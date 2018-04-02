32-летний капитан «Амкара» Петар Занев рассказал о том, как удалось нанести сенсационное поражение «Локомотиву» в Москве (2:1), и поделился амбициозными планами пермяков на концовку сезона.

«ЕСЛИ НЕ В ПЕРМИ, ТО НЕ ВАЖНО, ГДЕ»

– Никто не думал, что лидер РФПЛ уступит дома «Амкару». Ведь ваша команда находится в районе зоны вылета… Сами как воспринимаете эти 2:1 на «РЖД Арене»?

– Ну, вы же сами сказали: «Амкар» в непростой турнирной ситуации. Для нас сейчас каждая игра как финал. Без разницы, с кем встречаться – с лидерами, прямыми конкурентами. Добавили мотивации и разговоры вокруг матча. После переноса игры в Москву многие стали кричать, что «Амкар» ляжет под «Локомотив». Очень хотелось заткнуть рты этим людям.

– Но вы же не будете спорить, что, когда команда соглашается провести домашний матч в гостях, со стороны это выглядит как минимум странно?

– Да мы сами не поняли, почему нам не дали сыграть с «Локомотивом» в Перми. Это же полный абсурд. В воскресенье смотрел матч «Уфа» – «Зенит». Там снег стеной валил. В Перми сейчас условия намного лучше. При этом, когда мы играли на Кубок против «Авангарда», 20-градусный мороз никого не смутил.

– Команда была недовольна переносом матча на «РЖД Арену»?

– Знаете, мне лично не принципиально, где играть за пределами Перми. Но у «Локомотива» хотя бы приличный газон. Лучше на таком провести матч, чем месить снег и грязь в Уфе или Саранске.

«ГОЛ ПЯТКОЙ ОЛАНАРЕ? НИЧЕГО ОСОБЕННОГО!»

– Победный гол «Амкара» был забит после вашей передачи на Аарона Оланаре, который переправил мяч в сетку пяткой… Часто видели такие шедевры?

– Получилась хорошая атака с левого фланга. Я вовремя увидел, что Оланаре один – и прострелил мимо защитника. Получилось красиво, но ничего особенного там не было. Наш нападающий сделал то, что и должен был в такой ситуации.

И мы все, конечно, очень рады, что Оланаре забил. Команда рассчитывает на его помощь в концовке чемпионата. Будем создавать ему моменты. Надеюсь, он продолжит ими пользоваться. «Амкару» в этом сезоне не хватает голов. Но с приходом зимой Аарона стало попроще.

– Ваша победа над «Локомотивом» – на руку «Спартаку» и ЦСКА, которые приблизились к лидеру. Думали о том, что можете повлиять на чемпионскую гонку?

– Нет, конечно. Мы сейчас решаем свои задачи. Нужно сохранить прописку в премьер-лиге. Поэтому будем стараться отбирать очки у всех. Так что пусть «Спартак» особо не радуется. Ему еще играть в Перми… И против ЦСКА у нас еще будем матч. Армейцам тоже обещаем бой.

Мне кажется, «Амкар» умеет играть с фаворитами. В первом круге мы «Спартаку» в Москве не уступили. С «Зенитом» в Питере была ничья. Побеждали «Рубин», «Арсенал»… Отобрали вот 6 очков у «Локомотива». Жаль, против менее сильных команд результат не всегда хороший. Надо над этим поработать.

«У ЕВСЕЕВА БОЛЬШОЕ ТРЕНЕРСКОЕ БУДУЩЕЕ»

– С весны «Амкар» возглавляет Вадим Евсеев. Уже привыкли к его требованиям?

– Потихоньку привыкаем. Евсеев не новый человек. Он в тренерском штабе уже три года, с перерывом. Возможности всех игроков ему хорошо известны, со всеми налажен хороший контакт. Мне кажется, у Евсеева, как у главного тренера, большое будущее.

– Евсеев сильно поменял тренировочный процесс в сравнении с Гаджи Гаджиевым, которому он ассистировал в первой части сезона?

– Не хочу сравнивать. Евсеев принял команду в непростой момент, ему надо было сплотить команду. Впрочем, не могу сказать, что до этого «Амкар» распадался.

– Чем объясняете отставку Гаджиева?

– Задайте этот вопрос ему самому. Мне кажется, Гаджи Муслимович взял на себя всю ответственность за поражение от «Авангарда». В Перми рассчитывали пройти в полуфинал Кубка – не получилось... Но о Гаджиеве в коллективе осталась добрая память. Он очень много делал для «Амкара» последние три года. Мы расстались друзьями. Тренер пожелал удачи команде, команда – ему.

– До ухода Гаджиева «Амкар» был на грани снятия с чемпионата. Сейчас разговоров на эту тему нет?

– Дайте сезон доиграть. Мы сделаем все, чтобы остаться в премьер-лиге, а что будет потом – будет потом.

«ПОПОВУ НЕ ХВАТАЛО В «СПАРТАКЕ» ДОВЕРИЯ»

– В паузе между 23-м и 24-м турами вы ездили в сборную Болгарии. Это пошло на пользу?

– Проиграли боснийцам 0:1, опробовав тогда новую схему с тремя центральными защитниками. Для меня она, впрочем, откровением не стала. «Амкар» часто практикует эту модель. Ну а победный матч с Казахстаном я пропустил. Получил микротравму, не хотел рисковать здоровьем.

– Болгария пропустит чемпионат мира в России. А как оцениваете дальнейшие перспективы?

– Осенью начнется Кубок наций – мы попали в группу с Норвегией, Кипром и Словенией. В такой компании можно занять и первое место. А в отборе к чемпионату мира шансов у нас не было. Франция, Швеция, Голландия… Нам не повезло с жеребьевкой. А потенциал у нашей сборной неплохой.

– Казахстану забил Ивелин Попов, который после аренды из «Спартака» в «Рубин» начал регулярно поражать ворота. Согласны, что переход пошел ему на пользу?

– В «Рубине» тренеры доверяют Ивелину, чего не было в «Спартаке». Отсюда и голы. Ивелин очень талантливый футболист. Мне кажется, в концовке чемпионата он себя еще покажет.

– По поводу ухода из «Спартака» Попов переживал?

– Естественно. Ивелину хотелось все время играть, а ему не давали. Впрочем, у него неплохие шансы доказать тренерам «Спартака» свою полезность яркой игрой за «Рубин».