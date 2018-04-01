После снежного матча в Уфе Роберто Манчини не очень верил в чемпионские перспективы, а Сергей Семак обнадежил болельщиков.

Для Роберто Манчини выездная победа над «Уфой» стала первой с сентября. Учитывая и то, что итальянец успел отдохнуть и жениться во время паузы на сборные, настроение у него было приподнятое.

– Хороший матч, хоккейный. Возможно, если в следующий раз будет похожий матч, мы прибегнем к помощи игроков СКА, – пожалуй, лучшая шутка Манчини за время работы в России. – Подобные погодные условия плохо влияют на игру.

– Что можете сказать по поводу судейства во втором тайме?

– Могу выделить два момента: когда не дали пенальти на фоле Дриусси и когда игрок «Уфы» жаловался на отсутствие офсайда, хотя он был.

– «Зенит» после победы сегодня и поражения «Локомотива» возвращается в чемпионскую гонку?

– Я бы не сказал. У нас много травмированных ключевых игроков, непонятна точная дата восстановления Кузяева.

– Жирков пока не готов играть все 90 минут?

– Юрий чувствовал себя не очень хорошо еще до матча. Смольников тоже получил повреждение в первом тайме. Оба они играли на волевых.

– Как отреагировали на желтую карточку Кришито, полученную на ровном месте?

– Кто-нибудь может объяснить мне желтую карточку Кришито? В том эпизоде я не понимаю решение судей.

На вопросы тренера к арбитрам соответствующие органы ответят позже, а на просьбу о помощи со стороны СКА хоккейный клуб уже отрегировал: «Извините, синьор, но у нас плей-офф».

Извините, синьор, но у нас плей-офф ¯\_(ツ)_/¯ — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 1 апреля 2018 г.

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Главного тренера «Уфы» журналистам пришлось ждать очень долго, из-за чего все стали переживать за игроков. Но Сергей Богданович как всегда вышел спокойным, совсем не таким, каким он был в общении с помощником арбитра.

– Начали неплохо. У Облякова был шанс забить. Но пропустили необязательный мяч, сложно было отыгрываться. Винить в голах некого. Во втором тайме сыграли активнее, вернулись в игру. Могли довольствоваться большим, но получилось то, что получилось.



– Не хотели рискнуть и выпустить Сейдахмета?

– У нас лимит, не могли выпустить его вместо россиянина.



– Для вас матч с «Зенитом» принципиален?

– Для меня не было никакой принципиальности, это команда топ-уровня. У нас настрой был как на любую игру.

– Как сегодня сыграла погода? И не хотите взять хоккеистов «Салавата»?

– Для всех сегодня погода одинакова, игра немного упростилась, хотя мы неплохо держали мяч во втором тайме. Хоккейные матчи – совсем другой турнир. В России бывают разные погодные условия, и даже в Европе. Условия для всех одинаковые.



– Следующий матч с «Арсеналом» – соседом по таблице.

– Мы не хотим отступать, они захотят подвинуть нас.



– Слай вышел после травмы. Насколько он готов?

– На данный момент он не готов играть даже тайм. Будет набирать форму. Надеемся, что это будет быстро.

Несмотря на поражение, в Уфе очень надеятся на долгую работу Семака в столице Башкирии. Тем более сам он в недавнем интеврью рассказал, что подписание контракта – решенное дело.

– Могу подписать в любой день, – подтвердил Сергей Богданович. – У нас есть договоренность с руководством, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет.



– То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»?

– Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня, – улыбнулся тренер.