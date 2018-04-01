«Вдруг меня уволят через три дня!» Семак шутил о контракте, Манчини позвал СКА
После снежного матча в Уфе Роберто Манчини не очень верил в чемпионские перспективы, а Сергей Семак обнадежил болельщиков.
Для Роберто Манчини выездная победа над «Уфой» стала первой с сентября. Учитывая и то, что итальянец успел отдохнуть и жениться во время паузы на сборные, настроение у него было приподнятое.
– Хороший матч, хоккейный. Возможно, если в следующий раз будет похожий матч, мы прибегнем к помощи игроков СКА, – пожалуй, лучшая шутка Манчини за время работы в России. – Подобные погодные условия плохо влияют на игру.
– Что можете сказать по поводу судейства во втором тайме?
– Могу выделить два момента: когда не дали пенальти на фоле Дриусси и когда игрок «Уфы» жаловался на отсутствие офсайда, хотя он был.
– «Зенит» после победы сегодня и поражения «Локомотива» возвращается в чемпионскую гонку?
– Я бы не сказал. У нас много травмированных ключевых игроков, непонятна точная дата восстановления Кузяева.
– Жирков пока не готов играть все 90 минут?
– Юрий чувствовал себя не очень хорошо еще до матча. Смольников тоже получил повреждение в первом тайме. Оба они играли на волевых.
– Как отреагировали на желтую карточку Кришито, полученную на ровном месте?
– Кто-нибудь может объяснить мне желтую карточку Кришито? В том эпизоде я не понимаю решение судей.
На вопросы тренера к арбитрам соответствующие органы ответят позже, а на просьбу о помощи со стороны СКА хоккейный клуб уже отрегировал: «Извините, синьор, но у нас плей-офф».
Извините, синьор, но у нас плей-офф ¯\_(ツ)_/¯— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2018 г.
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Главного тренера «Уфы» журналистам пришлось ждать очень долго, из-за чего все стали переживать за игроков. Но Сергей Богданович как всегда вышел спокойным, совсем не таким, каким он был в общении с помощником арбитра.
– Начали неплохо. У Облякова был шанс забить. Но пропустили необязательный мяч, сложно было отыгрываться. Винить в голах некого. Во втором тайме сыграли активнее, вернулись в игру. Могли довольствоваться большим, но получилось то, что получилось.
– Не хотели рискнуть и выпустить Сейдахмета?
– У нас лимит, не могли выпустить его вместо россиянина.
– Для вас матч с «Зенитом» принципиален?
– Для меня не было никакой принципиальности, это команда топ-уровня. У нас настрой был как на любую игру.
– Как сегодня сыграла погода? И не хотите взять хоккеистов «Салавата»?
– Для всех сегодня погода одинакова, игра немного упростилась, хотя мы неплохо держали мяч во втором тайме. Хоккейные матчи – совсем другой турнир. В России бывают разные погодные условия, и даже в Европе. Условия для всех одинаковые.
– Следующий матч с «Арсеналом» – соседом по таблице.
– Мы не хотим отступать, они захотят подвинуть нас.
– Слай вышел после травмы. Насколько он готов?
– На данный момент он не готов играть даже тайм. Будет набирать форму. Надеемся, что это будет быстро.
Несмотря на поражение, в Уфе очень надеятся на долгую работу Семака в столице Башкирии. Тем более сам он в недавнем интеврью рассказал, что подписание контракта – решенное дело.
– Могу подписать в любой день, – подтвердил Сергей Богданович. – У нас есть договоренность с руководством, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет.
– То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»?
– Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня, – улыбнулся тренер.