нужно перестроить весь чемпионат, чтобы команды летели, а не ставили «автобус» на каждой игре, – в очередной раз замахнулся на спасение российского футбола Фурсенко.

***

– Я болельщица с огромным стажем, – к микрофону подошла женщина. Впрочем, это неудивительно. Мероприятие было похоже на семейную встречу, многие пришли с детьми. – Я поддерживаю «Зенит» не только в Петербурге, но и на выездах. Я помню, как чартеры были в Португалию за пять тысяч рублей…

– Чартер будет, когда «Зенит» выйдет в Лигу чемпионов! – обнадежил Фурсенко.

Встречу уже хотели заканчивать, но маленький мальчик решил спросить: «Футболистом или вратарем стать сложно?». И задал еще один – действительно важный – вопрос: «А можно автограф?»

Вячеслав Малафеев искренне стал рассказывать о своем сыне и его футбольной карьере, но ребенок уже был в компании футболистов и, кажется, забыл о своем первом вопросе. Кстати, это было исключение: больше автографы никто не брал. Встреча и правда получилась деловой.

Фурсенко много благодарили: за смелость, за такое душевное мероприятие. Кто-то скажет, что это популизм и будет не прав. Сергей Александрович не ушел от курса, который выбрал с тех пор, как возглавил «Зенит» – он строит семью, а не просто команду. Такая встреча с полуторатысячным ближайшим окружением, возможно, и не состоялась бы без кризиса, но ведь провальные эпизоды как раз сближают и проверяют по-настоящему родных.

Напоследок Фурсенко дал самое конкретное и эмоциональное обещание:

– Все не так плохо, как многие думали. Кризис прошел. Мы будем рвать всех подряд. И это я вам обещаю!