Последний яркий пример, когда серьезный клуб премьер-лиги назначал на должность уволенного главного тренера наставника своей «молодежки» и все это заканчивалось всеобщим счастьем пришлось вспоминать достаточно долго.

В итоге мы вернулись в прошлое на 13 лет – в лето 2005 года, когда один из лучших спортивных менеджеров страны за всю ее историю, Юрий Белоус, разглядел талант тренера дубля футбольного клуба «Москва» Леонида Слуцкого и доверил ему главную команду. История показала, что он был прав.

Кто? Мусаев?

13 лет спустя тот же фокус пытается провернуть один из лучших менеджеров страны за всю историю, но уже без приставки «спортивный». Миллиардер Сергей Галицкий, отправив в отставку Игоря Шалимова, «поднял» в главную команду из «молодежки» некоего Мурада Мусаева – абсолютного ноунейма для большинства любителей спорта в нашей стране.

Всю спортивную карьеру 35-летнего специалиста можно уместить в один абзац. Начинал он работать в «Краснодаре-2000». В 2011 году его заметили и предложили работу в академии «Краснодара», который и принадлежит Галицкому. Там он трудился сначала с юношескими командами, а потом и с «молодежкой».

Самое яркое пятно в карьере – недавний матч юношеской Лиги УЕФА против мадридского «Реала» на переполненных трибунах главного стадиона. В игре с парнями, которые через пару лет буду стоить по 20-30 миллионов, команда Мусаева не стушевалась и проиграла лишь в послематчевой серии пенальти.

Звездный час Мурада мог случиться и раньше. В 2016 году его «Краснодар» с парнями 1999 года рождения выиграл первенство России и Кубок РФС. Почти вся юношеская сборная России того года состояла из воспитанников «Краснодара», поэтому в РФС долго не думали перед тем, как предложить Мусаеву возглавить национальную команду не престижном турнире во Франции. Возглавил, съездил, успешно выступил, но карьеру по линии ФРС не продолжил – вернулся в «Краснодар», где наконец дождался своего часа.

Неочевидный выбор

Вот как объясняет свое решение сам Сергей Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол»:

«Мусаев, сейчас тренирующий молодежную команду клуба, в следующем сезоне будет главным тренером «Краснодара». Он 12 лет уже тренирует, из них семь - в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам. Я с ним довольно долго общался. Я общался с другими тренерами академии. У него были хорошие матчи с 1999 годом, например, против молодежки «Реала». Надеюсь, ребята 1999 года скопом войдут в основную команду».

Розовая мечта Галицкого – делать ставку на собственных воспитанников. Сейчас как раз подходит время, когда первая партия 18-19-летних парней может начать играть на высоком уровне, и нет никого, кто знал бы их сильные и слабые стороны лучше, чем собственный тренер.

Многое уже было сказано о спонтанности решения Сергея Галицкого по увольнению Шалимова. Назначение Мусаева – очередное тому доказательство. Его не готовили в качестве преемника. Откуда мы это знаем? У Мусаева даже нет тренерской лицензии категории PRO, необходимой для того, чтобы работать наставником клуба премьер-лиги. Поэтому номинально эту должность будет занимать Олег Фоменко, работавший помощником в штабе Игоря Шалимова.

Зато у него есть большой плюс – отсутствие ангажированности со стороны агентов и других незримых сил в российском футболе. Ситуация в «Краснодаре» - это не тот случай, когда надо срочно брать «мастодонта» тренерского дела, который приведет в команду толпу «проверенных» игроков среднего уровня и сохранит прописку в премьер-лиге. Это тот случай, когда к тебе в команду будет мечтать попасть каждый, а особенно «проверенный» игрок среднего уровня. Для Галицкого такой тренер –гарантия преданности и неподкупности.

Остается надеяться, что через 13 лет после Слуцкого в России появится еще один талантливый тренер, который получит шанс, благодаря глазастому владельцу клуба, и станет не меньшей величиной в нашем футболе, чем Леонид Викторович. В противном случае… Кто сейчас вспомнит Константина Парамонова из «Амкара», Алексея Поддубского из «СКА-Хабаровска»?