Эту игру было сложно смотреть, лучше про нее читать: «Зенит» забил два при одном моменте, а «Уфу» теперь еще больше хочется видеть в Европе.

Уже апрель, а мучительный снежный футбол все еще с нами. Футбол, который сложно смотреть, понимать и объяснять.

После весьма острой встречи с болельщиками на своем стадионе «Зенит» улетел в Уфу – это начало мини-связки матчей с ближайшими конкурентами по таблице. Нет более показательного отрезка: «Уфа» c шестого места, чтобы доказать, что не настолько все ужасно, а следом – «Краснодар» как шанс скинуть одного из соперников по борьбе за Лигу чемпионов.

К полутора тысячам фанатов пришли Доменико Кришито, Бранислав Иванович, Леандро Паредес и еще несколько игроков основного состава. Но они сказали всего по несколько общих проникновенных слов, отвечал на главные вопросы все же Сергей Фурсенко. В сложных условиях Уфы нужно было исполнять обещанное, начинать мегасерию из восьми побед подряд в оставшихся матчах.

– Такие условия не подходят для игры в футбол, – сказал первым делом Роберто Манчини во флеш-интервью перед матчем. Любопытно, как именно ведет себя итальянец в раздевалке, напоминает ли он обо всей коллекции проблем игрокам.

Хотя некоторые детали и без объяснений видны: например, когда у твоей команды неполная заявка из-за травм. И когда в запасе, кроме вратарей и молодежи, есть только два комфортных варианта усиления – Эмилиано Ригони и Дмитрий Полоз.

– Если честно, в такую погоду – вообще не футбол, – в перерыве среднее мнение всех зрителей сформулировал Андрей Лунев. Хотя, конечно, «Зениту» сейчас должно быть все равно, в какой разновидности игры побеждать.

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В середине первого тайма у петербуржцев получился удачный отрезок: разобрались с помощью короткого паса Дриусси на Ивановича в чужой штрафной – так сложился гол серба между ног Александру Беленову. А через четыре минуты повезло, что молодой румын Неделчару побоялся Александра Ерохина за спиной, решил сыграть головой сам и создал автогол.

Андрей Лунев, кстати, достойно спас еще до зенитовских голов: удар Ивана Облякова был открытым, хлестким и близким. Самое неприятное для «Зенита», что «Уфа» пропустила нелогичные мячи, а во втором тайме ответила как раз заслуженно. Еще к концу первого команда Семака инициативу забрала, после перерыва опасно атаковала только сама и отыграла один мяч.

«Зенит» снова попробовал играть в пять защитников. Предыдущая попытка не получилась из-за быстрой и очень тяжелой травмы Эмануэля Мамманы, на этот раз Роберто Манчини согнал в центр обороны вообще всех, кто может там сыграть: Иванович, Мевля и Кришито там – значит можно дать практику Юрию Жиркову и Игорю Смольникову с теми же функциями, которые могут понадобиться от них на чемпионате мира.

Кстати, именно Жиркова легко раскачал воспитанник «Зенита» Иван Обляков, когда Иван Пауревич отыгрывал один мяч и забивал в четвертом матче подряд. Петербуржцы во втором тайме вообще смотрелись слабо: «Уфа» забыла про сложную погоду, про мешающее играть поле, усиливала атаку Игбоуном и нападала до последнего.

«Уфа» – сейчас фаворит в борьбе за виртуальное бонусное еврокубковое место. Если «Спартак» возьмет Кубок России, место уйдет шестой команде премьер-лиги. В этом матче, в этом туре уфимцы к достижению не приблизились, хотя проиграл и их конкурент «Арсенал», но большей частью матча показали, что способны доминировать в матче с участником плей-офф турнира.

– Условия такие, что это сложно назвать футболом. Больше было похоже на хоккей, – резюмировал Манчини в телеинтервью.

– В следующий раз призовем на помощь игроков СКА, – итальянец, кажется, кайфовал от собственной шутки и развил ее на пресс-конференции.

Действительно футбол у «Зенита» получался плохо. Главный игровой тест переносится на следующие выходные: на домашнем стадионе во время игры с «Краснодаром» будет тепло.

«Уфа» – «Зенит» – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – 17 Иванович, 0:2 – 21, Неделчару (автогол), 1:2 – 63 Пауревич

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Сысуев (Карп, 46), Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Стоцкий, Табидзе (Игбун, 72)

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников (Скроботов, 90), Иванович, Мевля, Краневиттер, Жирков (Каккоев, 81), Паредес, Ерохин, Дриусси (Ригони, 75), Заболотный